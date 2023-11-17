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В Москве при разбойном нападении, предварительно, пострадал один человек - РИА Новости, 17.11.2023
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21:00 17.11.2023
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В Москве при разбойном нападении, предварительно, пострадал один человек
В Москве при разбойном нападении, предварительно, пострадал один человек - РИА Новости, 17.11.2023
В Москве при разбойном нападении, предварительно, пострадал один человек
Один мужчина, по предварительным данным, пострадал во время стрельбы в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T21:00
2023-11-17T21:00
москва
происшествия
россия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Один мужчина, по предварительным данным, пострадал во время стрельбы в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.По данным ведомства, 17 ноября "около 19.30 на улице Пресненский вал неизвестные", угрожая пистолетом двум гражданам, несколько раз выстрелили в их сторону. После чего "открыто похитили сумку" и скрылись на Mercedes."По предварительным данным пострадал один из мужчин. Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание преступников и привлечение их к ответственности в соответствии с законом", - рассказали в московском главке МВД РФ.
https://ria.ru/20231105/moskva-1907626160.html
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москва, происшествия, россия
Москва, Происшествия, Россия
В Москве при разбойном нападении, предварительно, пострадал один человек

ГУ МВД: при стрельбе в центре Москвы, предварительно, пострадал мужчина

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Полицейский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Один мужчина, по предварительным данным, пострадал во время стрельбы в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.
По данным ведомства, 17 ноября "около 19.30 на улице Пресненский вал неизвестные", угрожая пистолетом двум гражданам, несколько раз выстрелили в их сторону. После чего "открыто похитили сумку" и скрылись на Mercedes.
"По предварительным данным пострадал один из мужчин. Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание преступников и привлечение их к ответственности в соответствии с законом", - рассказали в московском главке МВД РФ.
Пистолет, из которого стреляли в ресторане Paulaner на Шлюзовой в Москве
При стрельбе у ресторана в центре Москвы пострадали четыре человека
5 ноября, 20:20
 
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