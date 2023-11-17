https://ria.ru/20231117/konfrontatsiya-1910027531.html

В конфронтации с Западом нет ничего хорошего, заявил Песков

В конфронтации с Западом нет ничего хорошего, заявил Песков - РИА Новости, 17.11.2023

В конфронтации с Западом нет ничего хорошего, заявил Песков

Ничего хорошего в жесткой конфронтации РФ с Западом нет, это скорее плохо, и Россия не находится в конфронтации с американцами и американской культурой, Москва... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T10:49

2023-11-17T10:49

2023-11-17T10:49

политика

россия

москва

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Ничего хорошего в жесткой конфронтации РФ с Западом нет, это скорее плохо, и Россия не находится в конфронтации с американцами и американской культурой, Москва в конфронтации с их идеологией и видением того, как надо жить в мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно, ничего хорошего в том, что мы сейчас переживаем все вместе период такой очень жесткой конфронтации с тем, что мы называем коллективный Запад, нет. Это скорее плохо", - сказал Песков в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360. Песков отметил, что все системы международно-правовых, экономических отношений сейчас трансформируются. После распада СССР страны Запада почувствовали себя "истинными властителями мира" и почувствовали себя вправе руководствоваться не законами, а правилами, "и именно теми правилами, которые они сами устанавливают", и навязывать эти правила всем остальным, добавил он. Песков пояснил, что такие побуждения никогда не возникают на пустом месте, и это было связано с тем, что они имели солидную экономическую и технологическую базу. Со временем ситуация стала меняться, "стали появляться страны, которые стали вставать на ноги", развивать собственное производство, и отсюда появилась возможность искать большей самостоятельности, отметил пресс-секретарь главы государства. "И конечно, здесь возникли противоречия, и отсюда возникла такая глубокая конфронтация. Это не значит, что мы в конфронтации с американцами, это не значит, что мы в конфронтации с американской культурой. Мы в конфронтации с их идеологией, мы в конфронтации с их видением того, как надо жить в мире", - сказал Песков.

https://ria.ru/20231110/peskov-1908643054.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, москва, дмитрий песков, мгимо