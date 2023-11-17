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Сбежавший из России комик пожаловался на нестабильный заработок - РИА Новости, 17.11.2023
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Шоубиз
 
15:43 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/komik-1910095050.html
Сбежавший из России комик пожаловался на нестабильный заработок
Сбежавший из России комик пожаловался на нестабильный заработок - РИА Новости, 17.11.2023
Сбежавший из России комик пожаловался на нестабильный заработок
Экс-участник шоу Stand Up на канале ТНТ Илья Овечкин рассказал в подкасте "Сила мысли" на YouTube, что после переезда из России его заработок стал нестабильным РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T15:43
2023-11-17T15:43
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Экс-участник шоу Stand Up на канале ТНТ Илья Овечкин рассказал в подкасте "Сила мысли" на YouTube, что после переезда из России его заработок стал нестабильным&quot;До эмиграции я зарабатывал намного стабильнее, и у меня цифры сильно вверх шли&quot;, — признался комик.Он добавил, что выступая в России и не будучи на пике популярности, получал за одно выступление пять тысяч рублей.&quot;Бывали месяцы, когда я, вообще не будучи медийным, мог сделать четверть миллиона за месяц, просто на живых выступлениях&quot;, — поделился Овечкин.При этом он не уточнил, сколько зарабатывает после эмиграции.Илья Овечкин в 2022 году уехал из России и сейчас живет в Грузии.
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Шоубиз, Россия, Грузия, YouTube, Знаменитости, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
Сбежавший из России комик пожаловался на нестабильный заработок

Сбежавший из России комик Овечкин пожаловался, что его доход стал нестабильным

© Илья ОвечкинИлья Овечкин. Кадр видео
Илья Овечкин. Кадр видео
© Илья Овечкин
Илья Овечкин. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Экс-участник шоу Stand Up на канале ТНТ Илья Овечкин рассказал в подкасте "Сила мысли" на YouTube, что после переезда из России его заработок стал нестабильным
«

"До эмиграции я зарабатывал намного стабильнее, и у меня цифры сильно вверх шли", — признался комик.

Он добавил, что выступая в России и не будучи на пике популярности, получал за одно выступление пять тысяч рублей.
«

"Бывали месяцы, когда я, вообще не будучи медийным, мог сделать четверть миллиона за месяц, просто на живых выступлениях", — поделился Овечкин.

При этом он не уточнил, сколько зарабатывает после эмиграции.
Илья Овечкин в 2022 году уехал из России и сейчас живет в Грузии.
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