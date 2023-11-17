https://ria.ru/20231117/kultura-1910170241.html

Путин заявил об увеличении расходов на культуру в 20 раз за десять лет

Путин заявил об увеличении расходов на культуру в 20 раз за десять лет - РИА Новости, 17.11.2023

Путин заявил об увеличении расходов на культуру в 20 раз за десять лет

Президент РФ Владимир Путин заявил, что за последние 10 лет расходы на культуру в стране увеличились в 20 раз. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T18:52

2023-11-17T18:52

2023-11-17T19:11

культура

россия

владимир путин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что за последние 10 лет расходы на культуру в стране увеличились в 20 раз."За последние 10 лет увеличили расходы на культуру в 20 раз", - сказал Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум - форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября.

https://ria.ru/20231117/shvydkoy-1910118250.html

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россия, владимир путин, экономика