Журналистов "России Сегодня" наградили на конкурсе "Вызов-XXI век"
Журналистов медиагруппы "Россия Сегодня" наградили на конкурсе "Вызов-XXI век"
© РИА Новости / Рамиль СитдиковУчастники конкурса молодых журналистов, пишущие на социально значимые темы "Вызов-XXI век"
Участники конкурса молодых журналистов, пишущие на социально значимые темы "Вызов-XXI век"
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Журналистов международной медиагруппы "Россия Сегодня" наградили на конкурсе для молодых журналистов, пишущих на социально значимые темы "Вызов-XXI век", передает корреспондент РИА Новости.
В номинации "Вызов - политика и экономика" первое место заняла Мария Рубникович за серию авторских расследований значимых проблем российской жизни. Второе место заняли Руслан Жигалов и Дарья Горунова за VR-проект "Игра ремесел". Дипломами награждены Ренат Абдуллин за публикацию "Пробирка Пауэлла" о вступлении Финляндии в НАТО, Наталья Дембинская за публикацию о кадровом голоде на предприятиях России и Ксения Анисимова за материал "Освобождение. Что началось под Прохоровкой 80 лет назад".
Дипломами в номинации "Вызов - межнациональные и межконфессиональные отношения" награждены Артур Аваков за материал "Косовский фронт. Как Сербия борется за свою целостность" и Никита Бизин за расследование деятельности одиозного "схимитрополита" Зосимы.
Редактор и колумнист РИА Новости Давид Нармания получил диплом за серию репортажей о жизни в городе Шебекино в номинации "Вызов - портрет современника". Такжв этой номинации диплом получила Антонина Матвеева за материал о борьбе с новой эпидемией - ожирением.
За серию интервью с руководителями российской системы образования первое место в номинации "Вызов - Год педагога и наставника" присудили корреспонденту МИА "Россия Сегодня" Полине Ковалевой.