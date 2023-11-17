https://ria.ru/20231117/murmansk-1910037753.html
В Мурманской области рассказали, сколько денег приносят региону туристы
В Мурманской области рассказали, сколько денег приносят региону туристы - РИА Новости, 17.11.2023
В Мурманской области рассказали, сколько денег приносят региону туристы
Доходы от работы туристической отрасли в Мурманской области за четыре года превысили 12,6 миллиарда рублей, всего в инвестпортфеле области – 74 проекта на сумму РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T12:25
2023-11-17T12:25
2023-11-17T12:25
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МУРМАНСК, 17 ноя – РИА Новости. Доходы от работы туристической отрасли в Мурманской области за четыре года превысили 12,6 миллиарда рублей, всего в инвестпортфеле области – 74 проекта на сумму 56 миллиардов рублей, сообщил губернатор Андрей Чибис в ходе всероссийского селектора по подготовке регионов к зимнему туристическому сезону. "Сегодня Мурманская область – центр притяжения людей в Арктику. Растут доходы от туризма, они за четыре года превысили 12,6 миллиарда в нашей области – это хороший результат. Важно, что поддержка федеральная регионального бюджета составила более 370 миллионов рублей.125 проектов поддержано и за счет федерального, и за счет регионального бюджета", – сказал Чибис. Он также отметил, что в два раза выросло количество туроператоров, которые реализуют свои проекты, выросло количество классифицированных объектов размещения – их число превышает 150. Более 50 ресторанов предлагают арктическую кухню. "Благодаря льготам Арктической зоны, Арктическому гектару, институту инвеступолномоченных, у нас развивается туристская инфраструктура. Всего в инвестпортфеле нашего региона – а мы оцениваем туризм как экономику – 74 проекта на сумму 56 миллиардов рублей", – сообщил глава региона. Самый крупный из них – курорт "Большой Вудъявр", который уже открыл горнолыжный сезон, а также проект, который власти реализуют совместно с компанией "Норникель" – курорт "Валла-тунтури". Также в регионе активно ведется дорожное строительство, начато строительство нового современного аэровокзального комплекса. По итогам прошлого года турпоток в регионе составил 540 тысяч человек. За девять месяцев этого года регион посетили более 396 тысяч человек. "Темп роста, который мы прогнозируем на следующий год, – аналогичный. Период пребывания гостей увеличился до трех-пяти дней, что важно для экономического развития", – добавил Чибис.
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В Мурманской области рассказали, сколько денег приносят региону туристы
Мурманская область за четыре года заработала на туризме 12,6 миллиарда рублей
МУРМАНСК, 17 ноя – РИА Новости. Доходы от работы туристической отрасли в Мурманской области за четыре года превысили 12,6 миллиарда рублей, всего в инвестпортфеле области – 74 проекта на сумму 56 миллиардов рублей, сообщил губернатор Андрей Чибис в ходе всероссийского селектора по подготовке регионов к зимнему туристическому сезону.
"Сегодня Мурманская область – центр притяжения людей в Арктику
. Растут доходы от туризма, они за четыре года превысили 12,6 миллиарда в нашей области – это хороший результат. Важно, что поддержка федеральная регионального бюджета составила более 370 миллионов рублей.125 проектов поддержано и за счет федерального, и за счет регионального бюджета", – сказал Чибис.
Он также отметил, что в два раза выросло количество туроператоров, которые реализуют свои проекты, выросло количество классифицированных объектов размещения – их число превышает 150. Более 50 ресторанов предлагают арктическую кухню.
"Благодаря льготам Арктической зоны, Арктическому гектару, институту инвеступолномоченных, у нас развивается туристская инфраструктура. Всего в инвестпортфеле нашего региона – а мы оцениваем туризм как экономику – 74 проекта на сумму 56 миллиардов рублей", – сообщил глава региона.
Самый крупный из них – курорт "Большой Вудъявр", который уже открыл горнолыжный сезон, а также проект, который власти реализуют совместно с компанией "Норникель
" – курорт "Валла-тунтури". Также в регионе активно ведется дорожное строительство, начато строительство нового современного аэровокзального комплекса.
По итогам прошлого года турпоток в регионе составил 540 тысяч человек. За девять месяцев этого года регион посетили более 396 тысяч человек. "Темп роста, который мы прогнозируем на следующий год, – аналогичный. Период пребывания гостей увеличился до трех-пяти дней, что важно для экономического развития", – добавил Чибис.
Губернатор Мурманской области хочет ввести туристический сбор в регионе