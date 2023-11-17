Бочкарев: в Москве с начала года сдали 16 спортивных объектов
Бочкарев: в Москве с начала 2023 года сдали 16 спортивных объектов
© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Недвижимость. В Москве с начала 2023 года сдали 16 спортивных объектов общей площадью около 150 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
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"Обновление существующей спортивной инфраструктуры и формирование новых локаций для занятий физической активностью – среди приоритетных направлений градостроительной политики Москвы. По итогам десяти месяцев в столице введено в эксплуатацию 16 объектов спорта общей площадью порядка 150 тысяч квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
Заместитель мэра подчеркнул, что открытие новых спортивных сооружений содействует популяризации здорового образа жизни и физической культуры. Объекты возводятся как в рамках реализации крупных проектов, так и точечно в шаговой доступности от жилых кварталов.
"К началу учебного года на юго-востоке Москвы открылся Дворец спорта "Некрасовка" – одна из точек притяжения молодого района. Осенью сданы еще три ключевых объекта – Центр фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе, два физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейнами в районах Внуково и Крюково", – уточнил Бочкарев.