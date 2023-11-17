США осознают тщетность попыток изолировать Россию, заявил посол МИД
Посол МИД: США начинают осознавать тщетность попыток изолировать Россию
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
САН-ФРАНЦИСКО (США), 17 ноя - РИА Новости. США начинают осознавать тщетность собственных попыток подавить и изолировать Россию, а желающих вторить "выпадам" Вашингтона становится все меньше, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев.
"Что касается политизации объединения, а также насыщения его атмосферы конфронтационной риторикой, то это не риски, а самая настоящая реальность. США, стремительно утрачивающие былое доминирование, попросту увлечены сегодня играми с "нулевой суммой". У них, конечно, Россия, как страна с самостоятельной политикой, на особом счету. Однако тщетность попыток нас как-то подавить и изолировать начинает доходить даже до доморощенных "вершителей судеб" в Вашингтоне", - сказал Бердыев, принимающий участие в проходящем в Сан-Франциско саммите АТЭС.
Как указал российский дипломат, желающих вторить Вашингтону в его антироссийских выпадах "становится все меньше". "Да и звучат такие голоса, как правило, из-под палки", - добавил собеседник агентства.
Саммит АТЭС проходит 15-17 ноября в Сан-Франциско (штат Калифорния), российскую делегацию на форуме возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук.