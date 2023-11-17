В Кемерово открыли новый мост возле строящегося театра оперы и балета
КЕМЕРОВО, 17 ноя – РИА Новости. Новый мост через реку Искитимку, который связал Притомский проспект с левым берегом реки в городе Кемерово, открыли рядом со строящимся театром оперы и балета, он получил название "Театральный", передает корреспондент РИА Новости.
"Новый мост через реку Большая Камышная, Искитимка – народное название, мост с названием "Театральный" в рамках строительства президентского проекта – театра оперы и балета – считать открытым. Поздравляю всех!" – сказал на открытии губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
"Хочу поздравить жителей Кемерово с открытием этого моста. В сентябре этого года в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке был наш президент Владимир Владимирович Путин и проводил совещание по строительству театральных центров и тогда… все обратили внимание, какой красивый в Кемерово… образовательный центр. Театральный центр у нас строится параллельно и на Дальнем Востоке, и в Кемерово, и в других городах нашей великой Родины, поэтому, отрадно видеть такое мощное развитие. И спасибо Сергею Евгеньевичу за то, что эти две мощи – Дальний Восток и Сибирь – это, безусловно, сегодня самые главные двигатели экономические развития России и, объединяя силы, объединяя лучшие практики, уверен, что вся страна будет развиваться более динамично", – сказал присутствующий на мероприятии министр Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Мост трехпролетный, его длина – 92 метра, на мосту организовано четырехполосное движение, для пешеходов предусмотрены два тротуара и велосипедные дорожки.
Новый мост разгрузит движение по Университетскому мосту и проспекту Октябрьскому.
Как уточнил генеральный директор АО "Кемеровоспецстрой" Александр Выприцкий, строительство данного моста обошлось в 1 миллиард рублей.