https://ria.ru/20231117/menedzhery-1909989037.html

Глава ССI France Russie рассказал о способностях российских менеджеров

Глава ССI France Russie рассказал о способностях российских менеджеров - РИА Новости, 17.11.2023

Глава ССI France Russie рассказал о способностях российских менеджеров

Россия за прошедшие годы вырастила целое поколение очень грамотных менеджеров, которые способны адаптироваться к рыночным условиям в стране даже лучше, чем... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T04:34

2023-11-17T04:34

2023-11-17T04:34

экономика

технологии

россия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия за прошедшие годы вырастила целое поколение очень грамотных менеджеров, которые способны адаптироваться к рыночным условиям в стране даже лучше, чем иностранцы, заявил РИА Новости генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты (ССI France Russie) Павел Шинский. "Россия уже вырастила поколение весьма грамотных менеджеров, которые даже лучше, наверное, чем приезжие иностранцы, способны адаптироваться к рыночным условиям в стране", - сказал он. Поэтому, по его словам, лучшим способом адаптации французских компаний к новым сегодняшним реалиям является так называемый management buy-out. "Когда компания выкупается менеджментом, сохраняя таким образом свои сети, партнеров, клиентов", - подчеркнул собеседник агентства. Но в этом случае, заметил глава ССI France Russie, "становится важна реакция российской власти и политиков на деятельность оставшихся работать в России в таком формате компаний, от этого в очень большой степени зависит будущее". При этом Шинский добавил, что "конечно, все наши компании, работающие в России, пытаются сейчас приспособиться к новым реалиям". "Просто сидеть сложа руки невозможно. Я часто вспоминаю сегодня слова классика, что выживает не самый сильный, а тот, кто сумел лучше адаптироваться", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230725/biznes-1886126538.html

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экономика, технологии, россия