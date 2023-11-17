Посол в России заявил, что Израиль получит помощь от США, несмотря на закон
Посол Бен Цви: Израиль получит помощь от США, несмотря на подписанный закон
Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Израиль будет получать помощь от США, несмотря на подписанный президентом США Джо Байденом закон о финансировании работы правительства, в котором не предусматриваются средства для Украины и Израиля, заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви в эфире телеканала "Россия 24".
"Израиль получает военную помощь из США, всегда получали и будем получать", - сказал посол, комментируя эту тему.
Байден подписал закон о двухэтапном временном финансировании, который обеспечит работу правительства до января-февраля, ассигнований на помощь Израилю и Украине в нем нет.
Ранее на этой неделе палата представителей, а затем сенат США одобрили внесенный спикером палаты представителей Майком Джонсоном законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства. Проект предусматривает выделение средств для ряда правительственных ведомств и программ до 19 января, для других - до 2 февраля. Конгресс из-за межпартийных разногласий не может договориться о принятии постоянного бюджета, поэтому раз за разом принимаются временные. Последний предусматривал обеспечения работы правительства США до 17 ноября.
Временная мера стала компромиссной - подписанный Байденом закон не предусматривает выделения запрошенных администрацией на помощь Украине и Израилю 106 миллиардов долларов, на которых настаивают демократы, но и не содержит бюджетных сокращений, которых добиваются республиканцы.