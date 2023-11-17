https://ria.ru/20231117/kultura-1910170241.html
Путин заявил об увеличении расходов на культуру в 20 раз за десять лет
Путин заявил об увеличении расходов на культуру в 20 раз за десять лет - РИА Новости, 17.11.2023
Путин заявил об увеличении расходов на культуру в 20 раз за десять лет
Президент РФ Владимир Путин заявил, что за последние 10 лет расходы на культуру в стране увеличились в 20 раз. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T18:52
2023-11-17T18:52
2023-11-17T19:11
культура
россия
владимир путин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что за последние 10 лет расходы на культуру в стране увеличились в 20 раз."За последние 10 лет увеличили расходы на культуру в 20 раз", - сказал Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум - форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября.
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россия, владимир путин, экономика
Культура, Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин заявил об увеличении расходов на культуру в 20 раз за десять лет
Путин: в России за последние десять лет увеличили расходы на культуру в 20 раз
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что за последние 10 лет расходы на культуру в стране увеличились в 20 раз.
"За последние 10 лет увеличили расходы на культуру в 20 раз", - сказал Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум - форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября.
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