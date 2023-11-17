https://ria.ru/20231117/istrebiteli-1910100598.html

ВС России за неделю сбили три украинских истребителя МиГ-29

ВС России за неделю сбили три украинских истребителя МиГ-29 - РИА Новости, 17.11.2023

ВС России за неделю сбили три украинских истребителя МиГ-29

Российские истребители и системы ПВО за минувшую неделю сбили три украинских МиГ-29, а также 198 беспилотников и 22 снаряда РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T15:13

2023-11-17T15:13

2023-11-17T15:13

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

миг-29

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российские истребители и системы ПВО за минувшую неделю сбили три украинских МиГ-29, а также 198 беспилотников и 22 снаряда РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. "В ходе воздушных и противовоздушных боев сбиты три самолета Миг-29 воздушных сил Украины. Кроме того, средствами ПВО уничтожены 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, две управляемые авиационные бомбы JDAM и 198 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении. Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками группировок ВС РФ за прошедшую неделю были уничтожены радиолокационная станция ЗРК С-300, а также три РЛС контрбатарейной борьбы, в том числе одна Cobra и две AN/TPQ-50. Всего с начала спецоперации было уничтожено 536 украинских военных самолетов, 254 вертолета, 8989 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13446 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7123 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15342 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20231117/bespilotniki-1910006100.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), миг-29, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины