https://ria.ru/20231117/makron-1909988267.html

"Довел до нищеты". Во Франции оценили результаты нападок Макрона на Россию

"Довел до нищеты". Во Франции оценили результаты нападок Макрона на Россию - РИА Новости, 17.11.2023

"Довел до нищеты". Во Франции оценили результаты нападок Макрона на Россию

Действия президента Франции Эммануэля Макрона против России привели к обнищанию французов, написал в соцсети X лидер французской партии "Народный... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T04:19

2023-11-17T04:19

2023-11-17T04:19

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МОСКВА, 17 ноя —РИА Новости. Действия президента Франции Эммануэля Макрона против России привели к обнищанию французов, написал в соцсети X лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политолог Франсуа Асселино."Рост цен на электроэнергию продолжится. Мэр (министр экономики Брюно Ле Мэр. — Прим. ред.) объявляет о новом повышении цен на десять процентов, хотя они выросли вдвое с 2011 года. Макрон сознательно доводит французов до нищеты, чтобы поддержать санкции против России и остаться на рынке электроэнергии любой ценой", — заявил политик.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

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