https://ria.ru/20231117/nagrady-1910188862.html

Журналистов "России Сегодня" наградили на конкурсе "Вызов-XXI век"

Журналистов "России Сегодня" наградили на конкурсе "Вызов-XXI век" - РИА Новости, 17.11.2023

Журналистов "России Сегодня" наградили на конкурсе "Вызов-XXI век"

Журналистов международной медиагруппы "Россия Сегодня" наградили на конкурсе для молодых журналистов, пишущих на социально значимые темы "Вызов-XXI век",... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T20:28

2023-11-17T20:28

2023-11-17T21:06

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Журналистов международной медиагруппы "Россия Сегодня" наградили на конкурсе для молодых журналистов, пишущих на социально значимые темы "Вызов-XXI век", передает корреспондент РИА Новости. В номинации "Вызов - политика и экономика" первое место заняла Мария Рубникович за серию авторских расследований значимых проблем российской жизни. Второе место заняли Руслан Жигалов и Дарья Горунова за VR-проект "Игра ремесел". Дипломами награждены Ренат Абдуллин за публикацию "Пробирка Пауэлла" о вступлении Финляндии в НАТО, Наталья Дембинская за публикацию о кадровом голоде на предприятиях России и Ксения Анисимова за материал "Освобождение. Что началось под Прохоровкой 80 лет назад". Дипломами в номинации "Вызов - межнациональные и межконфессиональные отношения" награждены Артур Аваков за материал "Косовский фронт. Как Сербия борется за свою целостность" и Никита Бизин за расследование деятельности одиозного "схимитрополита" Зосимы. Редактор и колумнист РИА Новости Давид Нармания получил диплом за серию репортажей о жизни в городе Шебекино в номинации "Вызов - портрет современника". Такжв этой номинации диплом получила Антонина Матвеева за материал о борьбе с новой эпидемией - ожирением. За серию интервью с руководителями российской системы образования первое место в номинации "Вызов - Год педагога и наставника" присудили корреспонденту МИА "Россия Сегодня" Полине Ковалевой.

https://ria.ru/20231117/proekt-1910147588.html

https://ria.ru/20231102/konkurs-1907051808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новости агентства, финляндия, давид нармания, нато, россия, прохоровка