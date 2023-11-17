https://ria.ru/20231117/molchanov-1910061676.html

Из Турции экстрадировали москвича, обвиняемого в убийстве жены

Из Турции экстрадировали москвича, обвиняемого в убийстве жены - РИА Новости, 17.11.2023

Из Турции экстрадировали москвича, обвиняемого в убийстве жены

Игорь Молчанов, обвиняемый в убийстве жены в ее московской квартире и хранении мефедрона, передан Турцией российским правоохранителям, сообщила представитель... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T12:45

2023-11-17T12:45

2023-11-17T12:45

россия

турция

ирина волк

стамбул

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Игорь Молчанов, обвиняемый в убийстве жены в ее московской квартире и хранении мефедрона, передан Турцией российским правоохранителям, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Предварительно установлено, что в декабре прошлого года фигурант совершил убийство своей супруги в ее московской квартире. Кроме того, он незаконно приобрел и хранил по месту своего проживания мефедрон", - сказала Волк. Подозреваемый уехал за границу и был объявлен в международный розыск. По линии Интерпола от турецких правоохранителей была получена информация о задержании Молчанова в Стамбуле за угрозу убийством. Там он признался, что совершил тяжкое преступление в России. "Сегодня он передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву", - добавила Волк.

https://ria.ru/20231117/proisshestvie-1910020244.html

россия

турция

стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, турция, ирина волк, стамбул