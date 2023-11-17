https://ria.ru/20231117/kosmos-1910024807.html

Космические агентства Индии и США хотят запустить обсерваторию

Космические агентства Индии и США хотят запустить обсерваторию - РИА Новости, 17.11.2023

Космические агентства Индии и США хотят запустить обсерваторию

Космические агентства США (NASA) и Индии (ISRO) готовятся к запуску совместной космической миссии NISAR по составлению периодической карты земного шара,... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T10:38

2023-11-17T10:38

2023-11-17T10:38

космос - риа наука

индия

земля

сша

наса

gps

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871227916_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_dcd717773ba62356a1a8fa8da3fb88b8.jpg

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Космические агентства США (NASA) и Индии (ISRO) готовятся к запуску совместной космической миссии NISAR по составлению периодической карты земного шара, передаёт издание Money Control. NISAR — это низкоорбитальная обсерватория, целью которой является составление каждые 12 дней карты всего земного шара и подготовка согласованных данных для понимания изменений в экосистемах Земли, массы льда, биомассы растительности, повышения уровня моря, грунтовых вод и информации по стихийным бедствиям, включая землетрясения, цунами, вулканы и оползни. По словам представителей NASA, миссия будет запущена в первом квартале 2024 года после нескольких испытаний. "ISRO прогнозирует первый квартал следующего года. Я имею в виду, что все готово... Испытания на вибрацию уже проводятся, но нам нужно провести целый ряд тестов производительности. Необходимо провести аккумуляторные и симуляционные испытания, чтобы убедиться, что система работает нормально", - рассказал изданию менеджер проекта со стороны американского космического агентства Фил Барела. Космические агентства Индии и США подписали соглашение о сотрудничестве и запуске проекта NISAR 30 сентября 2014 года. NASA предоставит для миссии аппаратуру, включая радар с синтезированной апертурой L-диапазона, подсистему высокоскоростной связи для научных данных, приемники GPS, самописец. Индийская организация космических исследований предоставит космическую платформу, радар S-диапазона, ракету-носитель и сопутствующие услуги по запуску.

https://ria.ru/20221219/putin-1839701428.html

https://ria.ru/20211206/kosmos-1762461198.html

индия

земля

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, индия, земля, сша, наса, gps