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В Кемерово открыли новый мост возле строящегося театра оперы и балета - РИА Новости, 17.11.2023
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10:37 17.11.2023 (обновлено: 11:18 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/most-1910024541.html
В Кемерово открыли новый мост возле строящегося театра оперы и балета
В Кемерово открыли новый мост возле строящегося театра оперы и балета - РИА Новости, 17.11.2023
В Кемерово открыли новый мост возле строящегося театра оперы и балета
Новый мост через реку Искитимку, который связал Притомский проспект с левым берегом реки в городе Кемерово, открыли рядом со строящимся театром оперы и балета,... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T10:37
2023-11-17T11:18
кемерово
сергей цивилев
алексей чекунков
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 17 ноя – РИА Новости. Новый мост через реку Искитимку, который связал Притомский проспект с левым берегом реки в городе Кемерово, открыли рядом со строящимся театром оперы и балета, он получил название "Театральный", передает корреспондент РИА Новости."Новый мост через реку Большая Камышная, Искитимка – народное название, мост с названием "Театральный" в рамках строительства президентского проекта – театра оперы и балета – считать открытым. Поздравляю всех!" – сказал на открытии губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев."Хочу поздравить жителей Кемерово с открытием этого моста. В сентябре этого года в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке был наш президент Владимир Владимирович Путин и проводил совещание по строительству театральных центров и тогда… все обратили внимание, какой красивый в Кемерово… образовательный центр. Театральный центр у нас строится параллельно и на Дальнем Востоке, и в Кемерово, и в других городах нашей великой Родины, поэтому, отрадно видеть такое мощное развитие. И спасибо Сергею Евгеньевичу за то, что эти две мощи – Дальний Восток и Сибирь – это, безусловно, сегодня самые главные двигатели экономические развития России и, объединяя силы, объединяя лучшие практики, уверен, что вся страна будет развиваться более динамично", – сказал присутствующий на мероприятии министр Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.Мост трехпролетный, его длина – 92 метра, на мосту организовано четырехполосное движение, для пешеходов предусмотрены два тротуара и велосипедные дорожки.Новый мост разгрузит движение по Университетскому мосту и проспекту Октябрьскому.Как уточнил генеральный директор АО "Кемеровоспецстрой" Александр Выприцкий, строительство данного моста обошлось в 1 миллиард рублей.
https://ria.ru/20231116/polimery-1909956411.html
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кемерово, сергей цивилев, алексей чекунков, кемеровская область
Кемерово, Сергей Цивилев, Алексей Чекунков, Кемеровская область

В Кемерово открыли новый мост возле строящегося театра оперы и балета

© Фото : NGS42.RU/Максим Серков Мост "Театральный" через реку Искитимку в Кемерово
Мост Театральный через реку Искитимку в Кемерово - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© Фото : NGS42.RU/Максим Серков
Мост "Театральный" через реку Искитимку в Кемерово
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 17 ноя – РИА Новости. Новый мост через реку Искитимку, который связал Притомский проспект с левым берегом реки в городе Кемерово, открыли рядом со строящимся театром оперы и балета, он получил название "Театральный", передает корреспондент РИА Новости.
"Новый мост через реку Большая Камышная, Искитимка – народное название, мост с названием "Театральный" в рамках строительства президентского проекта – театра оперы и балета – считать открытым. Поздравляю всех!" – сказал на открытии губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
"Хочу поздравить жителей Кемерово с открытием этого моста. В сентябре этого года в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке был наш президент Владимир Владимирович Путин и проводил совещание по строительству театральных центров и тогда… все обратили внимание, какой красивый в Кемерово… образовательный центр. Театральный центр у нас строится параллельно и на Дальнем Востоке, и в Кемерово, и в других городах нашей великой Родины, поэтому, отрадно видеть такое мощное развитие. И спасибо Сергею Евгеньевичу за то, что эти две мощи – Дальний Восток и Сибирь – это, безусловно, сегодня самые главные двигатели экономические развития России и, объединяя силы, объединяя лучшие практики, уверен, что вся страна будет развиваться более динамично", – сказал присутствующий на мероприятии министр Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Мост трехпролетный, его длина – 92 метра, на мосту организовано четырехполосное движение, для пешеходов предусмотрены два тротуара и велосипедные дорожки.
Новый мост разгрузит движение по Университетскому мосту и проспекту Октябрьскому.
Как уточнил генеральный директор АО "Кемеровоспецстрой" Александр Выприцкий, строительство данного моста обошлось в 1 миллиард рублей.
Сергей Цивилев
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16 ноября, 20:45
 
КемеровоСергей ЦивилевАлексей ЧекунковКемеровская область
 
 
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