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У семейства черных ягуаров в удмуртском зоопарке родился котенок - РИА Новости, 17.11.2023
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10:47 17.11.2023 (обновлено: 11:40 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/kotenok-1910027235.html
У семейства черных ягуаров в удмуртском зоопарке родился котенок
У семейства черных ягуаров в удмуртском зоопарке родился котенок - РИА Новости, 17.11.2023
У семейства черных ягуаров в удмуртском зоопарке родился котенок
Котенок родился у семейства черных ягуаров в зоопарке Удмуртии, малыш здоров, сообщило учреждение в Telegram-канале. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T10:47
2023-11-17T11:40
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УФА, 17 ноя — РИА Новости. Котенок родился у семейства черных ягуаров в зоопарке Удмуртии, малыш здоров, сообщило учреждение в Telegram-канале. "Наши красавцы-ягуары Багира и Атау стали родителями очаровательного котенка. Немного расстроило только то, что у мамы не оказалось молока. Поэтому сотрудники зоопарка взяли на себя роль кормилиц. Строго по расписанию малышка получает свою питательную бутылочку и уже уплетает мяско, так что растем и набираем вес", — говорится в публикации.Малыш, как и родители, редкого черного окраса. Имя котенку дали соответствующее — Найта — "ночь". В зоопарке отметили, что Найта очень любознательная, игривая и разговорчивая. В вольере у нее много игрушек, но самая любимая — большой лев, с верхушки которого она наблюдает за сотрудниками и всем происходящим. Государственный зоологический парк Удмуртии открыли в 2008 году, он расположен в черте Ижевска. Экспозиции сформированы по зоогеографическому и ландшафтному принципу, территория разделена на несколько основных ареалов. В зоопарке живут более 240 видов животных, некоторые из них занесены в Красную книгу России и Международную Красную книгу.
https://ria.ru/20231104/panda-1907381954.html
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Хорошие новости, Ижевск, Россия
У семейства черных ягуаров в удмуртском зоопарке родился котенок

У семейства черных ягуаров в удмуртском зоопарке родился котенок по кличке Найта

© Фото : Зоопарк УдмуртииКотенок черного ягуара по кличке Найта в зоопарке Удмуртии
Котенок черного ягуара по кличке Найта в зоопарке Удмуртии - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© Фото : Зоопарк Удмуртии
Котенок черного ягуара по кличке Найта в зоопарке Удмуртии
Читать ria.ru в
УФА, 17 ноя — РИА Новости. Котенок родился у семейства черных ягуаров в зоопарке Удмуртии, малыш здоров, сообщило учреждение в Telegram-канале.
"Наши красавцы-ягуары Багира и Атау стали родителями очаровательного котенка. Немного расстроило только то, что у мамы не оказалось молока. Поэтому сотрудники зоопарка взяли на себя роль кормилиц. Строго по расписанию малышка получает свою питательную бутылочку и уже уплетает мяско, так что растем и набираем вес", — говорится в публикации.
© Фото : Зоопарк УдмуртииКотенок черного ягуара по кличке Найта в зоопарке Удмуртии
Котенок черного ягуара по кличке Найта в зоопарке Удмуртии - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© Фото : Зоопарк Удмуртии
Котенок черного ягуара по кличке Найта в зоопарке Удмуртии
Малыш, как и родители, редкого черного окраса. Имя котенку дали соответствующее — Найта — "ночь".
В зоопарке отметили, что Найта очень любознательная, игривая и разговорчивая. В вольере у нее много игрушек, но самая любимая — большой лев, с верхушки которого она наблюдает за сотрудниками и всем происходящим.
Государственный зоологический парк Удмуртии открыли в 2008 году, он расположен в черте Ижевска. Экспозиции сформированы по зоогеографическому и ландшафтному принципу, территория разделена на несколько основных ареалов. В зоопарке живут более 240 видов животных, некоторые из них занесены в Красную книгу России и Международную Красную книгу.
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