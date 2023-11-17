МУС объявил о присоединении Армении с февраля 2024 года
МУС объявил, что Армения станет его полноправным членом с 1 февраля 2024 года
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Международного уголовного суда в Гааге
Здание Международного уголовного суда в Гааге. Архивное фото
ГААГА, 17 ноя — РИА Новости. Армения официально присоединится к Международному уголовному суду в 2024 году, говорится в заявлении инстанции.
"Статут вступит в силу для Армении 1 февраля 2024 года. Армения станет 124-м государством-участником, присоединившимся к Статуту, и 19-м государством из восточноевропейской группы", — сказано в пресс-релизе.
Досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Москва не признает, в марте выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС обвиняет российские власти в депортации детей, которых вывозили из зоны боевых действий на Украине в безопасные районы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что постановка вопроса об аресте неприемлема, а любые решения МУС ничтожны. Россия расценила присоединение Еревана к Римскому статуту как недружественный шаг.
Ереван официально подал документы для ратификации Римского статута 14 ноября.
Как проходила ратификация Римского статута в Армении
Голосование по закону о ратификации Римского статута МУС состоялось в парламенте Армении 3 октября. Оппозиционные силы выступили против. По словам представителя фракции "Армения" Арцвика Минасяна, эта процедура противоречит конституции, а депутаты от правящей фракции "Гражданский договор" превысили свои полномочия.
Глава профильной комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян утверждал, что 98-я статья документа позволяет снять угрозу отношениям с Россией. В частности, он сослался на американскую практику заключения двусторонних соглашений, которые гарантируют гражданам США иммунитет от юрисдикции МУС.
В российском МИД отметили, что в условиях недружественных действий Армении не могут всерьез относиться к предложению Еревана заключить такое двустороннее соглашение.