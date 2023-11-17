https://ria.ru/20231117/kndr-1910028243.html

МПК России и КНДР обсудили экономическое сотрудничество

МПК России и КНДР обсудили экономическое сотрудничество - РИА Новости, 17.11.2023

МПК России и КНДР обсудили экономическое сотрудничество

Россия и КНДР договорились о тестовой поставке мясной продукции в 2024 году, заявил глава Минприроды РФ и председатель межправкомиссии по торгово-экономическому РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T10:52

2023-11-17T10:52

2023-11-17T10:52

экономика

россия

пхеньян

дальний восток

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

александр козлов (глава минприроды)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901049099_0:222:3071:1949_1920x0_80_0_0_211b7c25d951b5288159fce32b7ed39f.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия и КНДР договорились о тестовой поставке мясной продукции в 2024 году, заявил глава Минприроды РФ и председатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов. В Пхеньяне прошло 10-е заседание межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и КНДР. "Что обсудили и решили за два дня… Товарооборот. Основной экспорт – мука, кукуруза и соевое масло. Тестовая поставка мясной продукции – 2024 год", - заявил Козлов в своем телеграм-канале. Также, по его словам, Россия и КНДР обсудили совместную геологоразведку месторождений золота, железа и редкоземельных металлов, программы обмена студентами, межправительственное соглашение о взаимном признании дипломов и учёных степеней, вопросы взаимодействия в спорте и культуре. Козлов 9 августа 2022 года был назначен председателем межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и КНДР. Ранее он уже возглавлял эту комиссию, находясь в должности министра по развитию Дальнего Востока и Арктики с мая 2018 года по ноябрь 2020 года.

https://ria.ru/20231114/kndr-1909334192.html

https://ria.ru/20231111/kndr-1908802058.html

россия

пхеньян

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, пхеньян, дальний восток, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), александр козлов (глава минприроды)