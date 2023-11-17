https://ria.ru/20231117/konoschenok-1910146500.html
Россиянин пожаловался на условия содержания в тюрьме в Нью-Йорке
Россиянин пожаловался на условия содержания в тюрьме в Нью-Йорке - РИА Новости, 17.11.2023
Россиянин пожаловался на условия содержания в тюрьме в Нью-Йорке
Россиянин Вадим Конощенок, которого США подозревают в переправке американской санкционной продукции в Россию, жаловался на условия содержания и на то, как ему... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T17:20
2023-11-17T17:20
2023-11-17T17:20
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НЬЮ-ЙОРК, 17 ноя – РИА Новости. Россиянин Вадим Конощенок, которого США подозревают в переправке американской санкционной продукции в Россию, жаловался на условия содержания и на то, как ему оказывают медицинскую помощь, заявил РИА Новости генконсул России Александр Захаров. По его словам, дипломаты донесли эту информацию до администрации тюрьмы. "Посетили нашего соотечественника, который содержится в "Metropolitan Detention Center", 10 октября. Им было отмечено ухудшение условий содержания, высказаны претензии по поводу медпомощи, которые мы поставили перед администрацией тюрьмы", – сказал Захаров. Как указал генконсул, "Вадим Конощенок, будучи убежденным в том, что не нарушал никаких положений экспортного и таможенного законодательства, а его дело политически мотивировано, твердо намерен защищать свою позицию в суде". "Со своей стороны будем отстаивать неукоснительное соблюдение его прав и обеспечение надлежащих условий содержания", - подчеркнул он. Отвечая на вопрос о том, насколько вероятно, что США будут готовы обменять Конощенка, Захаров указал: "Вопросы "обмена", как неоднократно отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, должны обсуждаться и решаться в режиме "тихой дипломатии" специально уполномоченными переговорными командами. Какая-либо огласка или преждевременная публикация здесь могут только навредить".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, нью-йорк (город)
Россия, США, Нью-Йорк (город)
Россиянин пожаловался на условия содержания в тюрьме в Нью-Йорке
Россиянин Конощенок жаловался на условия содержания в тюрьме в Нью-Йорке
НЬЮ-ЙОРК, 17 ноя – РИА Новости. Россиянин Вадим Конощенок, которого США подозревают в переправке американской санкционной продукции в Россию, жаловался на условия содержания и на то, как ему оказывают медицинскую помощь, заявил РИА Новости генконсул России Александр Захаров.
По его словам, дипломаты донесли эту информацию до администрации тюрьмы.
"Посетили нашего соотечественника, который содержится в "Metropolitan Detention Center", 10 октября. Им было отмечено ухудшение условий содержания, высказаны претензии по поводу медпомощи, которые мы поставили перед администрацией тюрьмы", – сказал Захаров.
Как указал генконсул, "Вадим Конощенок, будучи убежденным в том, что не нарушал никаких положений экспортного и таможенного законодательства, а его дело политически мотивировано, твердо намерен защищать свою позицию в суде".
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"Со своей стороны будем отстаивать неукоснительное соблюдение его прав и обеспечение надлежащих условий содержания", - подчеркнул он.
Отвечая на вопрос о том, насколько вероятно, что США будут готовы обменять Конощенка, Захаров указал: "Вопросы "обмена", как неоднократно отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров
, должны обсуждаться и решаться в режиме "тихой дипломатии" специально уполномоченными переговорными командами. Какая-либо огласка или преждевременная публикация здесь могут только навредить".