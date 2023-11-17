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Экоактивисты сообщили о заложенной в Кане взрывчатке - РИА Новости, 17.11.2023
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12:56 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/kany-1910064114.html
Экоактивисты сообщили о заложенной в Кане взрывчатке
Экоактивисты сообщили о заложенной в Кане взрывчатке - РИА Новости, 17.11.2023
Экоактивисты сообщили о заложенной в Кане взрывчатке
В аэропорт города поступило письмо, в котором экологические активисты сообщают, что ночью проникли в аэропорт и заложили взрывчатку, полиция проводит проверку,... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T12:56
2023-11-17T12:56
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ПАРИЖ, 17 ноя - РИА Новости. В аэропорт города поступило письмо, в котором экологические активисты сообщают, что ночью проникли в аэропорт и заложили взрывчатку, полиция проводит проверку, сообщает радиостанция Franceinfo. "Взрывчатка была заложена вокруг взлётной полосы и будет активирована в 12 часов. Мы даём вам возможность предупредить силовые службы и дирекцию аэропорта, чтобы ущерб был нанесен только оборудованию", - говорится в сообщении, поступившем в редакцию. Анонимная группа экоактивистов осудила "климатическую абсурдность" авиатранспорта: "вместо того, чтобы сокращать число рейсов, власти увеличивают аэропорты", говорится в письме. В аэропорту Кана, на который приходится 80% авиатрафика в Нормандии, действительно запланировано строительство нового терминала. Префектура департамента Кальвадос сообщила в соцсети X, что на месте работает служба по разминированию, авиасообщение нарушено. Пассажиров призывают проверять информацию о рейсах, прежде чем приезжать в аэропорт. В аэропорту сообщили, что никаких рейсов не будет как минимум до полудня.
https://ria.ru/20231115/milan-1909708192.html
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в мире, нормандия
В мире, Нормандия
Экоактивисты сообщили о заложенной в Кане взрывчатке

Экоактивисты сообщили о взрывчатке около взлетной полосы аэропорта в Кане

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во Франции
Сотрудник полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник полиции во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 ноя - РИА Новости. В аэропорт города поступило письмо, в котором экологические активисты сообщают, что ночью проникли в аэропорт и заложили взрывчатку, полиция проводит проверку, сообщает радиостанция Franceinfo.
"Взрывчатка была заложена вокруг взлётной полосы и будет активирована в 12 часов. Мы даём вам возможность предупредить силовые службы и дирекцию аэропорта, чтобы ущерб был нанесен только оборудованию", - говорится в сообщении, поступившем в редакцию.
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Анонимная группа экоактивистов осудила "климатическую абсурдность" авиатранспорта: "вместо того, чтобы сокращать число рейсов, власти увеличивают аэропорты", говорится в письме.
В аэропорту Кана, на который приходится 80% авиатрафика в Нормандии, действительно запланировано строительство нового терминала.
Префектура департамента Кальвадос сообщила в соцсети X, что на месте работает служба по разминированию, авиасообщение нарушено. Пассажиров призывают проверять информацию о рейсах, прежде чем приезжать в аэропорт.
В аэропорту сообщили, что никаких рейсов не будет как минимум до полудня.
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