https://ria.ru/20231117/most-1910108264.html

Мост у райцентра Становое Липецкой области сдадут до конца года

Мост у райцентра Становое Липецкой области сдадут до конца года - РИА Новости, 17.11.2023

Мост у райцентра Становое Липецкой области сдадут до конца года

Капитальный ремонт моста вблизи райцентра Становое Липецкой области сдадут до конца года, движение будет запущено в ближайшие недели, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T15:45

2023-11-17T15:45

2023-11-17T15:45

липецкая область

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игорь артамонов

россия

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ЛИПЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Капитальный ремонт моста вблизи райцентра Становое Липецкой области сдадут до конца года, движение будет запущено в ближайшие недели, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он добавил, что это еще один крупный объект из более 20 мостов региона, ремонт которых проводится в этом году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Как рассказал глава региона, старую переправу разобрали до основания, настолько сильно она была изношена. На ее месте возвели новый мост, отвечающий современным требованиям грузоподъемности и безопасности. В частности, установили восемь дополнительных свай. По сообщению Артамонова, запустить движение по мосту планируют в ближайшие недели, что позволит восстановить местную достопримечательность - пруд, воду из которого пришлось спустить на время ремонта. "Липецкая область – регион с передовыми промышленностью и сельским хозяйством, у нас увеличивается количество туристов и вместе с развитием этих сфер растет транспортный поток. Во всех районах мы стараемся сделать дороги качественными и безопасными, ежегодно выполняя большие объемы ремонтов, в том числе обновляя мосты и приводя их в соответствие с современными требованиями", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20231116/lipetsk-1909759510.html

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липецкая область, игорь артамонов, россия