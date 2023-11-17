https://ria.ru/20231117/molchanov-1910061676.html
Из Турции экстрадировали москвича, обвиняемого в убийстве жены
Из Турции экстрадировали москвича, обвиняемого в убийстве жены - РИА Новости, 17.11.2023
Из Турции экстрадировали москвича, обвиняемого в убийстве жены
Игорь Молчанов, обвиняемый в убийстве жены в ее московской квартире и хранении мефедрона, передан Турцией российским правоохранителям, сообщила представитель... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T12:45
2023-11-17T12:45
2023-11-17T12:45
россия
турция
ирина волк
стамбул
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Игорь Молчанов, обвиняемый в убийстве жены в ее московской квартире и хранении мефедрона, передан Турцией российским правоохранителям, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Предварительно установлено, что в декабре прошлого года фигурант совершил убийство своей супруги в ее московской квартире. Кроме того, он незаконно приобрел и хранил по месту своего проживания мефедрон", - сказала Волк. Подозреваемый уехал за границу и был объявлен в международный розыск. По линии Интерпола от турецких правоохранителей была получена информация о задержании Молчанова в Стамбуле за угрозу убийством. Там он признался, что совершил тяжкое преступление в России. "Сегодня он передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву", - добавила Волк.
https://ria.ru/20231117/proisshestvie-1910020244.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, ирина волк, стамбул
Россия, Турция, Ирина Волк, Стамбул
Из Турции экстрадировали москвича, обвиняемого в убийстве жены
Из Турции экстрадировали москвича Игоря Молчанова, обвиняемого в убийстве жены
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Игорь Молчанов, обвиняемый в убийстве жены в ее московской квартире и хранении мефедрона, передан Турцией российским правоохранителям, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Предварительно установлено, что в декабре прошлого года фигурант совершил убийство своей супруги в ее московской квартире. Кроме того, он незаконно приобрел и хранил по месту своего проживания мефедрон", - сказала Волк.
Подозреваемый уехал за границу и был объявлен в международный розыск. По линии Интерпола
от турецких правоохранителей была получена информация о задержании Молчанова в Стамбуле
за угрозу убийством. Там он признался, что совершил тяжкое преступление в России.
"Сегодня он передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву", - добавила Волк.
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