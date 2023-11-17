https://ria.ru/20231117/kotenok-1910027235.html
У семейства черных ягуаров в удмуртском зоопарке родился котенок
У семейства черных ягуаров в удмуртском зоопарке родился котенок - РИА Новости, 17.11.2023
У семейства черных ягуаров в удмуртском зоопарке родился котенок
Котенок родился у семейства черных ягуаров в зоопарке Удмуртии, малыш здоров, сообщило учреждение в Telegram-канале. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T10:47
2023-11-17T10:47
2023-11-17T11:40
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УФА, 17 ноя — РИА Новости. Котенок родился у семейства черных ягуаров в зоопарке Удмуртии, малыш здоров, сообщило учреждение в Telegram-канале. "Наши красавцы-ягуары Багира и Атау стали родителями очаровательного котенка. Немного расстроило только то, что у мамы не оказалось молока. Поэтому сотрудники зоопарка взяли на себя роль кормилиц. Строго по расписанию малышка получает свою питательную бутылочку и уже уплетает мяско, так что растем и набираем вес", — говорится в публикации.Малыш, как и родители, редкого черного окраса. Имя котенку дали соответствующее — Найта — "ночь". В зоопарке отметили, что Найта очень любознательная, игривая и разговорчивая. В вольере у нее много игрушек, но самая любимая — большой лев, с верхушки которого она наблюдает за сотрудниками и всем происходящим. Государственный зоологический парк Удмуртии открыли в 2008 году, он расположен в черте Ижевска. Экспозиции сформированы по зоогеографическому и ландшафтному принципу, территория разделена на несколько основных ареалов. В зоопарке живут более 240 видов животных, некоторые из них занесены в Красную книгу России и Международную Красную книгу.
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Хорошие новости, Ижевск, Россия
У семейства черных ягуаров в удмуртском зоопарке родился котенок
У семейства черных ягуаров в удмуртском зоопарке родился котенок по кличке Найта
УФА, 17 ноя — РИА Новости.
Котенок родился у семейства черных ягуаров в зоопарке Удмуртии, малыш здоров, сообщило учреждение в Telegram-канале
.
"Наши красавцы-ягуары Багира и Атау стали родителями очаровательного котенка. Немного расстроило только то, что у мамы не оказалось молока. Поэтому сотрудники зоопарка взяли на себя роль кормилиц. Строго по расписанию малышка получает свою питательную бутылочку и уже уплетает мяско, так что растем и набираем вес", — говорится в публикации.
Малыш, как и родители, редкого черного окраса. Имя котенку дали соответствующее — Найта — "ночь".
В зоопарке отметили, что Найта очень любознательная, игривая и разговорчивая. В вольере у нее много игрушек, но самая любимая — большой лев, с верхушки которого она наблюдает за сотрудниками и всем происходящим.
Государственный зоологический парк Удмуртии открыли в 2008 году, он расположен в черте Ижевска
. Экспозиции сформированы по зоогеографическому и ландшафтному принципу, территория разделена на несколько основных ареалов. В зоопарке живут более 240 видов животных, некоторые из них занесены в Красную книгу России
и Международную Красную книгу.
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