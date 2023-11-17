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США осознают тщетность попыток изолировать Россию, заявил посол МИД - РИА Новости, 17.11.2023
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08:26 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/izolyatsiya-1910000114.html
США осознают тщетность попыток изолировать Россию, заявил посол МИД
США осознают тщетность попыток изолировать Россию, заявил посол МИД - РИА Новости, 17.11.2023
США осознают тщетность попыток изолировать Россию, заявил посол МИД
США начинают осознавать тщетность собственных попыток подавить и изолировать Россию, а желающих вторить "выпадам" Вашингтона становится все меньше, заявил в... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T08:26
2023-11-17T08:26
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алексей оверчук
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САН-ФРАНЦИСКО (США), 17 ноя - РИА Новости. США начинают осознавать тщетность собственных попыток подавить и изолировать Россию, а желающих вторить "выпадам" Вашингтона становится все меньше, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев. "Что касается политизации объединения, а также насыщения его атмосферы конфронтационной риторикой, то это не риски, а самая настоящая реальность. США, стремительно утрачивающие былое доминирование, попросту увлечены сегодня играми с "нулевой суммой". У них, конечно, Россия, как страна с самостоятельной политикой, на особом счету. Однако тщетность попыток нас как-то подавить и изолировать начинает доходить даже до доморощенных "вершителей судеб" в Вашингтоне", - сказал Бердыев, принимающий участие в проходящем в Сан-Франциско саммите АТЭС. Как указал российский дипломат, желающих вторить Вашингтону в его антироссийских выпадах "становится все меньше". "Да и звучат такие голоса, как правило, из-под палки", - добавил собеседник агентства. Саммит АТЭС проходит 15-17 ноября в Сан-Франциско (штат Калифорния), российскую делегацию на форуме возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук.
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россия, алексей оверчук, сша, вашингтон (штат), в мире
Россия, Алексей Оверчук, США, Вашингтон (штат), В мире
США осознают тщетность попыток изолировать Россию, заявил посол МИД

Посол МИД: США начинают осознавать тщетность попыток изолировать Россию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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САН-ФРАНЦИСКО (США), 17 ноя - РИА Новости. США начинают осознавать тщетность собственных попыток подавить и изолировать Россию, а желающих вторить "выпадам" Вашингтона становится все меньше, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев.
"Что касается политизации объединения, а также насыщения его атмосферы конфронтационной риторикой, то это не риски, а самая настоящая реальность. США, стремительно утрачивающие былое доминирование, попросту увлечены сегодня играми с "нулевой суммой". У них, конечно, Россия, как страна с самостоятельной политикой, на особом счету. Однако тщетность попыток нас как-то подавить и изолировать начинает доходить даже до доморощенных "вершителей судеб" в Вашингтоне", - сказал Бердыев, принимающий участие в проходящем в Сан-Франциско саммите АТЭС.
Как указал российский дипломат, желающих вторить Вашингтону в его антироссийских выпадах "становится все меньше". "Да и звучат такие голоса, как правило, из-под палки", - добавил собеседник агентства.
Саммит АТЭС проходит 15-17 ноября в Сан-Франциско (штат Калифорния), российскую делегацию на форуме возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук.
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