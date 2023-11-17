https://ria.ru/20231117/kany-1910064114.html

Экоактивисты сообщили о заложенной в Кане взрывчатке

Экоактивисты сообщили о заложенной в Кане взрывчатке - РИА Новости, 17.11.2023

Экоактивисты сообщили о заложенной в Кане взрывчатке

В аэропорт города поступило письмо, в котором экологические активисты сообщают, что ночью проникли в аэропорт и заложили взрывчатку, полиция проводит проверку,... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T12:56

2023-11-17T12:56

2023-11-17T12:56

в мире

нормандия

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ПАРИЖ, 17 ноя - РИА Новости. В аэропорт города поступило письмо, в котором экологические активисты сообщают, что ночью проникли в аэропорт и заложили взрывчатку, полиция проводит проверку, сообщает радиостанция Franceinfo. "Взрывчатка была заложена вокруг взлётной полосы и будет активирована в 12 часов. Мы даём вам возможность предупредить силовые службы и дирекцию аэропорта, чтобы ущерб был нанесен только оборудованию", - говорится в сообщении, поступившем в редакцию. Анонимная группа экоактивистов осудила "климатическую абсурдность" авиатранспорта: "вместо того, чтобы сокращать число рейсов, власти увеличивают аэропорты", говорится в письме. В аэропорту Кана, на который приходится 80% авиатрафика в Нормандии, действительно запланировано строительство нового терминала. Префектура департамента Кальвадос сообщила в соцсети X, что на месте работает служба по разминированию, авиасообщение нарушено. Пассажиров призывают проверять информацию о рейсах, прежде чем приезжать в аэропорт. В аэропорту сообщили, что никаких рейсов не будет как минимум до полудня.

https://ria.ru/20231115/milan-1909708192.html

https://ria.ru/20231106/london-1907742842.html

нормандия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нормандия