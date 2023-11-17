https://ria.ru/20231117/mus-1910105330.html

МУС объявил о присоединении Армении с февраля 2024 года

МУС объявил о присоединении Армении с февраля 2024 года - РИА Новости, 17.11.2023

МУС объявил о присоединении Армении с февраля 2024 года

Армения официально присоединится к Международному уголовному суду в 2024 году, говорится в заявлении инстанции. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T15:31

2023-11-17T15:31

2023-11-17T16:14

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международный уголовный суд

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ГААГА, 17 ноя — РИА Новости. Армения официально присоединится к Международному уголовному суду в 2024 году, говорится в заявлении инстанции."Статут вступит в силу для Армении 1 февраля 2024 года. Армения станет 124-м государством-участником, присоединившимся к Статуту, и 19-м государством из восточноевропейской группы", — сказано в пресс-релизе. Ереван официально подал документы для ратификации Римского статута 14 ноября.Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.Как проходила ратификация Римского статута в АрменииГолосование по закону о ратификации Римского статута МУС состоялось в парламенте Армении 3 октября. Оппозиционные силы выступили против. По словам представителя фракции "Армения" Арцвика Минасяна, эта процедура противоречит конституции, а депутаты от правящей фракции "Гражданский договор" превысили свои полномочия.Глава профильной комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян утверждал, что 98-я статья документа позволяет снять угрозу отношениям с Россией. В частности, он сослался на американскую практику заключения двусторонних соглашений, которые гарантируют гражданам США иммунитет от юрисдикции МУС.В российском МИД отметили, что в условиях недружественных действий Армении не могут всерьез относиться к предложению Еревана заключить такое двустороннее соглашение.

https://ria.ru/20231115/statut-1909675815.html

https://ria.ru/20231004/armeniya-1900297714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, международный уголовный суд