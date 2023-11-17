https://ria.ru/20231117/kuban-1910030444.html

В Краснодарском крае рассказали, сколько туристов планируют принять зимой

В Краснодарском крае рассказали, сколько туристов планируют принять зимой - РИА Новости, 17.11.2023

В Краснодарском крае рассказали, сколько туристов планируют принять зимой

Поток туристов на курортах Краснодарского края с декабря по март будет на уровне показателя прошлого года – примерно 2,5 миллиона человек, из которых 1,4... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T11:09

2023-11-17T11:09

2023-11-17T11:09

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КРАСНОДАР, 17 ноя – РИА Новости. Поток туристов на курортах Краснодарского края с декабря по март будет на уровне показателя прошлого года – примерно 2,5 миллиона человек, из которых 1,4 миллиона примет Сочи, сообщил вице-губернатор региона Александр Руппель на селекторном совещании с регионами России по зимнему туристическому сезону 2023-2024. "Мы сейчас на активной фазе подготовки к зимнему курортному сезону, гостей будут принимать около 2000 объектов емкостью 220 тысяч мест. Рассчитываем примерно на турпоток прошлого года – это примерно 2,5 миллиона человек с декабря по март, причем традиционно больше половины наших "зимних" гостей принимает Сочи", – сказал Руппель. По его словам, уровень загрузки черноморских курортов составит порядка 70 процентов, горного кластера – 90 процентов, причем отелей сегмента "четыре и пять звезд" – 100 процентов. Как уточнил РИА Новости вице-губернатор, всего Сочи примет порядка 1,4 миллиона туристов. "Планируемый турпоток в праздники (с 30 декабря по 8 января) в горном кластере Сочи ожидается порядка 80 тысяч туристов и 82 тысячи экскурсантов – это плюс два-три процента к уровню прошлого года. В период праздников для гостей горнолыжных курортов пройдут разнообразные анимационные, развлекательные и концертные программы, в том числе в новогоднюю ночь – праздничный концерт на площади курорта Красная Поляна". Концерт, по словам Руппеля, станет единственным массовым мероприятием на открытом пространстве в новогоднюю ночь в горах Сочи. С 3 по 6 января запланированы выступления в Red Arena – Леонида Агутина, группы "КняZz", Anna Asti, а также концерт "Дискотека 90-х".

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