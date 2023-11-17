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Бочкарев: в Москве с начала года сдали 16 спортивных объектов - РИА Новости, 17.11.2023
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12:21 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/moskva-1910053893.html
Бочкарев: в Москве с начала года сдали 16 спортивных объектов
Бочкарев: в Москве с начала года сдали 16 спортивных объектов - РИА Новости, 17.11.2023
Бочкарев: в Москве с начала года сдали 16 спортивных объектов
В Москве с начала 2023 года сдали 16 спортивных объектов общей площадью около 150 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T12:21
2023-11-17T12:21
андрей бочкарев
москва
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Недвижимость. В Москве с начала 2023 года сдали 16 спортивных объектов общей площадью около 150 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Обновление существующей спортивной инфраструктуры и формирование новых локаций для занятий физической активностью – среди приоритетных направлений градостроительной политики Москвы. По итогам десяти месяцев в столице введено в эксплуатацию 16 объектов спорта общей площадью порядка 150 тысяч квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Заместитель мэра подчеркнул, что открытие новых спортивных сооружений содействует популяризации здорового образа жизни и физической культуры. Объекты возводятся как в рамках реализации крупных проектов, так и точечно в шаговой доступности от жилых кварталов. "К началу учебного года на юго-востоке Москвы открылся Дворец спорта "Некрасовка" – одна из точек притяжения молодого района. Осенью сданы еще три ключевых объекта – Центр фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе, два физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейнами в районах Внуково и Крюково", – уточнил Бочкарев.
https://ria.ru/20231016/bochkarev-1903006777.html
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андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы
Андрей Бочкарев, Москва, Стройкомплекс Москвы
Бочкарев: в Москве с начала года сдали 16 спортивных объектов

Бочкарев: в Москве с начала 2023 года сдали 16 спортивных объектов

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Недвижимость. В Москве с начала 2023 года сдали 16 спортивных объектов общей площадью около 150 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
«
"Обновление существующей спортивной инфраструктуры и формирование новых локаций для занятий физической активностью – среди приоритетных направлений градостроительной политики Москвы. По итогам десяти месяцев в столице введено в эксплуатацию 16 объектов спорта общей площадью порядка 150 тысяч квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
Заместитель мэра подчеркнул, что открытие новых спортивных сооружений содействует популяризации здорового образа жизни и физической культуры. Объекты возводятся как в рамках реализации крупных проектов, так и точечно в шаговой доступности от жилых кварталов.
"К началу учебного года на юго-востоке Москвы открылся Дворец спорта "Некрасовка" – одна из точек притяжения молодого района. Осенью сданы еще три ключевых объекта – Центр фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе, два физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейнами в районах Внуково и Крюково", – уточнил Бочкарев.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
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Андрей БочкаревМоскваСтройкомплекс Москвы
 
 
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