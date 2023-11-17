https://ria.ru/20231117/kultura-1910089955.html

Президентский фонд культурных инициатив поддержал 6319 проектов

Президентский фонд культурных инициатив поддержал 6319 проектов - РИА Новости, 17.11.2023

Президентский фонд культурных инициатив поддержал 6319 проектов

Президентский фонд культурных инициатив уже поддержал более 6 тысяч проектов на общую сумму 21,5 миллиарда рублей, сообщил генеральный директор фонда Роман... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T14:35

2023-11-17T14:35

2023-11-17T14:35

культура

россия

роман карманов

президентский фонд культурных инициатив

культура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президентский фонд культурных инициатив уже поддержал более 6 тысяч проектов на общую сумму 21,5 миллиарда рублей, сообщил генеральный директор фонда Роман Карманов. "На текущий момент 21 с половиной миллиардов рублей уже распределили, это 6319 проектов. И большинство этих проектов – так или иначе молодая аудитория", - сказал он, выступая на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур. Карманов отметил, что проекты реализуются во всех регионах РФ. "На первом месте молодежные проекты, на втором – фестивали, форумы, затем – креативные индустрии. Там 14 направлений, в том числе мода, дизайн, гастрономия и так далее. Далее классические и академические проекты. Замыкает это все стартапы", - сказал он.

https://ria.ru/20231115/predstavitelstvo-1909504216.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, роман карманов, президентский фонд культурных инициатив, культура