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В Москве при разбойном нападении, предварительно, пострадал один человек

В Москве при разбойном нападении, предварительно, пострадал один человек - РИА Новости, 17.11.2023

В Москве при разбойном нападении, предварительно, пострадал один человек

Один мужчина, по предварительным данным, пострадал во время стрельбы в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T21:00

2023-11-17T21:00

2023-11-17T21:00

москва

происшествия

россия

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Один мужчина, по предварительным данным, пострадал во время стрельбы в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.По данным ведомства, 17 ноября "около 19.30 на улице Пресненский вал неизвестные", угрожая пистолетом двум гражданам, несколько раз выстрелили в их сторону. После чего "открыто похитили сумку" и скрылись на Mercedes."По предварительным данным пострадал один из мужчин. Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание преступников и привлечение их к ответственности в соответствии с законом", - рассказали в московском главке МВД РФ.

https://ria.ru/20231105/moskva-1907626160.html

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москва, происшествия, россия