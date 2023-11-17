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"Сбежит в Израиль". Слова Зеленского о "плане" России вызвали ярость в Сети - РИА Новости, 17.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:26 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/izrail-1909988487.html
"Сбежит в Израиль". Слова Зеленского о "плане" России вызвали ярость в Сети
"Сбежит в Израиль". Слова Зеленского о "плане" России вызвали ярость в Сети - РИА Новости, 17.11.2023
"Сбежит в Израиль". Слова Зеленского о "плане" России вызвали ярость в Сети
Читатели американского журнала Newsweek возмутились из-за заявления Владимира Зеленского о наличии у России "плана" по отвлечению внимания от Украины с помощью... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T04:26
2023-11-17T04:26
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
израиль
ближний восток
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Читатели американского журнала Newsweek возмутились из-за заявления Владимира Зеленского о наличии у России "плана" по отвлечению внимания от Украины с помощью конфликтов на Ближнем Востоке и на Балканах.&quot;Чем быстрее комедиант сбежит домой в Израиль, тем лучше для всего мира...&quot; — считает Dracula’s Cat."Сейчас проблема в Зеленском. Он не примет реальность. Однако, это уже не важно, потому что деньги кончатся", — отметил gaul."Бедный паренек, наверное, чувствует себя оставленным, потому что все заняты новой войной (на Ближнем Востоке. — Прим. ред.)", — написал Emmanuel Goldst."Этот дурачок думает, что Путин начал войну в Израиле, чтобы отвлечь мир от Украины. Он пытался приехать в Израиль, чтобы вернуть себе всеобщее внимание, но Нетаньяху отказал бедняге дважды", — посмеялся USDeclines2023.&quot;Если Украина хочет вести переговоры, для начала им надо избавиться от Зеленского, новый президент сможет получить более выгодную сделку от России&quot;, — предположил DrCazalis.В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. После обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден пообещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив.При этом ранее в четверг американский сенат проголосовал за законопроект о финансировании работы правительства без дополнительной помощи Израилю и Украине. Палата представителей одобрила этот документ 14 ноября. Теперь его направят на подпись главе Белого дома.
https://ria.ru/20231117/porazhenie-1909978728.html
https://ria.ru/20231117/putin-1909978176.html
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в мире, россия, украина, израиль, ближний восток, владимир зеленский, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху, балканы
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Израиль, Ближний Восток, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Биньямин Нетаньяху, Балканы

"Сбежит в Израиль". Слова Зеленского о "плане" России вызвали ярость в Сети

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Читатели американского журнала Newsweek возмутились из-за заявления Владимира Зеленского о наличии у России "плана" по отвлечению внимания от Украины с помощью конфликтов на Ближнем Востоке и на Балканах.
«

"Чем быстрее комедиант сбежит домой в Израиль, тем лучше для всего мира..." — считает Dracula’s Cat.

"Сейчас проблема в Зеленском. Он не примет реальность. Однако, это уже не важно, потому что деньги кончатся", — отметил gaul.
"Бедный паренек, наверное, чувствует себя оставленным, потому что все заняты новой войной (на Ближнем Востоке. — Прим. ред.)", — написал Emmanuel Goldst.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Зеленский тут не нужен. В США рассказали, кто на Украине признает поражение
01:15
"Этот дурачок думает, что Путин начал войну в Израиле, чтобы отвлечь мир от Украины. Он пытался приехать в Израиль, чтобы вернуть себе всеобщее внимание, но Нетаньяху отказал бедняге дважды", — посмеялся USDeclines2023.
«

"Если Украина хочет вести переговоры, для начала им надо избавиться от Зеленского, новый президент сможет получить более выгодную сделку от России", — предположил DrCazalis.

В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. После обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден пообещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив.
При этом ранее в четверг американский сенат проголосовал за законопроект о финансировании работы правительства без дополнительной помощи Израилю и Украине. Палата представителей одобрила этот документ 14 ноября. Теперь его направят на подпись главе Белого дома.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаИзраильБлижний ВостокВладимир ЗеленскийВладимир ПутинОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБиньямин НетаньяхуБалканы
 
 
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