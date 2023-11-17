https://ria.ru/20231117/lzhetsy-1910158684.html

Путин заявил, что лжецы фабрикуют фальшивки в кино и книгах

Путин заявил, что лжецы фабрикуют фальшивки в кино и книгах - РИА Новости, 17.11.2023

Путин заявил, что лжецы фабрикуют фальшивки в кино и книгах

Президент России Владимир Путин заявил, что "лжецы фабрикуют фальшивки" и в кино, и в публицистике, а что не укладывается в "исторические подделки" -... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T18:01

2023-11-17T18:01

2023-11-17T18:01

культура

россия

владимир путин

новости культуры

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что "лжецы фабрикуют фальшивки" и в кино, и в публицистике, а что не укладывается в "исторические подделки" - вычеркивается. "Подлинное искусство мешает тем, кто занимается фальсификацией истории, а таких, к сожалению, всегда было достаточно… Мешает стравливать людей, поэтому лжецы фабрикуют фальшивки и в кино, и в публицистике, и в литературе, а что не укладывается в исторические подделки - просто вычеркивается", - сказал Путин на пленарной сессии Санкт-Петербургского международного культурного форума. Он отметил, что замалчиваются целые пласты истории искусств Западной Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. "Как будто и не было ничего", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20231117/ekspansiya-1910153794.html

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россия, владимир путин, новости культуры