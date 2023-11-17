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Путин прокомментировал попытки отменить русскую культуру - РИА Новости, 17.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:38 17.11.2023 (обновлено: 22:40 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/kultura-1910152559.html
Путин прокомментировал попытки отменить русскую культуру
Путин прокомментировал попытки отменить русскую культуру - РИА Новости, 17.11.2023
Путин прокомментировал попытки отменить русскую культуру
Президент РФ Владимир Путин заявил, что культуру России пытаются отменять, но это не удается, политика отмены по своей сути неоколониальная и антикультурная. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T17:38
2023-11-17T22:40
культура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что культуру России пытаются отменять, но это не удается, политика отмены по своей сути неоколониальная и антикультурная."Нашу культуру в последнее время (недружественные страны - ред.) пытаются отменять, но это невозможно", - сказал Путин на пленарной сессии Санкт-Петербургского международного культурного форума.По его словам, за рубежом пытаются отменить культуру, в основе которой подлинная свобода, милосердие, любовь к человеку и духовность. "Политика отмены России по своей сути антикультурная, неоколониальная, расистская", - подчеркнул он.Путин напомнил про огромный интерес к Международному конкурсу Чайковского."Его онлайн-аудитория превысила 50 миллионов человек, половина из которых - жители Европы, которые не хотят, чтобы кто-то за них решал, какую музыку слушать, что смотреть и что читать. В современном мире отменить такие вещи невозможно. Странно, что люди, которые пытаются это делать, не понимают этого", - заключил он.Путин во время своего пребывания на форуме также осмотрел анфиладу залов здания Главного штаба Государственного Эрмитажа.Он, в частности, посетил зал, где была представлена итальянская современная скульптура. Его сопровождали вице-премьер Татьяна Голикова и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.Главный штаб Эрмитажа в Санкт-Петербурге ― известный музей и архитектурно-исторический памятник. Здесь собрана коллекция уникальных картин и скульптур, культурных артефактов, предметов быта царской семьи и ювелирных изделий. Главный штаб находится на Дворцовой площади и занимает всё восточное крыло полукруглого здания, которое тянется от реки Мойки до Невского проспекта.
https://ria.ru/20231116/kultura-1909829389.html
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владимир путин, россия, в мире, европа
Культура, Владимир Путин, Россия, В мире, Европа
Путин прокомментировал попытки отменить русскую культуру

Российскую культуру пытаются отменять, но это не удается, заявил Путин

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что культуру России пытаются отменять, но это не удается, политика отмены по своей сути неоколониальная и антикультурная.
«
"Нашу культуру в последнее время (недружественные страны - ред.) пытаются отменять, но это невозможно", - сказал Путин на пленарной сессии Санкт-Петербургского международного культурного форума.
По его словам, за рубежом пытаются отменить культуру, в основе которой подлинная свобода, милосердие, любовь к человеку и духовность. "Политика отмены России по своей сути антикультурная, неоколониальная, расистская", - подчеркнул он.
Путин напомнил про огромный интерес к Международному конкурсу Чайковского.
"Его онлайн-аудитория превысила 50 миллионов человек, половина из которых - жители Европы, которые не хотят, чтобы кто-то за них решал, какую музыку слушать, что смотреть и что читать. В современном мире отменить такие вещи невозможно. Странно, что люди, которые пытаются это делать, не понимают этого", - заключил он.
Путин во время своего пребывания на форуме также осмотрел анфиладу залов здания Главного штаба Государственного Эрмитажа.
Он, в частности, посетил зал, где была представлена итальянская современная скульптура. Его сопровождали вице-премьер Татьяна Голикова и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Главный штаб Эрмитажа в Санкт-Петербурге ― известный музей и архитектурно-исторический памятник. Здесь собрана коллекция уникальных картин и скульптур, культурных артефактов, предметов быта царской семьи и ювелирных изделий. Главный штаб находится на Дворцовой площади и занимает всё восточное крыло полукруглого здания, которое тянется от реки Мойки до Невского проспекта.
Владимир Кехман
Кехман назвал отмену российской культуры невозможной
16 ноября, 14:17
 
КультураВладимир ПутинРоссияВ миреЕвропа
 
 
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