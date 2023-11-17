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В Краснодарском крае рассказали, сколько туристов планируют принять зимой - РИА Новости, 17.11.2023
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Туризм
 
11:09 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/kuban-1910030444.html
В Краснодарском крае рассказали, сколько туристов планируют принять зимой
В Краснодарском крае рассказали, сколько туристов планируют принять зимой - РИА Новости, 17.11.2023
В Краснодарском крае рассказали, сколько туристов планируют принять зимой
Поток туристов на курортах Краснодарского края с декабря по март будет на уровне показателя прошлого года – примерно 2,5 миллиона человек, из которых 1,4... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T11:09
2023-11-17T11:09
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КРАСНОДАР, 17 ноя – РИА Новости. Поток туристов на курортах Краснодарского края с декабря по март будет на уровне показателя прошлого года – примерно 2,5 миллиона человек, из которых 1,4 миллиона примет Сочи, сообщил вице-губернатор региона Александр Руппель на селекторном совещании с регионами России по зимнему туристическому сезону 2023-2024. "Мы сейчас на активной фазе подготовки к зимнему курортному сезону, гостей будут принимать около 2000 объектов емкостью 220 тысяч мест. Рассчитываем примерно на турпоток прошлого года – это примерно 2,5 миллиона человек с декабря по март, причем традиционно больше половины наших "зимних" гостей принимает Сочи", – сказал Руппель. По его словам, уровень загрузки черноморских курортов составит порядка 70 процентов, горного кластера – 90 процентов, причем отелей сегмента "четыре и пять звезд" – 100 процентов. Как уточнил РИА Новости вице-губернатор, всего Сочи примет порядка 1,4 миллиона туристов. "Планируемый турпоток в праздники (с 30 декабря по 8 января) в горном кластере Сочи ожидается порядка 80 тысяч туристов и 82 тысячи экскурсантов – это плюс два-три процента к уровню прошлого года. В период праздников для гостей горнолыжных курортов пройдут разнообразные анимационные, развлекательные и концертные программы, в том числе в новогоднюю ночь – праздничный концерт на площади курорта Красная Поляна". Концерт, по словам Руппеля, станет единственным массовым мероприятием на открытом пространстве в новогоднюю ночь в горах Сочи. С 3 по 6 января запланированы выступления в Red Arena – Леонида Агутина, группы "КняZz", Anna Asti, а также концерт "Дискотека 90-х".
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новости - туризм, туризм, туристы, сочи, краснодарский край, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сочи, Краснодарский край, отдых в России
В Краснодарском крае рассказали, сколько туристов планируют принять зимой

Власти: поток туристов на Кубань зимой будет не меньше, чем в прошлом году

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкДевушка на склоне горной долины Цирк-2 курорта "Красная Поляна" в Сочи
Девушка на склоне горной долины Цирк-2 курорта Красная Поляна в Сочи - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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КРАСНОДАР, 17 ноя – РИА Новости. Поток туристов на курортах Краснодарского края с декабря по март будет на уровне показателя прошлого года – примерно 2,5 миллиона человек, из которых 1,4 миллиона примет Сочи, сообщил вице-губернатор региона Александр Руппель на селекторном совещании с регионами России по зимнему туристическому сезону 2023-2024.
"Мы сейчас на активной фазе подготовки к зимнему курортному сезону, гостей будут принимать около 2000 объектов емкостью 220 тысяч мест. Рассчитываем примерно на турпоток прошлого года – это примерно 2,5 миллиона человек с декабря по март, причем традиционно больше половины наших "зимних" гостей принимает Сочи", – сказал Руппель.
По его словам, уровень загрузки черноморских курортов составит порядка 70 процентов, горного кластера – 90 процентов, причем отелей сегмента "четыре и пять звезд" – 100 процентов. Как уточнил РИА Новости вице-губернатор, всего Сочи примет порядка 1,4 миллиона туристов.
"Планируемый турпоток в праздники (с 30 декабря по 8 января) в горном кластере Сочи ожидается порядка 80 тысяч туристов и 82 тысячи экскурсантов – это плюс два-три процента к уровню прошлого года. В период праздников для гостей горнолыжных курортов пройдут разнообразные анимационные, развлекательные и концертные программы, в том числе в новогоднюю ночь – праздничный концерт на площади курорта Красная Поляна".
Концерт, по словам Руппеля, станет единственным массовым мероприятием на открытом пространстве в новогоднюю ночь в горах Сочи. С 3 по 6 января запланированы выступления в Red Arena – Леонида Агутина, группы "КняZz", Anna Asti, а также концерт "Дискотека 90-х".
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