https://ria.ru/20231117/konferentsiya-1910196485.html

Белый дом анонсировал конференцию по развитию ВПК Украины

Белый дом анонсировал конференцию по развитию ВПК Украины - РИА Новости, 17.11.2023

Белый дом анонсировал конференцию по развитию ВПК Украины

Власти США созывают 6-7 декабря конференцию для обсуждения перспектив развития военно-промышленного комплекса Украины, сообщил Белый дом. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T21:28

2023-11-17T21:28

2023-11-17T21:28

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ВАШИНГТОН, 17 ноя – РИА Новости. Власти США созывают 6-7 декабря конференцию для обсуждения перспектив развития военно-промышленного комплекса Украины, сообщил Белый дом. "Правительство США будет 6-7 декабря принимать двухдневную конференцию... где представители американской и украинской промышленности и властей изучат возможности для сопроизводства и иных форм промышленной кооперации на Украине", - сказано в релизе. Проведение конференции в Белом доме назвали частью "работы американских властей над значительным наращиванием выпуска вооружений в поддержку борьбы Украины за свободу и безопасность". В мероприятии примут участие представители совета национальной безопасности США, министерств торговли и обороны, а также госдепартамента.

https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909962624.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, администрация президента сша