https://ria.ru/20231117/lzhetsy-1910158684.html
Путин заявил, что лжецы фабрикуют фальшивки в кино и книгах
Путин заявил, что лжецы фабрикуют фальшивки в кино и книгах - РИА Новости, 17.11.2023
Путин заявил, что лжецы фабрикуют фальшивки в кино и книгах
Президент России Владимир Путин заявил, что "лжецы фабрикуют фальшивки" и в кино, и в публицистике, а что не укладывается в "исторические подделки" -... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T18:01
2023-11-17T18:01
2023-11-17T18:01
культура
россия
владимир путин
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910155343_0:285:3133:2047_1920x0_80_0_0_e7dc4e2f6fca8b1db664522fdf8f6d95.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что "лжецы фабрикуют фальшивки" и в кино, и в публицистике, а что не укладывается в "исторические подделки" - вычеркивается. "Подлинное искусство мешает тем, кто занимается фальсификацией истории, а таких, к сожалению, всегда было достаточно… Мешает стравливать людей, поэтому лжецы фабрикуют фальшивки и в кино, и в публицистике, и в литературе, а что не укладывается в исторические подделки - просто вычеркивается", - сказал Путин на пленарной сессии Санкт-Петербургского международного культурного форума. Он отметил, что замалчиваются целые пласты истории искусств Западной Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. "Как будто и не было ничего", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20231117/ekspansiya-1910153794.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910155343_229:0:2958:2047_1920x0_80_0_0_a63a8cad35bd8f73f226c72eadb433f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, новости культуры
Культура, Россия, Владимир Путин, Новости культуры
Путин заявил, что лжецы фабрикуют фальшивки в кино и книгах
Путин: лжецы фабрикуют фальшивки в кино, публицистике и литературе
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что "лжецы фабрикуют фальшивки" и в кино, и в публицистике, а что не укладывается в "исторические подделки" - вычеркивается.
"Подлинное искусство мешает тем, кто занимается фальсификацией истории, а таких, к сожалению, всегда было достаточно… Мешает стравливать людей, поэтому лжецы фабрикуют фальшивки и в кино, и в публицистике, и в литературе, а что не укладывается в исторические подделки - просто вычеркивается", - сказал Путин на пленарной сессии Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Он отметил, что замалчиваются целые пласты истории искусств Западной Европы
, Азии
, Африки
, Латинской Америки
. "Как будто и не было ничего", - подчеркнул президент.
Культурная экспансия увеличивает конфликтный потенциал, заявил Путин