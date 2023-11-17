https://ria.ru/20231117/kndr-1910028243.html
МПК России и КНДР обсудили экономическое сотрудничество
МПК России и КНДР обсудили экономическое сотрудничество - РИА Новости, 17.11.2023
МПК России и КНДР обсудили экономическое сотрудничество
Россия и КНДР договорились о тестовой поставке мясной продукции в 2024 году, заявил глава Минприроды РФ и председатель межправкомиссии по торгово-экономическому РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T10:52
2023-11-17T10:52
2023-11-17T10:52
экономика
россия
пхеньян
дальний восток
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
александр козлов (глава минприроды)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901049099_0:222:3071:1949_1920x0_80_0_0_211b7c25d951b5288159fce32b7ed39f.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия и КНДР договорились о тестовой поставке мясной продукции в 2024 году, заявил глава Минприроды РФ и председатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов. В Пхеньяне прошло 10-е заседание межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и КНДР. "Что обсудили и решили за два дня… Товарооборот. Основной экспорт – мука, кукуруза и соевое масло. Тестовая поставка мясной продукции – 2024 год", - заявил Козлов в своем телеграм-канале. Также, по его словам, Россия и КНДР обсудили совместную геологоразведку месторождений золота, железа и редкоземельных металлов, программы обмена студентами, межправительственное соглашение о взаимном признании дипломов и учёных степеней, вопросы взаимодействия в спорте и культуре. Козлов 9 августа 2022 года был назначен председателем межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и КНДР. Ранее он уже возглавлял эту комиссию, находясь в должности министра по развитию Дальнего Востока и Арктики с мая 2018 года по ноябрь 2020 года.
https://ria.ru/20231114/kndr-1909334192.html
https://ria.ru/20231111/kndr-1908802058.html
россия
пхеньян
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901049099_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_40b98e5cdc03aafc5ec9fac8c2ef6d08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, пхеньян, дальний восток, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), александр козлов (глава минприроды)
Экономика, Россия, Пхеньян, Дальний Восток, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Александр Козлов (глава Минприроды)
МПК России и КНДР обсудили экономическое сотрудничество
Россия и КНДР договорились о тестовой поставке мясной продукции в 2024 году
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия и КНДР договорились о тестовой поставке мясной продукции в 2024 году, заявил глава Минприроды РФ и председатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов.
В Пхеньяне
прошло 10-е заседание межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и КНДР.
В Кремле ответили на обвинения США в обходе Россией санкций против КНДР
"Что обсудили и решили за два дня… Товарооборот. Основной экспорт – мука, кукуруза и соевое масло. Тестовая поставка мясной продукции – 2024 год", - заявил Козлов в своем телеграм-канале.
Также, по его словам, Россия и КНДР обсудили совместную геологоразведку месторождений золота, железа и редкоземельных металлов, программы обмена студентами, межправительственное соглашение о взаимном признании дипломов и учёных степеней, вопросы взаимодействия в спорте и культуре.
Козлов 9 августа 2022 года был назначен председателем межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и КНДР. Ранее он уже возглавлял эту комиссию, находясь в должности министра по развитию Дальнего Востока
и Арктики
с мая 2018 года по ноябрь 2020 года.
КНДР выразила уверенность в дальнейшем укреплении дружбы с Россией