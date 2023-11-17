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Власти будут поддерживать творческих людей и организации, заявил Путин - РИА Новости, 17.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:37 17.11.2023 (обновлено: 18:24 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/kultura-1910152209.html
Власти будут поддерживать творческих людей и организации, заявил Путин
Власти будут поддерживать творческих людей и организации, заявил Путин - РИА Новости, 17.11.2023
Власти будут поддерживать творческих людей и организации, заявил Путин
Российские власти будут искать дополнительные резервы для развития культуры, поддерживать творческих людей и организации, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T17:37
2023-11-17T18:24
россия
владимир путин
культура
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Российские власти будут искать дополнительные резервы для развития культуры, поддерживать творческих людей и организации, заявил президент РФ Владимир Путин."На уровне государства уделяем культуре самое пристальное внимание. На её развитие идут значительные средства, снижение мы, конечно, не планируем. Напротив, будем искать дополнительные резервы, поддерживать творческих людей и организации, программы охраны памятников и развитие исторических городов. Запускать уникальные проекты на основе цифровых решений", – сказал Путин во время пленарного заседания культурного форума.Президент привел в пример программу "Пушкинская карта", которая позволяет молодым людям 14-22 лет посещать музеи, театры, концертные залы и другие учреждения культуры за счет государства.По его словам, такие общедоступные программы в сфере просвещения не только открывают искусство для молодежи, они служат утверждением принципов равенства и социальной справедливости.Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Культура, Общество
Власти будут поддерживать творческих людей и организации, заявил Путин

Путин: власти будут искать дополнительные резервы для развития культуры

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Российские власти будут искать дополнительные резервы для развития культуры, поддерживать творческих людей и организации, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"На уровне государства уделяем культуре самое пристальное внимание. На её развитие идут значительные средства, снижение мы, конечно, не планируем. Напротив, будем искать дополнительные резервы, поддерживать творческих людей и организации, программы охраны памятников и развитие исторических городов. Запускать уникальные проекты на основе цифровых решений", – сказал Путин во время пленарного заседания культурного форума.
Президент привел в пример программу "Пушкинская карта", которая позволяет молодым людям 14-22 лет посещать музеи, театры, концертные залы и другие учреждения культуры за счет государства.
По его словам, такие общедоступные программы в сфере просвещения не только открывают искусство для молодежи, они служат утверждением принципов равенства и социальной справедливости.
Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября.
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