https://ria.ru/20231117/nagrady-1910158502.html

Пожарных и спасателей, эвакуировавших людей из дома в Астрахани, наградят

Пожарных и спасателей, эвакуировавших людей из дома в Астрахани, наградят - РИА Новости, 17.11.2023

Пожарных и спасателей, эвакуировавших людей из дома в Астрахани, наградят

Глава МЧС РФ Александр Куренков поручил наградить пожарных и спасателей, быстро эвакуировавших жителей частично обрушившегося дома в Астрахани, сообщила... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T18:01

2023-11-17T18:01

2023-11-17T18:01

происшествия

жилье

россия

астрахань

александр куренков (мчс)

тимур асанов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обрушение дома в астрахани

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков поручил наградить пожарных и спасателей, быстро эвакуировавших жителей частично обрушившегося дома в Астрахани, сообщила пресс-служба МЧС РФ. Вечером 16 ноября в Астрахани произошло обрушение двух подъездов пятиэтажного дома 1962 года постройки на площади Вокзальная, 1а. Один человек погиб. По предварительным данным следствия, обрушение произошло после того, как в одной из квартир во время ремонта были повреждены несущие конструкции. "Куренков поручил представить к награде пожарных и спасателей, принимавших участие в спасении людей при частичном обрушении жилого дома в Астрахани", - говорится в сообщении. К моменту прибытия сотрудников МЧС часть жильцов начала самостоятельно покидать свои квартиры, однако в здании еще оставались пожилые и маломобильные люди. Начальник караула 2 ПСЧ Тимур Асанов, чьи слова приводит пресс-служба, рассказал, что, подъезжая к месту и увидев трещину на доме, сразу же было принято решение об эвакуации жильцов. "Было понятно, что времени у нас мало. Уже началось смещение конструкций, был слышен характерный звук, поэтому мы действовали максимально быстро... Когда здание уже обрушилось, мы не прекращали работу. Каждый из нас думал лишь о том, что необходимо вывести как можно больше людей. Страха не было, лишь холодный рассудок, самообладание и выполнение задачи – спасти людей!" - сказал Асанов. "Мы понимали, что счет шёл на секунды, до последнего выводили людей. Когда здание обрушилось, я обернулся и искал глазами коллег, ведь я видел их позади себя. А сзади были лишь искореженные конструкции и туча пыли. Начал перекличку, и, слава богу, я докричался до каждого, все были целы, как и те, кого они вывели", - приводит пресс-служба слова старшего пожарного Аделя Махмудова.

https://ria.ru/20231117/obrushenie-1910013935.html

https://ria.ru/20231117/ekspertiza-1910105128.html

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происшествия, жилье, россия, астрахань, александр куренков (мчс), тимур асанов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение дома в астрахани