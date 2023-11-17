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МПК России и КНДР обсудили экономическое сотрудничество - РИА Новости, 17.11.2023
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10:52 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/kndr-1910028243.html
МПК России и КНДР обсудили экономическое сотрудничество
МПК России и КНДР обсудили экономическое сотрудничество - РИА Новости, 17.11.2023
МПК России и КНДР обсудили экономическое сотрудничество
Россия и КНДР договорились о тестовой поставке мясной продукции в 2024 году, заявил глава Минприроды РФ и председатель межправкомиссии по торгово-экономическому РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T10:52
2023-11-17T10:52
экономика
россия
пхеньян
дальний восток
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
александр козлов (глава минприроды)
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия и КНДР договорились о тестовой поставке мясной продукции в 2024 году, заявил глава Минприроды РФ и председатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов. В Пхеньяне прошло 10-е заседание межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и КНДР. "Что обсудили и решили за два дня… Товарооборот. Основной экспорт – мука, кукуруза и соевое масло. Тестовая поставка мясной продукции – 2024 год", - заявил Козлов в своем телеграм-канале. Также, по его словам, Россия и КНДР обсудили совместную геологоразведку месторождений золота, железа и редкоземельных металлов, программы обмена студентами, межправительственное соглашение о взаимном признании дипломов и учёных степеней, вопросы взаимодействия в спорте и культуре. Козлов 9 августа 2022 года был назначен председателем межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и КНДР. Ранее он уже возглавлял эту комиссию, находясь в должности министра по развитию Дальнего Востока и Арктики с мая 2018 года по ноябрь 2020 года.
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экономика, россия, пхеньян, дальний восток, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), александр козлов (глава минприроды)
Экономика, Россия, Пхеньян, Дальний Восток, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Александр Козлов (глава Минприроды)
МПК России и КНДР обсудили экономическое сотрудничество

Россия и КНДР договорились о тестовой поставке мясной продукции в 2024 году

© iStock.com / Omer Serkan BakirВид на Пхеньян
Вид на Пхеньян - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© iStock.com / Omer Serkan Bakir
Вид на Пхеньян. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия и КНДР договорились о тестовой поставке мясной продукции в 2024 году, заявил глава Минприроды РФ и председатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов.
В Пхеньяне прошло 10-е заседание межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и КНДР.
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"Что обсудили и решили за два дня… Товарооборот. Основной экспорт – мука, кукуруза и соевое масло. Тестовая поставка мясной продукции – 2024 год", - заявил Козлов в своем телеграм-канале.
Также, по его словам, Россия и КНДР обсудили совместную геологоразведку месторождений золота, железа и редкоземельных металлов, программы обмена студентами, межправительственное соглашение о взаимном признании дипломов и учёных степеней, вопросы взаимодействия в спорте и культуре.
Козлов 9 августа 2022 года был назначен председателем межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и КНДР. Ранее он уже возглавлял эту комиссию, находясь в должности министра по развитию Дальнего Востока и Арктики с мая 2018 года по ноябрь 2020 года.
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ЭкономикаРоссияПхеньянДальний ВостокМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Александр Козлов (глава Минприроды)
 
 
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