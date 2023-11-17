https://ria.ru/20231117/moshenniki-1910067442.html

В Госдуме пожаловались на интернет-мошенников, атакующих депутатов

В Госдуме пожаловались на интернет-мошенников, атакующих депутатов - РИА Новости, 17.11.2023

В Госдуме пожаловались на интернет-мошенников, атакующих депутатов

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил в телеграм-канале о массовой атаке на парламентариев, которые получают сообщения от мошенников, представляющихся главами... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T13:10

2023-11-17T13:10

2023-11-17T13:10

госдума рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил в телеграм-канале о массовой атаке на парламентариев, которые получают сообщения от мошенников, представляющихся главами комитетов ГД; заявления в прокуратуру уже написаны, сообщил он. "Срочно. Массовая атака на депутатов Госдумы. Сегодня происходит следующее: депутаты получают разные подозрительные сообщения якобы от имени председателей комитетов, в которых они состоят. Явно с подставных аккаунтов. Начинают общение, спрашивают: "А вот такого-то человека вы знаете?". Далее предлагают решить какой-то вопрос, оказать помощь и так далее. Коллеги, не ведитесь. Заявления в прокуратуру уже написаны", - написал Гусев, опубликовав скрин переписки с мошенником, представившимся председателем комитета ГД по контролю Олегом Морозовым. Морозов в пятницу также предупредил об атаке в своем Telegram-канале, сообщив, что от его имени и с его номера в Telegram идут странные просьбы и обращения, сам он в последнее время не обращался ни с какими просьбами и писал только ответные сообщения тем адресатам, которые его об этом просили, а "все остальное - это фальсификации и мошенничество". В четверг вечером глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев также сообщил, что мошенники организовали рассылку от его имени.

https://ria.ru/20231101/pokhischenie-1906564716.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, россия