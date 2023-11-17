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Сына Кадырова наградили орденом "Трудовая Доблесть России" - РИА Новости, 17.11.2023
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10:47 17.11.2023 (обновлено: 11:38 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/kadyrov-1910026998.html
Сына Кадырова наградили орденом "Трудовая Доблесть России"
Сына Кадырова наградили орденом "Трудовая Доблесть России" - РИА Новости, 17.11.2023
Сына Кадырова наградили орденом "Трудовая Доблесть России"
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам награжден орденом "Трудовая Доблесть России" и медалью "За вклад в развитие Российского университета спецназа" I степени,... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T10:47
2023-11-17T11:38
общество
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам награжден орденом "Трудовая Доблесть России" и медалью "За вклад в развитие Российского университета спецназа" I степени, сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в телеграм-канале. Соответствующее мероприятие, организованное представителями Всероссийской общественной организации "Трудовая Доблесть России", прошло в Российском университете спецназа. "В его ходе ВНУК Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, начальник отдела обеспечения безопасности Главы Чеченской Республики дорогой БРАТ Адам Рамзанович Кадыров был награжден орденом "Трудовая Доблесть России" и медалью "За вклад в развитие Российского университета спецназа" I степени. Заслуженные награды также получили инструкторы Российского университета спецназа", - написал Дудаев.Пятнадцатилетний Адам Кадыров в начале ноября получил пост начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни, в ему присвоили звание Героя Чечни.
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общество, рамзан кадыров, россия
Общество, Рамзан Кадыров, Россия
Сына Кадырова наградили орденом "Трудовая Доблесть России"

Адама Кадырова наградили орденом "Трудовая Доблесть России" и медалью вуза

© Фото : Ахмед Дудаев/TelegramАдам Кадыров во время награждения орденом "Трудовая Доблесть России" и медалью "За вклад в развитие Российского университета спецназа" I степени
Адам Кадыров во время награждения орденом Трудовая Доблесть России и медалью За вклад в развитие Российского университета спецназа I степени - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© Фото : Ахмед Дудаев/Telegram
Адам Кадыров во время награждения орденом "Трудовая Доблесть России" и медалью "За вклад в развитие Российского университета спецназа" I степени
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам награжден орденом "Трудовая Доблесть России" и медалью "За вклад в развитие Российского университета спецназа" I степени, сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в телеграм-канале.
Соответствующее мероприятие, организованное представителями Всероссийской общественной организации "Трудовая Доблесть России", прошло в Российском университете спецназа.
"В его ходе ВНУК Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, начальник отдела обеспечения безопасности Главы Чеченской Республики дорогой БРАТ Адам Рамзанович Кадыров был награжден орденом "Трудовая Доблесть России" и медалью "За вклад в развитие Российского университета спецназа" I степени. Заслуженные награды также получили инструкторы Российского университета спецназа", - написал Дудаев.
Пятнадцатилетний Адам Кадыров в начале ноября получил пост начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни, в ему присвоили звание Героя Чечни.
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