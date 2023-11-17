https://ria.ru/20231117/khotsenko-1910161255.html

Хоценко: в Омской области достроят гидроузел и аэропорт

Хоценко: в Омской области достроят гидроузел и аэропорт - РИА Новости, 17.11.2023

Хоценко: в Омской области достроят гидроузел и аэропорт

Завершение строительства первой очереди Красногорского гидроузла на Иртыше и ввод в строй нового аэропорта в Омске входят в число крупных проектов, которые... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T18:13

2023-11-17T18:13

2023-11-17T18:30

омская область

омская область

омск

иртыш (река)

виталий хоценко

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Завершение строительства первой очереди Красногорского гидроузла на Иртыше и ввод в строй нового аэропорта в Омске входят в число крупных проектов, которые будут реализованы в Омской области, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко. Он выступил на открытии Дня Омской области на выставке-форуме "Россия" в Москве. По словам губернатора, строительство Красногорского гидроузла важно, в частности, в связи с обмелением Иртыша – главной водной артерии региона. "В 2025 году мы построим первую очередь, а к 2028 году окончательно реализуем этот большой проект, который позволит нам регулировать водопоток и водоподъем", - сказал Хоценко.Еще один значимый проект, по словам губернатора, – строительство нового аэропорта Омска. "Действующая воздушная гавань расположена в центре города, что, конечно, не способствует развитию авиационного узла. Президентом было дано поручение, согласно которому у нас должен появиться аэропорт", - пояснил Хоценко. Новый аэропорт будет расположен в районе Федоровки. "Это большой шаг для развития нашего региона", - подчеркнул Хоценко. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231117/omsk-1910163952.html

https://ria.ru/20231107/pyaterochka-1907895021.html

омская область

омск

иртыш (река)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

омская область, омск, иртыш (река), виталий хоценко, выставка-форум "россия"