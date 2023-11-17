Рейтинг@Mail.ru
Президентский фонд культурных инициатив поддержал 6319 проектов - РИА Новости, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:35 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/kultura-1910089955.html
Президентский фонд культурных инициатив поддержал 6319 проектов
Президентский фонд культурных инициатив поддержал 6319 проектов - РИА Новости, 17.11.2023
Президентский фонд культурных инициатив поддержал 6319 проектов
Президентский фонд культурных инициатив уже поддержал более 6 тысяч проектов на общую сумму 21,5 миллиарда рублей, сообщил генеральный директор фонда Роман... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T14:35
2023-11-17T14:35
культура
россия
роман карманов
президентский фонд культурных инициатив
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752486513_0:215:3147:1985_1920x0_80_0_0_2a8d5faadedfa3b28c2bc40c5f2f3186.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президентский фонд культурных инициатив уже поддержал более 6 тысяч проектов на общую сумму 21,5 миллиарда рублей, сообщил генеральный директор фонда Роман Карманов. "На текущий момент 21 с половиной миллиардов рублей уже распределили, это 6319 проектов. И большинство этих проектов – так или иначе молодая аудитория", - сказал он, выступая на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур. Карманов отметил, что проекты реализуются во всех регионах РФ. "На первом месте молодежные проекты, на втором – фестивали, форумы, затем – креативные индустрии. Там 14 направлений, в том числе мода, дизайн, гастрономия и так далее. Далее классические и академические проекты. Замыкает это все стартапы", - сказал он.
https://ria.ru/20231115/predstavitelstvo-1909504216.html
https://ria.ru/20230915/donbass-1896446673.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752486513_318:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_48ec341905f27a076052c3fb067fcab3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, роман карманов, президентский фонд культурных инициатив, культура
Культура, Россия, Роман Карманов, Президентский фонд культурных инициатив, Культура
Президентский фонд культурных инициатив поддержал 6319 проектов

Президентский фонд культурных инициатив поддержал более шести тысяч проектов

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание министерства культуры РФ в Москве
Здание министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание министерства культуры РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президентский фонд культурных инициатив уже поддержал более 6 тысяч проектов на общую сумму 21,5 миллиарда рублей, сообщил генеральный директор фонда Роман Карманов.
"На текущий момент 21 с половиной миллиардов рублей уже распределили, это 6319 проектов. И большинство этих проектов – так или иначе молодая аудитория", - сказал он, выступая на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.
Города России. Хабаровск - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
В Хабаровске откроют представительство фонда культурных инициатив
15 ноября, 07:02
Карманов отметил, что проекты реализуются во всех регионах РФ.
"На первом месте молодежные проекты, на втором – фестивали, форумы, затем – креативные индустрии. Там 14 направлений, в том числе мода, дизайн, гастрономия и так далее. Далее классические и академические проекты. Замыкает это все стартапы", - сказал он.
Баннер в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Фонд культурных инициатив оценил поддержку проектов о Донбассе
15 сентября, 07:28
 
КультураРоссияРоман КармановПрезидентский фонд культурных инициативКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала