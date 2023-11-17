https://ria.ru/20231117/moshennichestvo-1910107399.html
Россиян предупредили о схеме мошенников с займами на участников СВО
Россиян предупредили о схеме мошенников с займами на участников СВО - РИА Новости, 17.11.2023
Россиян предупредили о схеме мошенников с займами на участников СВО
Ассоциация микрофинансовых организаций "Сибирь" видит тенденцию с незаконным оформлением займов на участников специальной военной операции, заявила директор... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T15:41
2023-11-17T15:41
2023-11-17T15:41
россия
национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка)
происшествия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Ассоциация микрофинансовых организаций "Сибирь" видит тенденцию с незаконным оформлением займов на участников специальной военной операции, заявила директор объединения Найля Липатова на конференции Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). "Большая проблема сейчас – так называемые родственные займы, когда родственники по документам своих бабушек, дедушек онлайн получают эти займы. Это прям стало нарастающим мошенничеством, прогрессирует вверх, особенно очень часто это касается пенсионеров", - заявила она. "В последнее время мы заметили в ассоциации такую тенденцию, что стали брать займы на молодых людей, которые находятся в зоне СВО. То есть по их документам есть доступы в "Госуслуги", есть доступы к разным личным кабинетам, и с помощью этих данных они получают кредиты на этих лиц", - добавила Липатова. В крупнейшем объединении участников микрофинансового рынка России - саморегулируемой организации (СРО) "МиР" – пояснили агентству, что такие случаи не являются массовыми. "К сожалению, большинство профессиональных участников финансового рынка не имеют технологической возможности проверки, является ли заявитель участником СВО в момент обращения за денежными средствами. Однако в известных СРО единичных случаях наши члены при обращении родственников таких лиц проводили дополнительные проверки и в случае неправомерного использования персональных данных производили списание таких займов", - рассказали там.
https://ria.ru/20231005/moshenniki-1900644888.html
https://ria.ru/20231101/pokhischenie-1906564716.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка), происшествия
Россия, Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), Происшествия
Россиян предупредили о схеме мошенников с займами на участников СВО
Ассоциация МФО "Сибирь": мошенники стали оформлять займы на участников СВО
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Ассоциация микрофинансовых организаций "Сибирь" видит тенденцию с незаконным оформлением займов на участников специальной военной операции, заявила директор объединения Найля Липатова на конференции Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
"Большая проблема сейчас – так называемые родственные займы, когда родственники по документам своих бабушек, дедушек онлайн получают эти займы. Это прям стало нарастающим мошенничеством, прогрессирует вверх, особенно очень часто это касается пенсионеров", - заявила она.
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"В последнее время мы заметили в ассоциации такую тенденцию, что стали брать займы на молодых людей, которые находятся в зоне СВО. То есть по их документам есть доступы в "Госуслуги", есть доступы к разным личным кабинетам, и с помощью этих данных они получают кредиты на этих лиц", - добавила Липатова.
В крупнейшем объединении участников микрофинансового рынка России
- саморегулируемой организации (СРО) "МиР" – пояснили агентству, что такие случаи не являются массовыми.
"К сожалению, большинство профессиональных участников финансового рынка не имеют технологической возможности проверки, является ли заявитель участником СВО в момент обращения за денежными средствами. Однако в известных СРО единичных случаях наши члены при обращении родственников таких лиц проводили дополнительные проверки и в случае неправомерного использования персональных данных производили списание таких займов", - рассказали там.
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