https://ria.ru/20231117/kultura-1910152828.html

Россия хочет работать со сторонниками многообразия в культуре, заявил Путин

Россия хочет работать со сторонниками многообразия в культуре, заявил Путин - РИА Новости, 17.11.2023

Россия хочет работать со сторонниками многообразия в культуре, заявил Путин

Россия настроена на самую тесную работу с теми, кто разделяет ценности мира и поддерживает культурное многообразие, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T17:39

2023-11-17T17:39

2023-11-17T18:04

культура

владимир путин

россия

новости культуры

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Россия настроена на самую тесную работу с теми, кто разделяет ценности мира и поддерживает культурное многообразие, заявил президент России Владимир Путин."Подчеркну, Россия настроена на самую тесную совместную работу со всеми, кто разделяет наши ценности мира, дружбы и взаимного уважения, кто готов принимать участие в формировании современного многополярного мира на основе цивилизационного и культурного многообразия", – сказал Путин на заседании Санкт-Петербургского культурного форума. По его словам, сближение самобытности народов в равных правах и возможностях для всех государств - залог успешного развития человечества. А форум объединённых культур, его дискуссии и идеи призваны содействовать достижению этих целей, привлекая все больше авторитетных и молодых творческих деятелей, педагогов, ученых, предпринимателей, меценатов, добавил президент."Он способен стать постоянно действующей площадкой для принятия важных решений в гуманитарной сфере. Безусловно, Россия готова обеспечить такую работу", - добавил Путин.Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября.

https://ria.ru/20231005/razvitie-1900753169.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, новости культуры