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"Довел до нищеты". Во Франции оценили результаты нападок Макрона на Россию - РИА Новости, 17.11.2023
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04:19 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/makron-1909988267.html
"Довел до нищеты". Во Франции оценили результаты нападок Макрона на Россию
"Довел до нищеты". Во Франции оценили результаты нападок Макрона на Россию - РИА Новости, 17.11.2023
"Довел до нищеты". Во Франции оценили результаты нападок Макрона на Россию
Действия президента Франции Эммануэля Макрона против России привели к обнищанию французов, написал в соцсети X лидер французской партии "Народный... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T04:19
2023-11-17T04:19
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МОСКВА, 17 ноя —РИА Новости. Действия президента Франции Эммануэля Макрона против России привели к обнищанию французов, написал в соцсети X лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политолог Франсуа Асселино.&quot;Рост цен на электроэнергию продолжится. Мэр (министр экономики Брюно Ле Мэр. — Прим. ред.) объявляет о новом повышении цен на десять процентов, хотя они выросли вдвое с 2011 года. Макрон сознательно доводит французов до нищеты, чтобы поддержать санкции против России и остаться на рынке электроэнергии любой ценой&quot;, — заявил политик.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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экономика, россия, франция, москва, цены на нефть, эммануэль макрон, в мире
Экономика, Россия, Франция, Москва, Цены на нефть, Эммануэль Макрон, В мире
"Довел до нищеты". Во Франции оценили результаты нападок Макрона на Россию

Асселино: Макрон сознательно довел Францию до нищеты для борьбы с Россией

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя —РИА Новости. Действия президента Франции Эммануэля Макрона против России привели к обнищанию французов, написал в соцсети X лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политолог Франсуа Асселино.
«

"Рост цен на электроэнергию продолжится. Мэр (министр экономики Брюно Ле Мэр. — Прим. ред.) объявляет о новом повышении цен на десять процентов, хотя они выросли вдвое с 2011 года. Макрон сознательно доводит французов до нищеты, чтобы поддержать санкции против России и остаться на рынке электроэнергии любой ценой", — заявил политик.

Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Эксперт: Макрону "не по карману" разрушить влияние России в Средней Азии
1 ноября, 14:59
 
ЭкономикаРоссияФранцияМоскваЦены на нефтьЭммануэль МакронВ мире
 
 
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