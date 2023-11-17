Рейтинг@Mail.ru
Россиянин пожаловался на условия содержания в тюрьме в Нью-Йорке - РИА Новости, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/konoschenok-1910146500.html
Россиянин пожаловался на условия содержания в тюрьме в Нью-Йорке
Россиянин пожаловался на условия содержания в тюрьме в Нью-Йорке - РИА Новости, 17.11.2023
Россиянин пожаловался на условия содержания в тюрьме в Нью-Йорке
Россиянин Вадим Конощенок, которого США подозревают в переправке американской санкционной продукции в Россию, жаловался на условия содержания и на то, как ему... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T17:20
2023-11-17T17:20
россия
сша
нью-йорк (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910147009_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_0a36a466ee62f6ffc480f1432fa54e61.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 17 ноя – РИА Новости. Россиянин Вадим Конощенок, которого США подозревают в переправке американской санкционной продукции в Россию, жаловался на условия содержания и на то, как ему оказывают медицинскую помощь, заявил РИА Новости генконсул России Александр Захаров. По его словам, дипломаты донесли эту информацию до администрации тюрьмы. "Посетили нашего соотечественника, который содержится в "Metropolitan Detention Center", 10 октября. Им было отмечено ухудшение условий содержания, высказаны претензии по поводу медпомощи, которые мы поставили перед администрацией тюрьмы", – сказал Захаров. Как указал генконсул, "Вадим Конощенок, будучи убежденным в том, что не нарушал никаких положений экспортного и таможенного законодательства, а его дело политически мотивировано, твердо намерен защищать свою позицию в суде". "Со своей стороны будем отстаивать неукоснительное соблюдение его прав и обеспечение надлежащих условий содержания", - подчеркнул он. Отвечая на вопрос о том, насколько вероятно, что США будут готовы обменять Конощенка, Захаров указал: "Вопросы "обмена", как неоднократно отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, должны обсуждаться и решаться в режиме "тихой дипломатии" специально уполномоченными переговорными командами. Какая-либо огласка или преждевременная публикация здесь могут только навредить".
https://ria.ru/20231116/pobeg-1909903838.html
россия
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910147009_149:0:1049:675_1920x0_80_0_0_1c5fe4ad9a06485cfd079a7c77f3f6df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, нью-йорк (город)
Россия, США, Нью-Йорк (город)
Россиянин пожаловался на условия содержания в тюрьме в Нью-Йорке

Россиянин Конощенок жаловался на условия содержания в тюрьме в Нью-Йорке

© Фото : страница Вадима Конощенка в соцсетиВадим Конощенок
Вадим Конощенок - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© Фото : страница Вадима Конощенка в соцсети
Вадим Конощенок. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 17 ноя – РИА Новости. Россиянин Вадим Конощенок, которого США подозревают в переправке американской санкционной продукции в Россию, жаловался на условия содержания и на то, как ему оказывают медицинскую помощь, заявил РИА Новости генконсул России Александр Захаров.
По его словам, дипломаты донесли эту информацию до администрации тюрьмы.
"Посетили нашего соотечественника, который содержится в "Metropolitan Detention Center", 10 октября. Им было отмечено ухудшение условий содержания, высказаны претензии по поводу медпомощи, которые мы поставили перед администрацией тюрьмы", – сказал Захаров.
Как указал генконсул, "Вадим Конощенок, будучи убежденным в том, что не нарушал никаких положений экспортного и таможенного законодательства, а его дело политически мотивировано, твердо намерен защищать свою позицию в суде".
Автомобиль австрийской полиции - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
В Австрии из тюрьмы сбежали трое заключенных, среди которых россиянин
16 ноября, 18:06
"Со своей стороны будем отстаивать неукоснительное соблюдение его прав и обеспечение надлежащих условий содержания", - подчеркнул он.
Отвечая на вопрос о том, насколько вероятно, что США будут готовы обменять Конощенка, Захаров указал: "Вопросы "обмена", как неоднократно отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, должны обсуждаться и решаться в режиме "тихой дипломатии" специально уполномоченными переговорными командами. Какая-либо огласка или преждевременная публикация здесь могут только навредить".
 
РоссияСШАНью-Йорк (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала