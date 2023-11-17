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Уже 27 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обжаловали арест - РИА Новости, 17.11.2023
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16:23 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/makhachkala-1910126040.html
Уже 27 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обжаловали арест
Уже 27 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обжаловали арест - РИА Новости, 17.11.2023
Уже 27 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обжаловали арест
Число обжаловавших свой арест участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы выросло до 27, на данный момент рассмотрены 23 материала – все оставлены в... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T16:23
2023-11-17T16:23
происшествия
махачкала
тель-авив
израиль
беспорядки в аэропорту махачкалы
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МАХАЧКАЛА, 17 ноя - РИА Новости. Число обжаловавших свой арест участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы выросло до 27, на данный момент рассмотрены 23 материала – все оставлены в силе, сообщила РИА Новости в пятницу руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева. Накануне Мамаева сообщала РИА Новости, что 17 фигурантов уголовного дела об участии в массовых беспорядках в махачкалинском аэропорту обжаловали избрание им меры пресечения в виде заключения под стражу. "В Верховный суд Дагестана на сегодняшний день на обжалование поступило 27 материалов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, обвиняемых в участии в беспорядках. Из них уже 23 рассмотрены, все оставлены без изменения", – сказала Мамаева. Вечером 29 октября в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По последним данным, за нарушения общественного порядка полиция задержала 201 человека, на 155 из них составлены административные материалы.
https://ria.ru/20231030/aeroport-1906162158.html
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происшествия, махачкала, тель-авив, израиль, беспорядки в аэропорту махачкалы
Происшествия, Махачкала, Тель-Авив, Израиль, Беспорядки в аэропорту Махачкалы
Уже 27 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обжаловали арест

Число обжаловавших арест участников массовых беспорядков в Махачкале достигло 27

© AP PhotoЛюди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 17 ноя - РИА Новости. Число обжаловавших свой арест участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы выросло до 27, на данный момент рассмотрены 23 материала – все оставлены в силе, сообщила РИА Новости в пятницу руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.
Накануне Мамаева сообщала РИА Новости, что 17 фигурантов уголовного дела об участии в массовых беспорядках в махачкалинском аэропорту обжаловали избрание им меры пресечения в виде заключения под стражу.
"В Верховный суд Дагестана на сегодняшний день на обжалование поступило 27 материалов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, обвиняемых в участии в беспорядках. Из них уже 23 рассмотрены, все оставлены без изменения", – сказала Мамаева.
Вечером 29 октября в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По последним данным, за нарушения общественного порядка полиция задержала 201 человека, на 155 из них составлены административные материалы.
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
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30 октября, 14:11
 
ПроисшествияМахачкалаТель-АвивИзраильБеспорядки в аэропорту Махачкалы
 
 
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