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Белый дом анонсировал конференцию по развитию ВПК Украины - РИА Новости, 17.11.2023
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21:28 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/konferentsiya-1910196485.html
Белый дом анонсировал конференцию по развитию ВПК Украины
Белый дом анонсировал конференцию по развитию ВПК Украины - РИА Новости, 17.11.2023
Белый дом анонсировал конференцию по развитию ВПК Украины
Власти США созывают 6-7 декабря конференцию для обсуждения перспектив развития военно-промышленного комплекса Украины, сообщил Белый дом. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T21:28
2023-11-17T21:28
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ВАШИНГТОН, 17 ноя – РИА Новости. Власти США созывают 6-7 декабря конференцию для обсуждения перспектив развития военно-промышленного комплекса Украины, сообщил Белый дом. "Правительство США будет 6-7 декабря принимать двухдневную конференцию... где представители американской и украинской промышленности и властей изучат возможности для сопроизводства и иных форм промышленной кооперации на Украине", - сказано в релизе. Проведение конференции в Белом доме назвали частью "работы американских властей над значительным наращиванием выпуска вооружений в поддержку борьбы Украины за свободу и безопасность". В мероприятии примут участие представители совета национальной безопасности США, министерств торговли и обороны, а также госдепартамента.
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в мире, сша, украина, администрация президента сша
В мире, США, Украина, Администрация президента США
Белый дом анонсировал конференцию по развитию ВПК Украины

Белый дом: власти США проведут 6-7 декабря конференцию по развитию ВПК Украины

© AP Photo / Alex BrandonЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 ноя – РИА Новости. Власти США созывают 6-7 декабря конференцию для обсуждения перспектив развития военно-промышленного комплекса Украины, сообщил Белый дом.
«
"Правительство США будет 6-7 декабря принимать двухдневную конференцию... где представители американской и украинской промышленности и властей изучат возможности для сопроизводства и иных форм промышленной кооперации на Украине", - сказано в релизе.
Проведение конференции в Белом доме назвали частью "работы американских властей над значительным наращиванием выпуска вооружений в поддержку борьбы Украины за свободу и безопасность".
В мероприятии примут участие представители совета национальной безопасности США, министерств торговли и обороны, а также госдепартамента.
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