https://ria.ru/20231117/moshennichestvo-1910107399.html

Россиян предупредили о схеме мошенников с займами на участников СВО

Россиян предупредили о схеме мошенников с займами на участников СВО - РИА Новости, 17.11.2023

Россиян предупредили о схеме мошенников с займами на участников СВО

Ассоциация микрофинансовых организаций "Сибирь" видит тенденцию с незаконным оформлением займов на участников специальной военной операции, заявила директор... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T15:41

2023-11-17T15:41

2023-11-17T15:41

россия

национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863267701_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6f81e7bb4b47951568d1d0b4dc2d11e9.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Ассоциация микрофинансовых организаций "Сибирь" видит тенденцию с незаконным оформлением займов на участников специальной военной операции, заявила директор объединения Найля Липатова на конференции Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). "Большая проблема сейчас – так называемые родственные займы, когда родственники по документам своих бабушек, дедушек онлайн получают эти займы. Это прям стало нарастающим мошенничеством, прогрессирует вверх, особенно очень часто это касается пенсионеров", - заявила она. "В последнее время мы заметили в ассоциации такую тенденцию, что стали брать займы на молодых людей, которые находятся в зоне СВО. То есть по их документам есть доступы в "Госуслуги", есть доступы к разным личным кабинетам, и с помощью этих данных они получают кредиты на этих лиц", - добавила Липатова. В крупнейшем объединении участников микрофинансового рынка России - саморегулируемой организации (СРО) "МиР" – пояснили агентству, что такие случаи не являются массовыми. "К сожалению, большинство профессиональных участников финансового рынка не имеют технологической возможности проверки, является ли заявитель участником СВО в момент обращения за денежными средствами. Однако в известных СРО единичных случаях наши члены при обращении родственников таких лиц проводили дополнительные проверки и в случае неправомерного использования персональных данных производили списание таких займов", - рассказали там.

https://ria.ru/20231005/moshenniki-1900644888.html

https://ria.ru/20231101/pokhischenie-1906564716.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка), происшествия