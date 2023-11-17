https://ria.ru/20231117/kadyrov-1910026998.html

Сына Кадырова наградили орденом "Трудовая Доблесть России"

Сына Кадырова наградили орденом "Трудовая Доблесть России" - РИА Новости, 17.11.2023

Сына Кадырова наградили орденом "Трудовая Доблесть России"

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам награжден орденом "Трудовая Доблесть России" и медалью "За вклад в развитие Российского университета спецназа" I степени,... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T10:47

2023-11-17T10:47

2023-11-17T11:38

общество

рамзан кадыров

россия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам награжден орденом "Трудовая Доблесть России" и медалью "За вклад в развитие Российского университета спецназа" I степени, сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в телеграм-канале. Соответствующее мероприятие, организованное представителями Всероссийской общественной организации "Трудовая Доблесть России", прошло в Российском университете спецназа. "В его ходе ВНУК Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, начальник отдела обеспечения безопасности Главы Чеченской Республики дорогой БРАТ Адам Рамзанович Кадыров был награжден орденом "Трудовая Доблесть России" и медалью "За вклад в развитие Российского университета спецназа" I степени. Заслуженные награды также получили инструкторы Российского университета спецназа", - написал Дудаев.Пятнадцатилетний Адам Кадыров в начале ноября получил пост начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни, в ему присвоили звание Героя Чечни.

https://ria.ru/20231117/kadyrov-1910020665.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, рамзан кадыров, россия