https://ria.ru/20231117/izrail-1909988487.html

"Сбежит в Израиль". Слова Зеленского о "плане" России вызвали ярость в Сети

"Сбежит в Израиль". Слова Зеленского о "плане" России вызвали ярость в Сети - РИА Новости, 17.11.2023

"Сбежит в Израиль". Слова Зеленского о "плане" России вызвали ярость в Сети

Читатели американского журнала Newsweek возмутились из-за заявления Владимира Зеленского о наличии у России "плана" по отвлечению внимания от Украины с помощью... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T04:26

2023-11-17T04:26

2023-11-17T04:26

специальная военная операция на украине

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ближний восток

владимир зеленский

владимир путин

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Читатели американского журнала Newsweek возмутились из-за заявления Владимира Зеленского о наличии у России "плана" по отвлечению внимания от Украины с помощью конфликтов на Ближнем Востоке и на Балканах."Чем быстрее комедиант сбежит домой в Израиль, тем лучше для всего мира..." — считает Dracula’s Cat."Сейчас проблема в Зеленском. Он не примет реальность. Однако, это уже не важно, потому что деньги кончатся", — отметил gaul."Бедный паренек, наверное, чувствует себя оставленным, потому что все заняты новой войной (на Ближнем Востоке. — Прим. ред.)", — написал Emmanuel Goldst."Этот дурачок думает, что Путин начал войну в Израиле, чтобы отвлечь мир от Украины. Он пытался приехать в Израиль, чтобы вернуть себе всеобщее внимание, но Нетаньяху отказал бедняге дважды", — посмеялся USDeclines2023."Если Украина хочет вести переговоры, для начала им надо избавиться от Зеленского, новый президент сможет получить более выгодную сделку от России", — предположил DrCazalis.В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. После обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден пообещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив.При этом ранее в четверг американский сенат проголосовал за законопроект о финансировании работы правительства без дополнительной помощи Израилю и Украине. Палата представителей одобрила этот документ 14 ноября. Теперь его направят на подпись главе Белого дома.

https://ria.ru/20231117/porazhenie-1909978728.html

https://ria.ru/20231117/putin-1909978176.html

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