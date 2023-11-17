https://ria.ru/20231117/komik-1910095050.html

Сбежавший из России комик пожаловался на нестабильный заработок

Сбежавший из России комик пожаловался на нестабильный заработок - РИА Новости, 17.11.2023

Сбежавший из России комик пожаловался на нестабильный заработок

Экс-участник шоу Stand Up на канале ТНТ Илья Овечкин рассказал в подкасте "Сила мысли" на YouTube, что после переезда из России его заработок стал нестабильным РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T15:43

2023-11-17T15:43

2023-11-17T15:43

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Экс-участник шоу Stand Up на канале ТНТ Илья Овечкин рассказал в подкасте "Сила мысли" на YouTube, что после переезда из России его заработок стал нестабильным"До эмиграции я зарабатывал намного стабильнее, и у меня цифры сильно вверх шли", — признался комик.Он добавил, что выступая в России и не будучи на пике популярности, получал за одно выступление пять тысяч рублей."Бывали месяцы, когда я, вообще не будучи медийным, мог сделать четверть миллиона за месяц, просто на живых выступлениях", — поделился Овечкин.При этом он не уточнил, сколько зарабатывает после эмиграции.Илья Овечкин в 2022 году уехал из России и сейчас живет в Грузии.

https://ria.ru/20230908/nezlobin-1895070307.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, грузия, youtube, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса