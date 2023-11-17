https://ria.ru/20231117/makhachkala-1910126040.html

Уже 27 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обжаловали арест

Уже 27 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обжаловали арест - РИА Новости, 17.11.2023

Уже 27 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обжаловали арест

Число обжаловавших свой арест участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы выросло до 27, на данный момент рассмотрены 23 материала – все оставлены в... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T16:23

2023-11-17T16:23

2023-11-17T16:23

происшествия

махачкала

тель-авив

израиль

беспорядки в аэропорту махачкалы

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МАХАЧКАЛА, 17 ноя - РИА Новости. Число обжаловавших свой арест участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы выросло до 27, на данный момент рассмотрены 23 материала – все оставлены в силе, сообщила РИА Новости в пятницу руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева. Накануне Мамаева сообщала РИА Новости, что 17 фигурантов уголовного дела об участии в массовых беспорядках в махачкалинском аэропорту обжаловали избрание им меры пресечения в виде заключения под стражу. "В Верховный суд Дагестана на сегодняшний день на обжалование поступило 27 материалов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, обвиняемых в участии в беспорядках. Из них уже 23 рассмотрены, все оставлены без изменения", – сказала Мамаева. Вечером 29 октября в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По последним данным, за нарушения общественного порядка полиция задержала 201 человека, на 155 из них составлены административные материалы.

https://ria.ru/20231030/aeroport-1906162158.html

махачкала

тель-авив

израиль

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, махачкала, тель-авив, израиль, беспорядки в аэропорту махачкалы