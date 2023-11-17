https://ria.ru/20231117/izrail-1910066574.html

Посол в России заявил, что Израиль получит помощь от США, несмотря на закон

Посол в России заявил, что Израиль получит помощь от США, несмотря на закон - РИА Новости, 17.11.2023

Посол в России заявил, что Израиль получит помощь от США, несмотря на закон

Израиль будет получать помощь от США, несмотря на подписанный президентом США Джо Байденом закон о финансировании работы правительства, в котором не... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T13:07

2023-11-17T13:07

2023-11-17T13:07

в мире

израиль

сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Израиль будет получать помощь от США, несмотря на подписанный президентом США Джо Байденом закон о финансировании работы правительства, в котором не предусматриваются средства для Украины и Израиля, заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви в эфире телеканала "Россия 24". "Израиль получает военную помощь из США, всегда получали и будем получать", - сказал посол, комментируя эту тему. Байден подписал закон о двухэтапном временном финансировании, который обеспечит работу правительства до января-февраля, ассигнований на помощь Израилю и Украине в нем нет. Ранее на этой неделе палата представителей, а затем сенат США одобрили внесенный спикером палаты представителей Майком Джонсоном законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства. Проект предусматривает выделение средств для ряда правительственных ведомств и программ до 19 января, для других - до 2 февраля. Конгресс из-за межпартийных разногласий не может договориться о принятии постоянного бюджета, поэтому раз за разом принимаются временные. Последний предусматривал обеспечения работы правительства США до 17 ноября. Временная мера стала компромиссной - подписанный Байденом закон не предусматривает выделения запрошенных администрацией на помощь Украине и Израилю 106 миллиардов долларов, на которых настаивают демократы, но и не содержит бюджетных сокращений, которых добиваются республиканцы.

https://ria.ru/20231115/izrail-1909531105.html

https://ria.ru/20231116/zelenskiy_netanyakhu-1909690739.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году