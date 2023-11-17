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Кадырова наградили медалью евразийской ассоциации университетов - РИА Новости, 17.11.2023
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14:19 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/kadyrov-1910086178.html
Кадырова наградили медалью евразийской ассоциации университетов
Кадырова наградили медалью евразийской ассоциации университетов - РИА Новости, 17.11.2023
Кадырова наградили медалью евразийской ассоциации университетов
Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден медалью евразийской ассоциации университетов, награду вручил ректор МГУ Виктор Садовничий в ходе открытия филиала в... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T14:19
2023-11-17T14:19
общество
рамзан кадыров
виктор садовничий
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ГРОЗНЫЙ, 17 ноя – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден медалью евразийской ассоциации университетов, награду вручил ректор МГУ Виктор Садовничий в ходе открытия филиала в Грозном, передает корреспондент РИА Новости. "Позвольте мне вручить вам высшую награду евразийской ассоциации университетов. Эта ассоциация объединяет 150 университетов стран евразийского содружества. Наша ассоциация единодушно наградила вас, главу Чеченской Республики, медалью евразийской ассоциации университета за вклад евразийское сотрудничество", — сказал Садовничий, вручая награду. В ходе открытия Кадыров также вручил ректору МГУ награжден высшую награду Чечни - орден Кадырова.
https://ria.ru/20231117/kadyrov-1910026998.html
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общество, рамзан кадыров, виктор садовничий
Общество, Рамзан Кадыров, Виктор Садовничий
Кадырова наградили медалью евразийской ассоциации университетов

Главу Чечни Кадырова наградили медалью евразийской ассоциации университетов

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 17 ноя – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден медалью евразийской ассоциации университетов, награду вручил ректор МГУ Виктор Садовничий в ходе открытия филиала в Грозном, передает корреспондент РИА Новости.
"Позвольте мне вручить вам высшую награду евразийской ассоциации университетов. Эта ассоциация объединяет 150 университетов стран евразийского содружества. Наша ассоциация единодушно наградила вас, главу Чеченской Республики, медалью евразийской ассоциации университета за вклад евразийское сотрудничество", — сказал Садовничий, вручая награду.
В ходе открытия Кадыров также вручил ректору МГУ награжден высшую награду Чечни - орден Кадырова.
Адам Кадыров во время награждения орденом Трудовая Доблесть России и медалью За вклад в развитие Российского университета спецназа I степени - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
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ОбществоРамзан КадыровВиктор Садовничий
 
 
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