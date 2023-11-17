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Кадыров проверил, как хорошо умеют стрелять его сыновья - РИА Новости, 17.11.2023
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10:17 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/kadyrov-1910020665.html
Кадыров проверил, как хорошо умеют стрелять его сыновья
Кадыров проверил, как хорошо умеют стрелять его сыновья - РИА Новости, 17.11.2023
Кадыров проверил, как хорошо умеют стрелять его сыновья
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал, что проверил навыки огневой подготовки сыновей Ахмата и Адама на базе Российского университета... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T10:17
2023-11-17T10:17
гудермес
рамзан кадыров
магомед даудов
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 17 ноя – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал, что проверил навыки огневой подготовки сыновей Ахмата и Адама на базе Российского университета спецназ в Гудермесе. Он опубликовал видео, на котором Ахмат и Адам стреляют в мишени из пистолета и автомата. "В Гудермесе проверил навыки огневой подготовки у Ахмата и Адама Кадыровых. Пострелял и сам.&lt;…&gt; Особо не вдаваясь во все детали, скажу, что Ахмат и Адам отработали по мишеням на отлично. Они продемонстрировали достаточно высокие результаты в стрельбе. Но в любом случае работать над своей военной подготовкой нужно будет и дальше",— написал Кадыров. На видео Кадыров также демонстрирует собственные навыки стрельбы. На вопрос, к чему он готовится, отвечает: "К войне... Самое интересное впереди". Ранее председатель регионального парламента Магомед Даудов сообщил, что 18-летний Ахмат Кадыров назначен на должность первого заместителя министра республики по физической культуре, спорту и молодежной политике, а 15-летний Адам Кадыров в начале ноября получил пост начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни.
https://ria.ru/20231109/zvanie-1908494727.html
https://ria.ru/20231115/kadyrov-1909563796.html
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гудермес, рамзан кадыров, магомед даудов, чеченская республика (чечня)
Гудермес, Рамзан Кадыров, Магомед Даудов, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров проверил, как хорошо умеют стрелять его сыновья

Кадыров рассказал, что проверил навыки огневой подготовки сыновей Ахмата и Адама

© Фото : Kadyrov_95/Telegram Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© Фото : Kadyrov_95/Telegram
Глава Чечни Рамзан Кадыров . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 17 ноя – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал, что проверил навыки огневой подготовки сыновей Ахмата и Адама на базе Российского университета спецназ в Гудермесе.
Он опубликовал видео, на котором Ахмат и Адам стреляют в мишени из пистолета и автомата.
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"В Гудермесе проверил навыки огневой подготовки у Ахмата и Адама Кадыровых. Пострелял и сам.<…> Особо не вдаваясь во все детали, скажу, что Ахмат и Адам отработали по мишеням на отлично. Они продемонстрировали достаточно высокие результаты в стрельбе. Но в любом случае работать над своей военной подготовкой нужно будет и дальше",— написал Кадыров.
На видео Кадыров также демонстрирует собственные навыки стрельбы. На вопрос, к чему он готовится, отвечает: "К войне... Самое интересное впереди".
Ранее председатель регионального парламента Магомед Даудов сообщил, что 18-летний Ахмат Кадыров назначен на должность первого заместителя министра республики по физической культуре, спорту и молодежной политике, а 15-летний Адам Кадыров в начале ноября получил пост начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни.
Адам Кадыров - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
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ГудермесРамзан КадыровМагомед ДаудовЧеченская республика (Чечня)
 
 
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