Космические агентства Индии и США хотят запустить обсерваторию
Космические агентства Индии и США готовятся к запуску совместной обсерватории
Космос. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Космические агентства США (NASA) и Индии (ISRO) готовятся к запуску совместной космической миссии NISAR по составлению периодической карты земного шара, передаёт издание Money Control.
NISAR — это низкоорбитальная обсерватория, целью которой является составление каждые 12 дней карты всего земного шара и подготовка согласованных данных для понимания изменений в экосистемах Земли, массы льда, биомассы растительности, повышения уровня моря, грунтовых вод и информации по стихийным бедствиям, включая землетрясения, цунами, вулканы и оползни.
По словам представителей NASA, миссия будет запущена в первом квартале 2024 года после нескольких испытаний.
"ISRO прогнозирует первый квартал следующего года. Я имею в виду, что все готово... Испытания на вибрацию уже проводятся, но нам нужно провести целый ряд тестов производительности. Необходимо провести аккумуляторные и симуляционные испытания, чтобы убедиться, что система работает нормально", - рассказал изданию менеджер проекта со стороны американского космического агентства Фил Барела.
Космические агентства Индии и США подписали соглашение о сотрудничестве и запуске проекта NISAR 30 сентября 2014 года. NASA предоставит для миссии аппаратуру, включая радар с синтезированной апертурой L-диапазона, подсистему высокоскоростной связи для научных данных, приемники GPS, самописец. Индийская организация космических исследований предоставит космическую платформу, радар S-диапазона, ракету-носитель и сопутствующие услуги по запуску.