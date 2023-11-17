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Мост у райцентра Становое Липецкой области сдадут до конца года
Мост у райцентра Становое Липецкой области сдадут до конца года - РИА Новости, 17.11.2023
Мост у райцентра Становое Липецкой области сдадут до конца года
Капитальный ремонт моста вблизи райцентра Становое Липецкой области сдадут до конца года, движение будет запущено в ближайшие недели, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T15:45
2023-11-17T15:45
2023-11-17T15:45
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Капитальный ремонт моста вблизи райцентра Становое Липецкой области сдадут до конца года, движение будет запущено в ближайшие недели, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он добавил, что это еще один крупный объект из более 20 мостов региона, ремонт которых проводится в этом году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Как рассказал глава региона, старую переправу разобрали до основания, настолько сильно она была изношена. На ее месте возвели новый мост, отвечающий современным требованиям грузоподъемности и безопасности. В частности, установили восемь дополнительных свай. По сообщению Артамонова, запустить движение по мосту планируют в ближайшие недели, что позволит восстановить местную достопримечательность - пруд, воду из которого пришлось спустить на время ремонта. "Липецкая область – регион с передовыми промышленностью и сельским хозяйством, у нас увеличивается количество туристов и вместе с развитием этих сфер растет транспортный поток. Во всех районах мы стараемся сделать дороги качественными и безопасными, ежегодно выполняя большие объемы ремонтов, в том числе обновляя мосты и приводя их в соответствие с современными требованиями", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20231116/lipetsk-1909759510.html
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липецкая область, игорь артамонов, россия
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Россия
ЛИПЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Капитальный ремонт моста вблизи райцентра Становое Липецкой области сдадут до конца года, движение будет запущено в ближайшие недели, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он добавил, что это еще один крупный объект из более 20 мостов региона, ремонт которых проводится в этом году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
Как рассказал глава региона, старую переправу разобрали до основания, настолько сильно она была изношена. На ее месте возвели новый мост, отвечающий современным требованиям грузоподъемности и безопасности. В частности, установили восемь дополнительных свай.
По сообщению Артамонова, запустить движение по мосту планируют в ближайшие недели, что позволит восстановить местную достопримечательность - пруд, воду из которого пришлось спустить на время ремонта.
"Липецкая область – регион с передовыми промышленностью и сельским хозяйством, у нас увеличивается количество туристов и вместе с развитием этих сфер растет транспортный поток. Во всех районах мы стараемся сделать дороги качественными и безопасными, ежегодно выполняя большие объемы ремонтов, в том числе обновляя мосты и приводя их в соответствие с современными требованиями", – отметил Артамонов.
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