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Сбежавший из России комик пожаловался на нестабильный заработок
Сбежавший из России комик пожаловался на нестабильный заработок - РИА Новости, 17.11.2023
Сбежавший из России комик пожаловался на нестабильный заработок
Экс-участник шоу Stand Up на канале ТНТ Илья Овечкин рассказал в подкасте "Сила мысли" на YouTube, что после переезда из России его заработок стал нестабильным РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T15:43
2023-11-17T15:43
2023-11-17T15:43
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Экс-участник шоу Stand Up на канале ТНТ Илья Овечкин рассказал в подкасте "Сила мысли" на YouTube, что после переезда из России его заработок стал нестабильным"До эмиграции я зарабатывал намного стабильнее, и у меня цифры сильно вверх шли", — признался комик.Он добавил, что выступая в России и не будучи на пике популярности, получал за одно выступление пять тысяч рублей."Бывали месяцы, когда я, вообще не будучи медийным, мог сделать четверть миллиона за месяц, просто на живых выступлениях", — поделился Овечкин.При этом он не уточнил, сколько зарабатывает после эмиграции.Илья Овечкин в 2022 году уехал из России и сейчас живет в Грузии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Сбежавший из России комик пожаловался на нестабильный заработок
Сбежавший из России комик Овечкин пожаловался, что его доход стал нестабильным