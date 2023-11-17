https://ria.ru/20231117/kany-1910064114.html
Экоактивисты сообщили о заложенной в Кане взрывчатке
Экоактивисты сообщили о заложенной в Кане взрывчатке - РИА Новости, 17.11.2023
Экоактивисты сообщили о заложенной в Кане взрывчатке
В аэропорт города поступило письмо, в котором экологические активисты сообщают, что ночью проникли в аэропорт и заложили взрывчатку, полиция проводит проверку,... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T12:56
2023-11-17T12:56
2023-11-17T12:56
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нормандия
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ПАРИЖ, 17 ноя - РИА Новости. В аэропорт города поступило письмо, в котором экологические активисты сообщают, что ночью проникли в аэропорт и заложили взрывчатку, полиция проводит проверку, сообщает радиостанция Franceinfo. "Взрывчатка была заложена вокруг взлётной полосы и будет активирована в 12 часов. Мы даём вам возможность предупредить силовые службы и дирекцию аэропорта, чтобы ущерб был нанесен только оборудованию", - говорится в сообщении, поступившем в редакцию. Анонимная группа экоактивистов осудила "климатическую абсурдность" авиатранспорта: "вместо того, чтобы сокращать число рейсов, власти увеличивают аэропорты", говорится в письме. В аэропорту Кана, на который приходится 80% авиатрафика в Нормандии, действительно запланировано строительство нового терминала. Префектура департамента Кальвадос сообщила в соцсети X, что на месте работает служба по разминированию, авиасообщение нарушено. Пассажиров призывают проверять информацию о рейсах, прежде чем приезжать в аэропорт. В аэропорту сообщили, что никаких рейсов не будет как минимум до полудня.
https://ria.ru/20231115/milan-1909708192.html
https://ria.ru/20231106/london-1907742842.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нормандия
Экоактивисты сообщили о заложенной в Кане взрывчатке
Экоактивисты сообщили о взрывчатке около взлетной полосы аэропорта в Кане
ПАРИЖ, 17 ноя - РИА Новости.
В аэропорт города поступило письмо, в котором экологические активисты сообщают, что ночью проникли в аэропорт и заложили взрывчатку, полиция проводит проверку, сообщает радиостанция Franceinfo
.
"Взрывчатка была заложена вокруг взлётной полосы и будет активирована в 12 часов. Мы даём вам возможность предупредить силовые службы и дирекцию аэропорта, чтобы ущерб был нанесен только оборудованию", - говорится в сообщении, поступившем в редакцию.
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Анонимная группа экоактивистов осудила "климатическую абсурдность" авиатранспорта: "вместо того, чтобы сокращать число рейсов, власти увеличивают аэропорты", говорится в письме.
В аэропорту Кана, на который приходится 80% авиатрафика в Нормандии
, действительно запланировано строительство нового терминала.
Префектура департамента Кальвадос сообщила в соцсети X, что на месте работает служба по разминированию, авиасообщение нарушено. Пассажиров призывают проверять информацию о рейсах, прежде чем приезжать в аэропорт.
В аэропорту сообщили, что никаких рейсов не будет как минимум до полудня.
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