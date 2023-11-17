https://ria.ru/20231117/kultura-1910152209.html

Власти будут поддерживать творческих людей и организации, заявил Путин

Власти будут поддерживать творческих людей и организации, заявил Путин - РИА Новости, 17.11.2023

Власти будут поддерживать творческих людей и организации, заявил Путин

Российские власти будут искать дополнительные резервы для развития культуры, поддерживать творческих людей и организации, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T17:37

2023-11-17T17:37

2023-11-17T18:24

россия

владимир путин

культура

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Российские власти будут искать дополнительные резервы для развития культуры, поддерживать творческих людей и организации, заявил президент РФ Владимир Путин."На уровне государства уделяем культуре самое пристальное внимание. На её развитие идут значительные средства, снижение мы, конечно, не планируем. Напротив, будем искать дополнительные резервы, поддерживать творческих людей и организации, программы охраны памятников и развитие исторических городов. Запускать уникальные проекты на основе цифровых решений", – сказал Путин во время пленарного заседания культурного форума.Президент привел в пример программу "Пушкинская карта", которая позволяет молодым людям 14-22 лет посещать музеи, театры, концертные залы и другие учреждения культуры за счет государства.По его словам, такие общедоступные программы в сфере просвещения не только открывают искусство для молодежи, они служат утверждением принципов равенства и социальной справедливости.Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября.

https://ria.ru/20231012/karta-1902231262.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, общество