https://ria.ru/20231117/konferentsiya-1910196485.html
Белый дом анонсировал конференцию по развитию ВПК Украины
Белый дом анонсировал конференцию по развитию ВПК Украины - РИА Новости, 17.11.2023
Белый дом анонсировал конференцию по развитию ВПК Украины
Власти США созывают 6-7 декабря конференцию для обсуждения перспектив развития военно-промышленного комплекса Украины, сообщил Белый дом. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T21:28
2023-11-17T21:28
2023-11-17T21:28
в мире
сша
украина
администрация президента сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148878/29/1488782950_1062:0:5472:2481_1920x0_80_0_0_62b527a4e5cdf9b9349eb6bb7a8f278d.jpg
ВАШИНГТОН, 17 ноя – РИА Новости. Власти США созывают 6-7 декабря конференцию для обсуждения перспектив развития военно-промышленного комплекса Украины, сообщил Белый дом. "Правительство США будет 6-7 декабря принимать двухдневную конференцию... где представители американской и украинской промышленности и властей изучат возможности для сопроизводства и иных форм промышленной кооперации на Украине", - сказано в релизе. Проведение конференции в Белом доме назвали частью "работы американских властей над значительным наращиванием выпуска вооружений в поддержку борьбы Украины за свободу и безопасность". В мероприятии примут участие представители совета национальной безопасности США, министерств торговли и обороны, а также госдепартамента.
https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909962624.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148878/29/1488782950_608:0:5472:3648_1920x0_80_0_0_75da2137a0ae091981e3a53acdafdb8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, администрация президента сша
В мире, США, Украина, Администрация президента США
Белый дом анонсировал конференцию по развитию ВПК Украины
Белый дом: власти США проведут 6-7 декабря конференцию по развитию ВПК Украины
ВАШИНГТОН, 17 ноя – РИА Новости. Власти США созывают 6-7 декабря конференцию для обсуждения перспектив развития военно-промышленного комплекса Украины, сообщил Белый дом.
«
"Правительство США будет 6-7 декабря принимать двухдневную конференцию... где представители американской и украинской промышленности и властей изучат возможности для сопроизводства и иных форм промышленной кооперации на Украине", - сказано в релизе.
Проведение конференции в Белом доме назвали частью "работы американских властей над значительным наращиванием выпуска вооружений в поддержку борьбы Украины за свободу и безопасность".
В мероприятии примут участие представители совета национальной безопасности США, министерств торговли и обороны, а также госдепартамента.
Зеленского снимают с финансирования