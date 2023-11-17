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Пожарных и спасателей, эвакуировавших людей из дома в Астрахани, наградят - РИА Новости, 17.11.2023
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18:01 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/nagrady-1910158502.html
Пожарных и спасателей, эвакуировавших людей из дома в Астрахани, наградят
Пожарных и спасателей, эвакуировавших людей из дома в Астрахани, наградят - РИА Новости, 17.11.2023
Пожарных и спасателей, эвакуировавших людей из дома в Астрахани, наградят
Глава МЧС РФ Александр Куренков поручил наградить пожарных и спасателей, быстро эвакуировавших жителей частично обрушившегося дома в Астрахани, сообщила... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T18:01
2023-11-17T18:01
происшествия
жилье
россия
астрахань
александр куренков (мчс)
тимур асанов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обрушение дома в астрахани
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков поручил наградить пожарных и спасателей, быстро эвакуировавших жителей частично обрушившегося дома в Астрахани, сообщила пресс-служба МЧС РФ. Вечером 16 ноября в Астрахани произошло обрушение двух подъездов пятиэтажного дома 1962 года постройки на площади Вокзальная, 1а. Один человек погиб. По предварительным данным следствия, обрушение произошло после того, как в одной из квартир во время ремонта были повреждены несущие конструкции. "Куренков поручил представить к награде пожарных и спасателей, принимавших участие в спасении людей при частичном обрушении жилого дома в Астрахани", - говорится в сообщении. К моменту прибытия сотрудников МЧС часть жильцов начала самостоятельно покидать свои квартиры, однако в здании еще оставались пожилые и маломобильные люди. Начальник караула 2 ПСЧ Тимур Асанов, чьи слова приводит пресс-служба, рассказал, что, подъезжая к месту и увидев трещину на доме, сразу же было принято решение об эвакуации жильцов. "Было понятно, что времени у нас мало. Уже началось смещение конструкций, был слышен характерный звук, поэтому мы действовали максимально быстро... Когда здание уже обрушилось, мы не прекращали работу. Каждый из нас думал лишь о том, что необходимо вывести как можно больше людей. Страха не было, лишь холодный рассудок, самообладание и выполнение задачи – спасти людей!" - сказал Асанов. "Мы понимали, что счет шёл на секунды, до последнего выводили людей. Когда здание обрушилось, я обернулся и искал глазами коллег, ведь я видел их позади себя. А сзади были лишь искореженные конструкции и туча пыли. Начал перекличку, и, слава богу, я докричался до каждого, все были целы, как и те, кого они вывели", - приводит пресс-служба слова старшего пожарного Аделя Махмудова.
https://ria.ru/20231117/obrushenie-1910013935.html
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происшествия, жилье, россия, астрахань, александр куренков (мчс), тимур асанов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение дома в астрахани
Происшествия, Жилье, Россия, Астрахань, Александр Куренков (МЧС), Тимур Асанов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обрушение дома в Астрахани
Пожарных и спасателей, эвакуировавших людей из дома в Астрахани, наградят

Пожарных и спасателей, быстро эвакуировавших людей из дома в Астрахани, наградят

© Фото : УМВД России по Астраханской областиНа месте обрушения части дома в Астрахани
На месте обрушения части дома в Астрахани - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© Фото : УМВД России по Астраханской области
На месте обрушения части дома в Астрахани
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков поручил наградить пожарных и спасателей, быстро эвакуировавших жителей частично обрушившегося дома в Астрахани, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Вечером 16 ноября в Астрахани произошло обрушение двух подъездов пятиэтажного дома 1962 года постройки на площади Вокзальная, 1а. Один человек погиб. По предварительным данным следствия, обрушение произошло после того, как в одной из квартир во время ремонта были повреждены несущие конструкции.
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы на месте обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Обрушение части жилого дома в Астрахани
Вчера, 09:49
«
"Куренков поручил представить к награде пожарных и спасателей, принимавших участие в спасении людей при частичном обрушении жилого дома в Астрахани", - говорится в сообщении.
К моменту прибытия сотрудников МЧС часть жильцов начала самостоятельно покидать свои квартиры, однако в здании еще оставались пожилые и маломобильные люди.
Начальник караула 2 ПСЧ Тимур Асанов, чьи слова приводит пресс-служба, рассказал, что, подъезжая к месту и увидев трещину на доме, сразу же было принято решение об эвакуации жильцов.
«
"Было понятно, что времени у нас мало. Уже началось смещение конструкций, был слышен характерный звук, поэтому мы действовали максимально быстро... Когда здание уже обрушилось, мы не прекращали работу. Каждый из нас думал лишь о том, что необходимо вывести как можно больше людей. Страха не было, лишь холодный рассудок, самообладание и выполнение задачи – спасти людей!" - сказал Асанов.
«
"Мы понимали, что счет шёл на секунды, до последнего выводили людей. Когда здание обрушилось, я обернулся и искал глазами коллег, ведь я видел их позади себя. А сзади были лишь искореженные конструкции и туча пыли. Начал перекличку, и, слава богу, я докричался до каждого, все были целы, как и те, кого они вывели", - приводит пресс-служба слова старшего пожарного Аделя Махмудова.
Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
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Вчера, 15:30
 
ПроисшествияЖильеРоссияАстраханьАлександр Куренков (МЧС)Тимур АсановМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Обрушение дома в Астрахани
 
 
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