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ВОЗ зафиксировала 152 нападения на медицинские объекты в Газе - РИА Новости, 17.11.2023
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14:54 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/medobekty-1910094293.html
ВОЗ зафиксировала 152 нападения на медицинские объекты в Газе
ВОЗ зафиксировала 152 нападения на медицинские объекты в Газе - РИА Новости, 17.11.2023
ВОЗ зафиксировала 152 нападения на медицинские объекты в Газе
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 152 нападения на медицинские объекты в секторе Газа с 7 октября, в результате которых погибли 534... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T14:54
2023-11-17T14:54
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ЖЕНЕВА, 17 ноя - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 152 нападения на медицинские объекты в секторе Газа с 7 октября, в результате которых погибли 534 человека, заявил на брифинге в Женеве представитель ВОЗ на оккупированной палестинской территории Ричард Пеперкорн. "Мы зафиксировали 152 нападения на медицинские объекты в секторе Газа, в результате которых 534 человека погибли и 686 получили ранения. Мы насчитываем по меньшей мере 16 погибших и 38 раненых среди медицинских работников. Повреждены не менее 42 медицинских учреждений и 38 машин скорой помощи", - сказал он. Пеперкорн добавил, что 25 из 36 больниц анклава больше не работают, что составляет почти 70% от общего числа. Во время посещения тренировочной базы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Зиким недалеко от Газы премьер Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что армия смогла войти в сектор Газа и даже в медцентр "Аш-Шифа". Премьер отметил, что израильские силы доберутся до каждого члена ХАМАС в любом уголке сектора. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231115/voz-1909644233.html
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в мире, израиль, россия, женева (город), биньямин нетаньяху, владимир путин, хамас, воз, оон
В мире, Израиль, Россия, Женева (город), Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин, ХАМАС, ВОЗ, ООН
ВОЗ зафиксировала 152 нападения на медицинские объекты в Газе

ВОЗ заявила о 152 нападениях на медицинские объекты в Газе и 534 погибших

© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанкТерритория больницы Аль-Шифы в городе Газа
Территория больницы Аль-Шифы в городе Газа - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Тарек Алиян
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Территория больницы Аль-Шифы в городе Газа. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 17 ноя - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 152 нападения на медицинские объекты в секторе Газа с 7 октября, в результате которых погибли 534 человека, заявил на брифинге в Женеве представитель ВОЗ на оккупированной палестинской территории Ричард Пеперкорн.
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"Мы зафиксировали 152 нападения на медицинские объекты в секторе Газа, в результате которых 534 человека погибли и 686 получили ранения. Мы насчитываем по меньшей мере 16 погибших и 38 раненых среди медицинских работников. Повреждены не менее 42 медицинских учреждений и 38 машин скорой помощи", - сказал он.
Пеперкорн добавил, что 25 из 36 больниц анклава больше не работают, что составляет почти 70% от общего числа.
Во время посещения тренировочной базы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Зиким недалеко от Газы премьер Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что армия смогла войти в сектор Газа и даже в медцентр "Аш-Шифа". Премьер отметил, что израильские силы доберутся до каждого члена ХАМАС в любом уголке сектора.
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Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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