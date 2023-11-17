https://ria.ru/20231117/izolyatsiya-1910000114.html

США осознают тщетность попыток изолировать Россию, заявил посол МИД

США осознают тщетность попыток изолировать Россию, заявил посол МИД - РИА Новости, 17.11.2023

США осознают тщетность попыток изолировать Россию, заявил посол МИД

США начинают осознавать тщетность собственных попыток подавить и изолировать Россию, а желающих вторить "выпадам" Вашингтона становится все меньше, заявил в... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T08:26

2023-11-17T08:26

2023-11-17T08:26

россия

алексей оверчук

сша

вашингтон (штат)

в мире

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САН-ФРАНЦИСКО (США), 17 ноя - РИА Новости. США начинают осознавать тщетность собственных попыток подавить и изолировать Россию, а желающих вторить "выпадам" Вашингтона становится все меньше, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев. "Что касается политизации объединения, а также насыщения его атмосферы конфронтационной риторикой, то это не риски, а самая настоящая реальность. США, стремительно утрачивающие былое доминирование, попросту увлечены сегодня играми с "нулевой суммой". У них, конечно, Россия, как страна с самостоятельной политикой, на особом счету. Однако тщетность попыток нас как-то подавить и изолировать начинает доходить даже до доморощенных "вершителей судеб" в Вашингтоне", - сказал Бердыев, принимающий участие в проходящем в Сан-Франциско саммите АТЭС. Как указал российский дипломат, желающих вторить Вашингтону в его антироссийских выпадах "становится все меньше". "Да и звучат такие голоса, как правило, из-под палки", - добавил собеседник агентства. Саммит АТЭС проходит 15-17 ноября в Сан-Франциско (штат Калифорния), российскую делегацию на форуме возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук.

https://ria.ru/20231117/ukraina-1909993931.html

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сша

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, алексей оверчук, сша, вашингтон (штат), в мире