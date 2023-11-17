https://ria.ru/20231117/moshenniki-1910067442.html
В Госдуме пожаловались на интернет-мошенников, атакующих депутатов
В Госдуме пожаловались на интернет-мошенников, атакующих депутатов - РИА Новости, 17.11.2023
В Госдуме пожаловались на интернет-мошенников, атакующих депутатов
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил в телеграм-канале о массовой атаке на парламентариев, которые получают сообщения от мошенников, представляющихся главами... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T13:10
2023-11-17T13:10
2023-11-17T13:10
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил в телеграм-канале о массовой атаке на парламентариев, которые получают сообщения от мошенников, представляющихся главами комитетов ГД; заявления в прокуратуру уже написаны, сообщил он. "Срочно. Массовая атака на депутатов Госдумы. Сегодня происходит следующее: депутаты получают разные подозрительные сообщения якобы от имени председателей комитетов, в которых они состоят. Явно с подставных аккаунтов. Начинают общение, спрашивают: "А вот такого-то человека вы знаете?". Далее предлагают решить какой-то вопрос, оказать помощь и так далее. Коллеги, не ведитесь. Заявления в прокуратуру уже написаны", - написал Гусев, опубликовав скрин переписки с мошенником, представившимся председателем комитета ГД по контролю Олегом Морозовым. Морозов в пятницу также предупредил об атаке в своем Telegram-канале, сообщив, что от его имени и с его номера в Telegram идут странные просьбы и обращения, сам он в последнее время не обращался ни с какими просьбами и писал только ответные сообщения тем адресатам, которые его об этом просили, а "все остальное - это фальсификации и мошенничество". В четверг вечером глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев также сообщил, что мошенники организовали рассылку от его имени.
https://ria.ru/20231101/pokhischenie-1906564716.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, россия
В Госдуме пожаловались на интернет-мошенников, атакующих депутатов
Гусев: интернет-мошенники атакуют депутатов ГД с поддельных аккаунтов коллег
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости.
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил в телеграм-канале
о массовой атаке на парламентариев, которые получают сообщения от мошенников, представляющихся главами комитетов ГД; заявления в прокуратуру уже написаны, сообщил он.
"Срочно. Массовая атака на депутатов Госдумы. Сегодня происходит следующее: депутаты получают разные подозрительные сообщения якобы от имени председателей комитетов, в которых они состоят. Явно с подставных аккаунтов. Начинают общение, спрашивают: "А вот такого-то человека вы знаете?". Далее предлагают решить какой-то вопрос, оказать помощь и так далее. Коллеги, не ведитесь. Заявления в прокуратуру уже написаны", - написал Гусев, опубликовав скрин переписки с мошенником, представившимся председателем комитета ГД по контролю Олегом Морозовым.
Морозов в пятницу также предупредил об атаке в своем Telegram-канале, сообщив, что от его имени и с его номера в Telegram идут странные просьбы и обращения, сам он в последнее время не обращался ни с какими просьбами и писал только ответные сообщения тем адресатам, которые его об этом просили, а "все остальное - это фальсификации и мошенничество".
В четверг вечером глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев также сообщил, что мошенники организовали рассылку от его имени.
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