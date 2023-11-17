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Посол в России заявил, что Израиль получит помощь от США, несмотря на закон - РИА Новости, 17.11.2023
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13:07 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/izrail-1910066574.html
Посол в России заявил, что Израиль получит помощь от США, несмотря на закон
Посол в России заявил, что Израиль получит помощь от США, несмотря на закон - РИА Новости, 17.11.2023
Посол в России заявил, что Израиль получит помощь от США, несмотря на закон
Израиль будет получать помощь от США, несмотря на подписанный президентом США Джо Байденом закон о финансировании работы правительства, в котором не... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T13:07
2023-11-17T13:07
в мире
израиль
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Израиль будет получать помощь от США, несмотря на подписанный президентом США Джо Байденом закон о финансировании работы правительства, в котором не предусматриваются средства для Украины и Израиля, заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви в эфире телеканала "Россия 24". "Израиль получает военную помощь из США, всегда получали и будем получать", - сказал посол, комментируя эту тему. Байден подписал закон о двухэтапном временном финансировании, который обеспечит работу правительства до января-февраля, ассигнований на помощь Израилю и Украине в нем нет. Ранее на этой неделе палата представителей, а затем сенат США одобрили внесенный спикером палаты представителей Майком Джонсоном законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства. Проект предусматривает выделение средств для ряда правительственных ведомств и программ до 19 января, для других - до 2 февраля. Конгресс из-за межпартийных разногласий не может договориться о принятии постоянного бюджета, поэтому раз за разом принимаются временные. Последний предусматривал обеспечения работы правительства США до 17 ноября. Временная мера стала компромиссной - подписанный Байденом закон не предусматривает выделения запрошенных администрацией на помощь Украине и Израилю 106 миллиардов долларов, на которых настаивают демократы, но и не содержит бюджетных сокращений, которых добиваются республиканцы.
https://ria.ru/20231115/izrail-1909531105.html
https://ria.ru/20231116/zelenskiy_netanyakhu-1909690739.html
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в мире, израиль, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Посол в России заявил, что Израиль получит помощь от США, несмотря на закон

Посол Бен Цви: Израиль получит помощь от США, несмотря на подписанный закон

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПосол Израиля в РФ Александр Бен Цви
Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Израиль будет получать помощь от США, несмотря на подписанный президентом США Джо Байденом закон о финансировании работы правительства, в котором не предусматриваются средства для Украины и Израиля, заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви в эфире телеканала "Россия 24".
"Израиль получает военную помощь из США, всегда получали и будем получать", - сказал посол, комментируя эту тему.
Израильские военные ведут обстрел территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
США незаметно нарастили поставки военной помощи Израилю, пишут СМИ
15 ноября, 10:46
Байден подписал закон о двухэтапном временном финансировании, который обеспечит работу правительства до января-февраля, ассигнований на помощь Израилю и Украине в нем нет.
Ранее на этой неделе палата представителей, а затем сенат США одобрили внесенный спикером палаты представителей Майком Джонсоном законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства. Проект предусматривает выделение средств для ряда правительственных ведомств и программ до 19 января, для других - до 2 февраля. Конгресс из-за межпартийных разногласий не может договориться о принятии постоянного бюджета, поэтому раз за разом принимаются временные. Последний предусматривал обеспечения работы правительства США до 17 ноября.
Временная мера стала компромиссной - подписанный Байденом закон не предусматривает выделения запрошенных администрацией на помощь Украине и Израилю 106 миллиардов долларов, на которых настаивают демократы, но и не содержит бюджетных сокращений, которых добиваются республиканцы.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Шантаж Зеленского и Нетаньяху больше не работает
16 ноября, 08:00
 
В миреИзраильСШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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