https://ria.ru/20231117/kitay-1909992543.html
Си Цзиньпин рассказал, как Китай обеспечивает глобальный рост
Си Цзиньпин рассказал, как Китай обеспечивает глобальный рост - РИА Новости, 17.11.2023
Си Цзиньпин рассказал, как Китай обеспечивает глобальный рост
Экономика Китая стабильно восстанавливается и улучшается, КНР продолжает оставаться самым мощным двигателем глобального роста, заявил председатель КНР Си... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T05:56
2023-11-17T05:56
2023-11-17T05:56
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ПЕКИН, 17 ноя – РИА Новости. Экономика Китая стабильно восстанавливается и улучшается, КНР продолжает оставаться самым мощным двигателем глобального роста, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на деловом саммите АТЭС в Сан-Франциско. "Китай остается самым мощным двигателем глобального роста, в этом году на него будет приходиться треть мирового экономического роста", - заявил китайский лидер, текст выступления которого распространил в пятницу МИД КНР. Си Цзиньпин отметил, что с начала года экономика Китая стабильно восстанавливается и меняется в сторону улучшения, темпы ее роста являются одними из самых высоких среди крупнейших экономик мира. По его словам, Китай будет неуклонно продвигать открытость на основе высоких стандартов и дальнейшее расширение доступа к рынкам. "Мы приглашаем друзей из деловых кругов со всего мира инвестировать и расширять свое присутствие в Китае", - добавил Си Цзиньпин. Он подчеркнул, что независимо от того, как будет развиваться международная ситуация, решимость Китая содействовать рыночно-ориентированной, основанной на законе деловой среде мирового класса, не изменится, равно как и политика Китая по предоставлению равных и качественных услуг иностранным инвесторам. АТЭС - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году. Китайская экономика в 2023 году вырастет на 5,4% в свете активного восстановления после пандемии, при этом в 2024 году рост замедлится до 4,6% на фоне проблем на рынке недвижимости и снижения внешнего спроса, говорится в опубликованном ранее докладе Международного валютного фонда (МВФ) по итогам миссии в Китай. Согласно официальному прогнозу, в 2023 году рост ВВП Китая составит примерно 5%.
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в мире, китай, сан-франциско, калифорния, си цзиньпин, мвф, саммит атэс
В мире, Китай, Сан-Франциско, Калифорния, Си Цзиньпин, МВФ, Саммит АТЭС
Си Цзиньпин рассказал, как Китай обеспечивает глобальный рост
Си Цзиньпин: Китай остается самым мощным двигателем глобального роста
ПЕКИН, 17 ноя – РИА Новости. Экономика Китая стабильно восстанавливается и улучшается, КНР продолжает оставаться самым мощным двигателем глобального роста, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на деловом саммите АТЭС в Сан-Франциско.
«
"Китай остается самым мощным двигателем глобального роста, в этом году на него будет приходиться треть мирового экономического роста", - заявил китайский лидер, текст выступления которого распространил в пятницу МИД КНР.
Си Цзиньпин отметил, что с начала года экономика Китая стабильно восстанавливается и меняется в сторону улучшения, темпы ее роста являются одними из самых высоких среди крупнейших экономик мира. По его словам, Китай будет неуклонно продвигать открытость на основе высоких стандартов и дальнейшее расширение доступа к рынкам.
"Мы приглашаем друзей из деловых кругов со всего мира инвестировать и расширять свое присутствие в Китае", - добавил Си Цзиньпин.
Он подчеркнул, что независимо от того, как будет развиваться международная ситуация, решимость Китая содействовать рыночно-ориентированной, основанной на законе деловой среде мирового класса, не изменится, равно как и политика Китая по предоставлению равных и качественных услуг иностранным инвесторам.
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АТЭС - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния
, завершая председательство США
в АТЭС в 2023 году.
Китайская экономика в 2023 году вырастет на 5,4% в свете активного восстановления после пандемии, при этом в 2024 году рост замедлится до 4,6% на фоне проблем на рынке недвижимости и снижения внешнего спроса, говорится в опубликованном ранее докладе Международного валютного фонда (МВФ
) по итогам миссии в Китай.
Согласно официальному прогнозу, в 2023 году рост ВВП Китая составит примерно 5%.
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