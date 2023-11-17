https://ria.ru/20231117/izrail-1910087407.html

В Израиле заявили, что не хотят решать, кто будет править Газой после войны

В Израиле заявили, что не хотят решать, кто будет править Газой после войны - РИА Новости, 17.11.2023

В Израиле заявили, что не хотят решать, кто будет править Газой после войны

Израиль не хочет решать, кто будет править сектором Газа по завершении текущего конфликта с палестинским движением ХАМАС, заявил в интервью изданию Politico... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T14:25

2023-11-17T14:25

2023-11-17T14:25

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Израиль не хочет решать, кто будет править сектором Газа по завершении текущего конфликта с палестинским движением ХАМАС, заявил в интервью изданию Politico старший советник премьер-министра Израиля Офир Фальк. "Израиль не хочет оказаться в позиции того, кто будет решать, кто будет править сектором Газа после ХАМАС, но тесно сотрудничает с союзниками по вопросу будущего анклава… Учитывая, что Израиль не будет избирать преемников ХАМАС…, потребуется дипломатический подход, чтобы помочь решить дальнейшую судьбу (анклава)", - приводит издание мнение Фалька. При этом Фальк отверг идею того, что власть в секторе Газа может быть передана Палестинской национальной администрации (ПНА), поскольку, по его словам, она не осудила "зверства" ХАМАС в отношении еврейского народа 7 октября, а некоторые министры ПНА, по его словам, даже поддержали действия ХАМАС. Фальк заявил изданию, что сектор Газа должен быть демилитаризован и дерадикализован после того, как Израиль уничтожит ХАМАС, при этом он подтвердил слова премьера Биньямина Нетаньяху о том, что Израиль не собирается оккупировать сектор Газа по завершении операции. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231117/izrail-1910066574.html

https://ria.ru/20231117/zalozhniki-1910062035.html

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