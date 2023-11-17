https://ria.ru/20231117/medpomosch-1910052031.html

В Москве проведут проверку о полноте оказания медпомощи беременной из СИЗО

В Москве проведут проверку о полноте оказания медпомощи беременной из СИЗО - РИА Новости, 17.11.2023

В Москве проведут проверку о полноте оказания медпомощи беременной из СИЗО

Служебную проверку, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства оказания медицинской помощи беременной женщине, доставленной из СИЗО, проводят в ГКБ №15... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T12:15

2023-11-17T12:15

2023-11-17T12:15

происшествия

россия

москва

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Служебную проверку, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства оказания медицинской помощи беременной женщине, доставленной из СИЗО, проводят в ГКБ №15 имени О.М. Филатова в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. Ранее член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Мария Ботова сообщила РИА Новости, что структура готовит обращение в прокуратуру после того, как в роддоме ГКБ №15 имени О.М. Филатова не хотели принимать роженицу, экстренно госпитализированную из СИЗО. По ее словам, в приемном отделении больницы вначале отказывались принимать женщину под различными предлогами: якобы из-за отсутствия договора медсанчасти изолятора с больницей и из-за присутствия конвоя; затем все же оказали помощь, но всего спустя два часа после родов женщину вынудили выписаться из роддома. "В настоящее время проводится служебная проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства оказания медицинской помощи беременной женщине, в том числе и послеродовом периоде. Дополнительно сообщаем, что женщине в экстренном порядке была оказана медицинская помощь. Ребенок родился доношенным, в настоящее время он переведен в профильное отделение детской городской больницы и находится под наблюдением медицинского персонала", - рассказали в пресс-службе депздрава. В ведомстве отметили, что послеродовый период у женщины протекал без особенностей, под наблюдением врачей-специалистов, с учетом удовлетворительного состояния и по предварительному согласованию женщина была переведена в медицинскую организацию, подведомственную ФСИН России. "Подчеркиваем, что оказание медицинской помощи в экстренной форме осуществляется медицинскими организациями департамента здравоохранения Москвы бесплатно и безотлагательно", - рассказали в пресс-службе. Добавляется, что, согласно приказу Минюста России №285, оказание медицинской помощи лицам, заключенным под стражу, или осужденным, осуществляется структурными подразделениями (филиалами) медицинских организаций, подведомственных ФСИН России, и СИЗО УИС, подчиненных непосредственно ФСИН России.

https://ria.ru/20231117/rody-1910008493.html

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происшествия, россия, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)