https://ria.ru/20231117/myuzikl-1910061527.html

Премьера "МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так" состоится 19 декабря в МДМ

Премьера "МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так" состоится 19 декабря в МДМ - РИА Новости, 17.11.2023

Премьера "МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так" состоится 19 декабря в МДМ

erid: 4CQwVszH9pWuJsRbgwk РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T12:45

2023-11-17T12:45

2023-11-17T12:53

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erid: 4CQwVszH9pWuJsRbgwkМОСКВА, 17 ноя - Пресс-служба компании "Бродвей Москва". Премьера спектакля "МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так" (12+) состоится на сцене нового театра "Маска" в здании МДМ 19 декабря."МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так" – новый пародийный спектакль компании "Бродвей Москва" продюсера Дмитрия Богачева. Его команда театральных деятелей на мюзиклах собаку съела: в их послужном списке MAMMA MIA!, "Призрак Оперы", "Шахматы" и другие шедевры мирового театра. Но на этот раз свои профессиональные обязанности они переложили на героев нового шоу: зрителям предстоит увидеть самый невероятный бэкстейдж из всех возможных – закулисье мюзикла!Сюжет такой: шеф крупного предприятия заказывает любительскому театру поставить любимое шоу своей жены – мюзикл Mamma Mia! Режиссер и артисты с воодушевлением берутся за дело, однако у заказчика есть свои представления о прекрасном. Раз за разом спуская очередную абсурдную идею, он даже не представляет, во что в итоге выльются его пожелания. Словом, никто не знает, чем обернется этот блистательный балаган, когда откроется занавес.Закрученная комедийная интрига, главные мировые поп-хиты в пародийном ключе и постановка мюзикла в режиме реального времени в новом спектакле "Бродвей Москва"!Творческую команду нового спектакля возглавила режиссер Анна Шевчук, хореографом стала Ирина Кашуба, а художественное оформление создали сценограф Максим Обрезков, художник по костюмам Анастасия Федорова и художник по свету Александр Сиваев. Пьесу и тексты песен написал драматург и сценарист Сергей Плотов.Пародийный мюзикл "МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так" театральная компания "Бродвей Москва" создала вместе с МТС Live (МТС Лайв) и "Яндекс Афишей": в сотрудничестве с ними же был выпущен феноменально успешный мюзикл на песни группы "Секрет" "Ничего не бойся, я с тобой"."Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" — яркий пример успешного сотрудничества Бродвей Москва, МТС Live и Плюс Студии. Уже почти год постановка собирает полные залы, зрители приходят по несколько раз, мюзикл не покидает Топ-10 Яндекс Афиши. Мы видим, что интерес подписчиков Яндекс Плюса к этому жанру остается высоким на протяжении всего года — мюзикл стабильно занимает лидирующие позиции в продажах билетов на оффлайн мероприятия. Именно поэтому мы продолжаем инвестировать в зрелищные мероприятия в музыкально-театральном сегменте и уверены, что новый мюзикл, созданный при участии Яндекс Афиши, продолжит вовлекать в экосистему развлекательных сервисов новых поклонников жанра", — отметил директор по развитию бизнеса Яндекс Афиши Энрико Мазавришвили."Мы с интересом и воодушевлением наблюдаем за развитием рынка и рады видеть, что спрос зрителей на репертуарные мероприятия – мюзиклы, спектакли, шоу – продолжает расти. Кроме того, сократился срок окупаемости крупных проектов, что позволяет организаторам увеличивать количество мюзиклов в единовременном прокате, к чему мы стремились последние пару лет. Успех проектов "Ничего не бойся, я с тобой" и "Шахматы" превзошел все наши самые смелые ожидания, и мы готовы предлагать зрителям новые проекты, одним из которых стал мюзикл "МАММА МИМО! Или Мюзикл пошел не так". Уверена, что эта легкая, пародийная история понравится многим, а мы не будем сбавлять темп и постараемся подарить зрителю много новых впечатлений и уникальных проектов в будущем", — прокомментировала руководитель промоутерства и продюсирования МТС Live Янина Татарицкая.Реклама, ООО "МДМ ШОУ", ИНН 9704060010erid: 4CQwVszH9pWuJsRbgwk

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы