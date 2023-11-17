https://ria.ru/20231117/lesa-1910054831.html

Темрезов: более 365 га леса восстановили в КЧР за пять лет по нацпроекту

Темрезов: более 365 га леса восстановили в КЧР за пять лет по нацпроекту - РИА Новости, 17.11.2023

Темрезов: более 365 га леса восстановили в КЧР за пять лет по нацпроекту

В рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" в Карачаево-Черкесии за пять лет восстановлено свыше 365 гектаров леса, сообщил в своем... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T12:24

2023-11-17T12:24

2023-11-17T12:24

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

россия

карачаево-черкесская республика (кчр)

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ЧЕРКЕССК, 17 ноя - РИА Новости. В рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" в Карачаево-Черкесии за пять лет восстановлено свыше 365 гектаров леса, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Рашид Темрезов. Он отметил, что только в этом году было восстановлено 134 гектаров леса в рамках этого нацпроекта. "Карачаево-Черкесия является участником нацпроекта с момента его старта. Наши лесоводы провели работы как по искусственному лесовосстановлению, так и по содействию естественному лесовосстановлению, а также ежегодные мероприятия по агротехническому уходу", - написал Темрезов. По словам главы региона, в рамках нацпроекта продолжается закупка и лесопожарной техники. "В этом году в регион поступил еще один малый лесопатрульный комплекс. В целом республиканский парк пополнили на 40 единиц, что позволило оснастить на 98% лесопожарную службу всей необходимой техникой", - пишет глава КЧР. Темрезов отметил также активную неравнодушную позицию жителей республики: только в этом году более пяти тысяч человек приняли участие в экологических акциях и мероприятиях по посадке леса.

https://ria.ru/20231114/kchr-1909324766.html

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рашид темрезов, россия, карачаево-черкесская республика (кчр)