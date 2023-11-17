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Космические агентства Индии и США хотят запустить обсерваторию - РИА Новости, 17.11.2023
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10:38 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/kosmos-1910024807.html
Космические агентства Индии и США хотят запустить обсерваторию
Космические агентства Индии и США хотят запустить обсерваторию - РИА Новости, 17.11.2023
Космические агентства Индии и США хотят запустить обсерваторию
Космические агентства США (NASA) и Индии (ISRO) готовятся к запуску совместной космической миссии NISAR по составлению периодической карты земного шара,... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T10:38
2023-11-17T10:38
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Космические агентства США (NASA) и Индии (ISRO) готовятся к запуску совместной космической миссии NISAR по составлению периодической карты земного шара, передаёт издание Money Control. NISAR — это низкоорбитальная обсерватория, целью которой является составление каждые 12 дней карты всего земного шара и подготовка согласованных данных для понимания изменений в экосистемах Земли, массы льда, биомассы растительности, повышения уровня моря, грунтовых вод и информации по стихийным бедствиям, включая землетрясения, цунами, вулканы и оползни. По словам представителей NASA, миссия будет запущена в первом квартале 2024 года после нескольких испытаний. "ISRO прогнозирует первый квартал следующего года. Я имею в виду, что все готово... Испытания на вибрацию уже проводятся, но нам нужно провести целый ряд тестов производительности. Необходимо провести аккумуляторные и симуляционные испытания, чтобы убедиться, что система работает нормально", - рассказал изданию менеджер проекта со стороны американского космического агентства Фил Барела. Космические агентства Индии и США подписали соглашение о сотрудничестве и запуске проекта NISAR 30 сентября 2014 года. NASA предоставит для миссии аппаратуру, включая радар с синтезированной апертурой L-диапазона, подсистему высокоскоростной связи для научных данных, приемники GPS, самописец. Индийская организация космических исследований предоставит космическую платформу, радар S-диапазона, ракету-носитель и сопутствующие услуги по запуску.
https://ria.ru/20221219/putin-1839701428.html
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космос - риа наука, индия, земля, сша, наса, gps
Космос - РИА Наука, Индия, Земля, США, НАСА, GPS
Космические агентства Индии и США хотят запустить обсерваторию

Космические агентства Индии и США готовятся к запуску совместной обсерватории

© Фото : benzoixКосмос
Космос - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© Фото : benzoix
Космос. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Космические агентства США (NASA) и Индии (ISRO) готовятся к запуску совместной космической миссии NISAR по составлению периодической карты земного шара, передаёт издание Money Control.
NISAR — это низкоорбитальная обсерватория, целью которой является составление каждые 12 дней карты всего земного шара и подготовка согласованных данных для понимания изменений в экосистемах Земли, массы льда, биомассы растительности, повышения уровня моря, грунтовых вод и информации по стихийным бедствиям, включая землетрясения, цунами, вулканы и оползни.
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По словам представителей NASA, миссия будет запущена в первом квартале 2024 года после нескольких испытаний.
"ISRO прогнозирует первый квартал следующего года. Я имею в виду, что все готово... Испытания на вибрацию уже проводятся, но нам нужно провести целый ряд тестов производительности. Необходимо провести аккумуляторные и симуляционные испытания, чтобы убедиться, что система работает нормально", - рассказал изданию менеджер проекта со стороны американского космического агентства Фил Барела.
Космические агентства Индии и США подписали соглашение о сотрудничестве и запуске проекта NISAR 30 сентября 2014 года. NASA предоставит для миссии аппаратуру, включая радар с синтезированной апертурой L-диапазона, подсистему высокоскоростной связи для научных данных, приемники GPS, самописец. Индийская организация космических исследований предоставит космическую платформу, радар S-диапазона, ракету-носитель и сопутствующие услуги по запуску.
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