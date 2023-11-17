https://ria.ru/20231117/konoschenok-1910146500.html

Россиянин пожаловался на условия содержания в тюрьме в Нью-Йорке

Россиянин пожаловался на условия содержания в тюрьме в Нью-Йорке - РИА Новости, 17.11.2023

Россиянин пожаловался на условия содержания в тюрьме в Нью-Йорке

Россиянин Вадим Конощенок, которого США подозревают в переправке американской санкционной продукции в Россию, жаловался на условия содержания и на то, как ему... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T17:20

2023-11-17T17:20

2023-11-17T17:20

россия

сша

нью-йорк (город)

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НЬЮ-ЙОРК, 17 ноя – РИА Новости. Россиянин Вадим Конощенок, которого США подозревают в переправке американской санкционной продукции в Россию, жаловался на условия содержания и на то, как ему оказывают медицинскую помощь, заявил РИА Новости генконсул России Александр Захаров. По его словам, дипломаты донесли эту информацию до администрации тюрьмы. "Посетили нашего соотечественника, который содержится в "Metropolitan Detention Center", 10 октября. Им было отмечено ухудшение условий содержания, высказаны претензии по поводу медпомощи, которые мы поставили перед администрацией тюрьмы", – сказал Захаров. Как указал генконсул, "Вадим Конощенок, будучи убежденным в том, что не нарушал никаких положений экспортного и таможенного законодательства, а его дело политически мотивировано, твердо намерен защищать свою позицию в суде". "Со своей стороны будем отстаивать неукоснительное соблюдение его прав и обеспечение надлежащих условий содержания", - подчеркнул он. Отвечая на вопрос о том, насколько вероятно, что США будут готовы обменять Конощенка, Захаров указал: "Вопросы "обмена", как неоднократно отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, должны обсуждаться и решаться в режиме "тихой дипломатии" специально уполномоченными переговорными командами. Какая-либо огласка или преждевременная публикация здесь могут только навредить".

https://ria.ru/20231116/pobeg-1909903838.html

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сша

нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, сша, нью-йорк (город)