https://ria.ru/20231117/kadyrov-1910020665.html

Кадыров проверил, как хорошо умеют стрелять его сыновья

Кадыров проверил, как хорошо умеют стрелять его сыновья - РИА Новости, 17.11.2023

Кадыров проверил, как хорошо умеют стрелять его сыновья

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал, что проверил навыки огневой подготовки сыновей Ахмата и Адама на базе Российского университета... РИА Новости, 17.11.2023

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2023-11-17T10:17

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гудермес

рамзан кадыров

магомед даудов

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 17 ноя – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал, что проверил навыки огневой подготовки сыновей Ахмата и Адама на базе Российского университета спецназ в Гудермесе. Он опубликовал видео, на котором Ахмат и Адам стреляют в мишени из пистолета и автомата. "В Гудермесе проверил навыки огневой подготовки у Ахмата и Адама Кадыровых. Пострелял и сам.<…> Особо не вдаваясь во все детали, скажу, что Ахмат и Адам отработали по мишеням на отлично. Они продемонстрировали достаточно высокие результаты в стрельбе. Но в любом случае работать над своей военной подготовкой нужно будет и дальше",— написал Кадыров. На видео Кадыров также демонстрирует собственные навыки стрельбы. На вопрос, к чему он готовится, отвечает: "К войне... Самое интересное впереди". Ранее председатель регионального парламента Магомед Даудов сообщил, что 18-летний Ахмат Кадыров назначен на должность первого заместителя министра республики по физической культуре, спорту и молодежной политике, а 15-летний Адам Кадыров в начале ноября получил пост начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни.

https://ria.ru/20231109/zvanie-1908494727.html

https://ria.ru/20231115/kadyrov-1909563796.html

гудермес

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

гудермес, рамзан кадыров, магомед даудов, чеченская республика (чечня)