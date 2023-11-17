https://ria.ru/20231117/makron-1909988267.html
"Довел до нищеты". Во Франции оценили результаты нападок Макрона на Россию
"Довел до нищеты". Во Франции оценили результаты нападок Макрона на Россию - РИА Новости, 17.11.2023
"Довел до нищеты". Во Франции оценили результаты нападок Макрона на Россию
Действия президента Франции Эммануэля Макрона против России привели к обнищанию французов, написал в соцсети X лидер французской партии "Народный... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T04:19
2023-11-17T04:19
2023-11-17T04:19
экономика
россия
франция
москва
цены на нефть
эммануэль макрон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856431050_0:145:3272:1986_1920x0_80_0_0_4973211125f397d6407679351ccdacc7.jpg
МОСКВА, 17 ноя —РИА Новости. Действия президента Франции Эммануэля Макрона против России привели к обнищанию французов, написал в соцсети X лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политолог Франсуа Асселино."Рост цен на электроэнергию продолжится. Мэр (министр экономики Брюно Ле Мэр. — Прим. ред.) объявляет о новом повышении цен на десять процентов, хотя они выросли вдвое с 2011 года. Макрон сознательно доводит французов до нищеты, чтобы поддержать санкции против России и остаться на рынке электроэнергии любой ценой", — заявил политик.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://ria.ru/20231101/vliyanie-1906705013.html
россия
франция
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856431050_541:0:3272:2048_1920x0_80_0_0_31f3e76d8ac822e137f70bce3680e9d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, франция, москва, цены на нефть, эммануэль макрон, в мире
Экономика, Россия, Франция, Москва, Цены на нефть, Эммануэль Макрон, В мире
"Довел до нищеты". Во Франции оценили результаты нападок Макрона на Россию
Асселино: Макрон сознательно довел Францию до нищеты для борьбы с Россией