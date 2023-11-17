https://ria.ru/20231117/kultura-1910089955.html
Президентский фонд культурных инициатив поддержал 6319 проектов
Президентский фонд культурных инициатив поддержал 6319 проектов - РИА Новости, 17.11.2023
Президентский фонд культурных инициатив поддержал 6319 проектов
Президентский фонд культурных инициатив уже поддержал более 6 тысяч проектов на общую сумму 21,5 миллиарда рублей, сообщил генеральный директор фонда Роман... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T14:35
2023-11-17T14:35
2023-11-17T14:35
культура
россия
роман карманов
президентский фонд культурных инициатив
культура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президентский фонд культурных инициатив уже поддержал более 6 тысяч проектов на общую сумму 21,5 миллиарда рублей, сообщил генеральный директор фонда Роман Карманов. "На текущий момент 21 с половиной миллиардов рублей уже распределили, это 6319 проектов. И большинство этих проектов – так или иначе молодая аудитория", - сказал он, выступая на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур. Карманов отметил, что проекты реализуются во всех регионах РФ. "На первом месте молодежные проекты, на втором – фестивали, форумы, затем – креативные индустрии. Там 14 направлений, в том числе мода, дизайн, гастрономия и так далее. Далее классические и академические проекты. Замыкает это все стартапы", - сказал он.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, роман карманов, президентский фонд культурных инициатив, культура
Культура, Россия, Роман Карманов, Президентский фонд культурных инициатив, Культура
Президентский фонд культурных инициатив поддержал 6319 проектов
Президентский фонд культурных инициатив поддержал более шести тысяч проектов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президентский фонд культурных инициатив уже поддержал более 6 тысяч проектов на общую сумму 21,5 миллиарда рублей, сообщил генеральный директор фонда Роман Карманов.
"На текущий момент 21 с половиной миллиардов рублей уже распределили, это 6319 проектов. И большинство этих проектов – так или иначе молодая аудитория", - сказал он, выступая на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.
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Карманов отметил, что проекты реализуются во всех регионах РФ
.
"На первом месте молодежные проекты, на втором – фестивали, форумы, затем – креативные индустрии. Там 14 направлений, в том числе мода, дизайн, гастрономия и так далее. Далее классические и академические проекты. Замыкает это все стартапы", - сказал он.
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