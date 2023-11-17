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"Роскосмос" поможет в создании музея космонавтики в Омске
"Роскосмос" поможет в создании музея космонавтики в Омске - РИА Новости, 17.11.2023
"Роскосмос" поможет в создании музея космонавтики в Омске
Госкорпорация Роскосмос поможет в создании музея космонавтики в Омске, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T17:34
2023-11-17T17:34
2023-11-17T17:34
выставка-форум "россия"
омская область
роскосмос
юрий борисов (роскосмос)
выставка-форум "россия"
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ОМСК, 17 ноя - РИА Новости. Госкорпорация Роскосмос поможет в создании музея космонавтики в Омске, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с главой Роскосмоса Юрием Борисовым на Дне Омской области, который проходит в рамках выставки "Россия", проходящей на ВДНХ в Москве. Стороны обсудили производство ракеты "Ангара" и планы по созданию космических классов в новой строящейся омской школе. Роскосмос взял над ней шефство. "Губернатор также отметил, что на встрече договорились с Юрием Борисовым, что Роскосмос поможет создать в Омске Музей космонавтики", - сообщили в пресс-службе. Госкорпорация готова передать музею экспонаты, а на открытие приедут известные космонавты.
https://ria.ru/20231113/sputniki-1909179859.html
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омская область, роскосмос, юрий борисов (роскосмос), выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Омская область, Роскосмос, Юрий Борисов (Роскосмос), Выставка-форум "Россия"
"Роскосмос" поможет в создании музея космонавтики в Омске
Правительство Омской области: "Роскосмос" поможет создать Музей космонавтики