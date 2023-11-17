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Хоценко: в Омской области достроят гидроузел и аэропорт - РИА Новости, 17.11.2023
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Омская область
 
18:13 17.11.2023 (обновлено: 18:30 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/khotsenko-1910161255.html
Хоценко: в Омской области достроят гидроузел и аэропорт
Хоценко: в Омской области достроят гидроузел и аэропорт - РИА Новости, 17.11.2023
Хоценко: в Омской области достроят гидроузел и аэропорт
Завершение строительства первой очереди Красногорского гидроузла на Иртыше и ввод в строй нового аэропорта в Омске входят в число крупных проектов, которые... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T18:13
2023-11-17T18:30
омская область
омская область
омск
иртыш (река)
виталий хоценко
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Завершение строительства первой очереди Красногорского гидроузла на Иртыше и ввод в строй нового аэропорта в Омске входят в число крупных проектов, которые будут реализованы в Омской области, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко. Он выступил на открытии Дня Омской области на выставке-форуме "Россия" в Москве. По словам губернатора, строительство Красногорского гидроузла важно, в частности, в связи с обмелением Иртыша – главной водной артерии региона. &quot;В 2025 году мы построим первую очередь, а к 2028 году окончательно реализуем этот большой проект, который позволит нам регулировать водопоток и водоподъем&quot;, - сказал Хоценко.Еще один значимый проект, по словам губернатора, – строительство нового аэропорта Омска. "Действующая воздушная гавань расположена в центре города, что, конечно, не способствует развитию авиационного узла. Президентом было дано поручение, согласно которому у нас должен появиться аэропорт", - пояснил Хоценко. Новый аэропорт будет расположен в районе Федоровки. "Это большой шаг для развития нашего региона", - подчеркнул Хоценко. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231117/omsk-1910163952.html
https://ria.ru/20231107/pyaterochka-1907895021.html
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омская область, омск, иртыш (река), виталий хоценко, выставка-форум "россия"
Омская область , Омская область, Омск, Иртыш (река), Виталий Хоценко, Выставка-форум "Россия"

Хоценко: в Омской области достроят гидроузел и аэропорт

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВиталий Хоценко
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Виталий Хоценко . Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Завершение строительства первой очереди Красногорского гидроузла на Иртыше и ввод в строй нового аэропорта в Омске входят в число крупных проектов, которые будут реализованы в Омской области, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.
Он выступил на открытии Дня Омской области на выставке-форуме "Россия" в Москве.
По словам губернатора, строительство Красногорского гидроузла важно, в частности, в связи с обмелением Иртыша – главной водной артерии региона.
«

"В 2025 году мы построим первую очередь, а к 2028 году окончательно реализуем этот большой проект, который позволит нам регулировать водопоток и водоподъем", - сказал Хоценко.

Еще один значимый проект, по словам губернатора, – строительство нового аэропорта Омска.
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«
"Действующая воздушная гавань расположена в центре города, что, конечно, не способствует развитию авиационного узла. Президентом было дано поручение, согласно которому у нас должен появиться аэропорт", - пояснил Хоценко.
Новый аэропорт будет расположен в районе Федоровки.
«
"Это большой шаг для развития нашего региона", - подчеркнул Хоценко.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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Омская областьОмская областьОмскИртыш (река)Виталий ХоценкоВыставка-форум "Россия"
 
 
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