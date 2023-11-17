Сына Кадырова наградили орденом "Трудовая Доблесть России"
Адама Кадырова наградили орденом "Трудовая Доблесть России" и медалью вуза
© Фото : Ахмед Дудаев/TelegramАдам Кадыров во время награждения орденом "Трудовая Доблесть России" и медалью "За вклад в развитие Российского университета спецназа" I степени
Адам Кадыров во время награждения орденом "Трудовая Доблесть России" и медалью "За вклад в развитие Российского университета спецназа" I степени
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам награжден орденом "Трудовая Доблесть России" и медалью "За вклад в развитие Российского университета спецназа" I степени, сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в телеграм-канале.
Соответствующее мероприятие, организованное представителями Всероссийской общественной организации "Трудовая Доблесть России", прошло в Российском университете спецназа.
"В его ходе ВНУК Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, начальник отдела обеспечения безопасности Главы Чеченской Республики дорогой БРАТ Адам Рамзанович Кадыров был награжден орденом "Трудовая Доблесть России" и медалью "За вклад в развитие Российского университета спецназа" I степени. Заслуженные награды также получили инструкторы Российского университета спецназа", - написал Дудаев.
Пятнадцатилетний Адам Кадыров в начале ноября получил пост начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни, в ему присвоили звание Героя Чечни.