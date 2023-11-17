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Россия хочет работать со сторонниками многообразия в культуре, заявил Путин - РИА Новости, 17.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:39 17.11.2023 (обновлено: 18:04 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/kultura-1910152828.html
Россия хочет работать со сторонниками многообразия в культуре, заявил Путин
Россия хочет работать со сторонниками многообразия в культуре, заявил Путин - РИА Новости, 17.11.2023
Россия хочет работать со сторонниками многообразия в культуре, заявил Путин
Россия настроена на самую тесную работу с теми, кто разделяет ценности мира и поддерживает культурное многообразие, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T17:39
2023-11-17T18:04
культура
владимир путин
россия
новости культуры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Россия настроена на самую тесную работу с теми, кто разделяет ценности мира и поддерживает культурное многообразие, заявил президент России Владимир Путин."Подчеркну, Россия настроена на самую тесную совместную работу со всеми, кто разделяет наши ценности мира, дружбы и взаимного уважения, кто готов принимать участие в формировании современного многополярного мира на основе цивилизационного и культурного многообразия", – сказал Путин на заседании Санкт-Петербургского культурного форума. По его словам, сближение самобытности народов в равных правах и возможностях для всех государств - залог успешного развития человечества. А форум объединённых культур, его дискуссии и идеи призваны содействовать достижению этих целей, привлекая все больше авторитетных и молодых творческих деятелей, педагогов, ученых, предпринимателей, меценатов, добавил президент."Он способен стать постоянно действующей площадкой для принятия важных решений в гуманитарной сфере. Безусловно, Россия готова обеспечить такую работу", - добавил Путин.Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября.
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владимир путин, россия, новости культуры
Культура, Владимир Путин, Россия, Новости культуры
Россия хочет работать со сторонниками многообразия в культуре, заявил Путин

Путин: Россия готова работать с теми, кто поддерживает культурное многообразие

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Россия настроена на самую тесную работу с теми, кто разделяет ценности мира и поддерживает культурное многообразие, заявил президент России Владимир Путин.
"Подчеркну, Россия настроена на самую тесную совместную работу со всеми, кто разделяет наши ценности мира, дружбы и взаимного уважения, кто готов принимать участие в формировании современного многополярного мира на основе цивилизационного и культурного многообразия", – сказал Путин на заседании Санкт-Петербургского культурного форума. По его словам, сближение самобытности народов в равных правах и возможностях для всех государств - залог успешного развития человечества. А форум объединённых культур, его дискуссии и идеи призваны содействовать достижению этих целей, привлекая все больше авторитетных и молодых творческих деятелей, педагогов, ученых, предпринимателей, меценатов, добавил президент.
"Он способен стать постоянно действующей площадкой для принятия важных решений в гуманитарной сфере. Безусловно, Россия готова обеспечить такую работу", - добавил Путин.
Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября.
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