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Журналистов "России Сегодня" наградили на конкурсе "Вызов-XXI век" - РИА Новости, 17.11.2023
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20:28 17.11.2023 (обновлено: 21:06 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/nagrady-1910188862.html
Журналистов "России Сегодня" наградили на конкурсе "Вызов-XXI век"
Журналистов "России Сегодня" наградили на конкурсе "Вызов-XXI век" - РИА Новости, 17.11.2023
Журналистов "России Сегодня" наградили на конкурсе "Вызов-XXI век"
Журналистов международной медиагруппы "Россия Сегодня" наградили на конкурсе для молодых журналистов, пишущих на социально значимые темы "Вызов-XXI век",... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T20:28
2023-11-17T21:06
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Журналистов международной медиагруппы "Россия Сегодня" наградили на конкурсе для молодых журналистов, пишущих на социально значимые темы "Вызов-XXI век", передает корреспондент РИА Новости. В номинации "Вызов - политика и экономика" первое место заняла Мария Рубникович за серию авторских расследований значимых проблем российской жизни. Второе место заняли Руслан Жигалов и Дарья Горунова за VR-проект "Игра ремесел". Дипломами награждены Ренат Абдуллин за публикацию "Пробирка Пауэлла" о вступлении Финляндии в НАТО, Наталья Дембинская за публикацию о кадровом голоде на предприятиях России и Ксения Анисимова за материал "Освобождение. Что началось под Прохоровкой 80 лет назад". Дипломами в номинации "Вызов - межнациональные и межконфессиональные отношения" награждены Артур Аваков за материал "Косовский фронт. Как Сербия борется за свою целостность" и Никита Бизин за расследование деятельности одиозного "схимитрополита" Зосимы. Редактор и колумнист РИА Новости Давид Нармания получил диплом за серию репортажей о жизни в городе Шебекино в номинации "Вызов - портрет современника". Такжв этой номинации диплом получила Антонина Матвеева за материал о борьбе с новой эпидемией - ожирением. За серию интервью с руководителями российской системы образования первое место в номинации "Вызов - Год педагога и наставника" присудили корреспонденту МИА "Россия Сегодня" Полине Ковалевой.
https://ria.ru/20231117/proekt-1910147588.html
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Наталья Макарова
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новости агентства, финляндия, давид нармания, нато, россия, прохоровка
Новости агентства, Финляндия, Давид Нармания, НАТО, Россия, Прохоровка
Журналистов "России Сегодня" наградили на конкурсе "Вызов-XXI век"

Журналистов медиагруппы "Россия Сегодня" наградили на конкурсе "Вызов-XXI век"

© РИА Новости / Рамиль СитдиковУчастники конкурса молодых журналистов, пишущие на социально значимые темы "Вызов-XXI век"
Участники конкурса молодых журналистов, пишущие на социально значимые темы Вызов-XXI век - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Участники конкурса молодых журналистов, пишущие на социально значимые темы "Вызов-XXI век"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Журналистов международной медиагруппы "Россия Сегодня" наградили на конкурсе для молодых журналистов, пишущих на социально значимые темы "Вызов-XXI век", передает корреспондент РИА Новости.
В номинации "Вызов - политика и экономика" первое место заняла Мария Рубникович за серию авторских расследований значимых проблем российской жизни. Второе место заняли Руслан Жигалов и Дарья Горунова за VR-проект "Игра ремесел". Дипломами награждены Ренат Абдуллин за публикацию "Пробирка Пауэлла" о вступлении Финляндии в НАТО, Наталья Дембинская за публикацию о кадровом голоде на предприятиях России и Ксения Анисимова за материал "Освобождение. Что началось под Прохоровкой 80 лет назад".
Лучшие VR-проекты РИА Новости стали частью IX культурного форума - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Лучшие VR-проекты РИА Новости стали частью IX культурного форума
Вчера, 17:23
Дипломами в номинации "Вызов - межнациональные и межконфессиональные отношения" награждены Артур Аваков за материал "Косовский фронт. Как Сербия борется за свою целостность" и Никита Бизин за расследование деятельности одиозного "схимитрополита" Зосимы.
Редактор и колумнист РИА Новости Давид Нармания получил диплом за серию репортажей о жизни в городе Шебекино в номинации "Вызов - портрет современника". Такжв этой номинации диплом получила Антонина Матвеева за материал о борьбе с новой эпидемией - ожирением.
За серию интервью с руководителями российской системы образования первое место в номинации "Вызов - Год педагога и наставника" присудили корреспонденту МИА "Россия Сегодня" Полине Ковалевой.
Проект медиагруппы Россия сегодня стал победителем конкурса Многоликая Россия - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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2 ноября, 20:06
 
Новости агентстваФинляндияДавид НарманияНАТОРоссияПрохоровка
 
 
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