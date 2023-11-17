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МУС объявил о присоединении Армении с февраля 2024 года - РИА Новости, 17.11.2023
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15:31 17.11.2023 (обновлено: 16:14 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/mus-1910105330.html
МУС объявил о присоединении Армении с февраля 2024 года
МУС объявил о присоединении Армении с февраля 2024 года - РИА Новости, 17.11.2023
МУС объявил о присоединении Армении с февраля 2024 года
Армения официально присоединится к Международному уголовному суду в 2024 году, говорится в заявлении инстанции. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T15:31
2023-11-17T16:14
в мире
армения
международный уголовный суд
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ГААГА, 17 ноя — РИА Новости. Армения официально присоединится к Международному уголовному суду в 2024 году, говорится в заявлении инстанции."Статут вступит в силу для Армении 1 февраля 2024 года. Армения станет 124-м государством-участником, присоединившимся к Статуту, и 19-м государством из восточноевропейской группы", — сказано в пресс-релизе. Ереван официально подал документы для ратификации Римского статута 14 ноября.Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.Как проходила ратификация Римского статута в АрменииГолосование по закону о ратификации Римского статута МУС состоялось в парламенте Армении 3 октября. Оппозиционные силы выступили против. По словам представителя фракции "Армения" Арцвика Минасяна, эта процедура противоречит конституции, а депутаты от правящей фракции "Гражданский договор" превысили свои полномочия.Глава профильной комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян утверждал, что 98-я статья документа позволяет снять угрозу отношениям с Россией. В частности, он сослался на американскую практику заключения двусторонних соглашений, которые гарантируют гражданам США иммунитет от юрисдикции МУС.В российском МИД отметили, что в условиях недружественных действий Армении не могут всерьез относиться к предложению Еревана заключить такое двустороннее соглашение.
https://ria.ru/20231115/statut-1909675815.html
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в мире, армения, международный уголовный суд
В мире, Армения, Международный уголовный суд
МУС объявил о присоединении Армении с февраля 2024 года

МУС объявил, что Армения станет его полноправным членом с 1 февраля 2024 года

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Международного уголовного суда в Гааге
Здание Международного уголовного суда в Гааге - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Здание Международного уголовного суда в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 17 ноя — РИА Новости. Армения официально присоединится к Международному уголовному суду в 2024 году, говорится в заявлении инстанции.
"Статут вступит в силу для Армении 1 февраля 2024 года. Армения станет 124-м государством-участником, присоединившимся к Статуту, и 19-м государством из восточноевропейской группы", — сказано в пресс-релизе.

Досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Москва не признает, в марте выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС обвиняет российские власти в депортации детей, которых вывозили из зоны боевых действий на Украине в безопасные районы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что постановка вопроса об аресте неприемлема, а любые решения МУС ничтожны. Россия расценила присоединение Еревана к Римскому статуту как недружественный шаг.

Ереван официально подал документы для ратификации Римского статута 14 ноября.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Захарова прокомментировала решение Армении о ратификации Римского статута
15 ноября, 19:10

Как проходила ратификация Римского статута в Армении

Голосование по закону о ратификации Римского статута МУС состоялось в парламенте Армении 3 октября. Оппозиционные силы выступили против. По словам представителя фракции "Армения" Арцвика Минасяна, эта процедура противоречит конституции, а депутаты от правящей фракции "Гражданский договор" превысили свои полномочия.
Глава профильной комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян утверждал, что 98-я статья документа позволяет снять угрозу отношениям с Россией. В частности, он сослался на американскую практику заключения двусторонних соглашений, которые гарантируют гражданам США иммунитет от юрисдикции МУС.
В российском МИД отметили, что в условиях недружественных действий Армении не могут всерьез относиться к предложению Еревана заключить такое двустороннее соглашение.
Международный уголовный суд в Гааге - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Армения присоединилась к "охотникам за Путиным"
4 октября, 08:00
 
В миреАрменияМеждународный уголовный суд
 
 
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