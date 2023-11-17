https://ria.ru/20231117/moskva-1910053893.html

Бочкарев: в Москве с начала года сдали 16 спортивных объектов

Бочкарев: в Москве с начала года сдали 16 спортивных объектов - РИА Новости, 17.11.2023

Бочкарев: в Москве с начала года сдали 16 спортивных объектов

В Москве с начала 2023 года сдали 16 спортивных объектов общей площадью около 150 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T12:21

2023-11-17T12:21

2023-11-17T12:21

андрей бочкарев

москва

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Недвижимость. В Москве с начала 2023 года сдали 16 спортивных объектов общей площадью около 150 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Обновление существующей спортивной инфраструктуры и формирование новых локаций для занятий физической активностью – среди приоритетных направлений градостроительной политики Москвы. По итогам десяти месяцев в столице введено в эксплуатацию 16 объектов спорта общей площадью порядка 150 тысяч квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Заместитель мэра подчеркнул, что открытие новых спортивных сооружений содействует популяризации здорового образа жизни и физической культуры. Объекты возводятся как в рамках реализации крупных проектов, так и точечно в шаговой доступности от жилых кварталов. "К началу учебного года на юго-востоке Москвы открылся Дворец спорта "Некрасовка" – одна из точек притяжения молодого района. Осенью сданы еще три ключевых объекта – Центр фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе, два физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейнами в районах Внуково и Крюково", – уточнил Бочкарев.

https://ria.ru/20231016/bochkarev-1903006777.html

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андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы