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ВС России за неделю сбили три украинских истребителя МиГ-29 - РИА Новости, 17.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:13 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/istrebiteli-1910100598.html
ВС России за неделю сбили три украинских истребителя МиГ-29
ВС России за неделю сбили три украинских истребителя МиГ-29 - РИА Новости, 17.11.2023
ВС России за неделю сбили три украинских истребителя МиГ-29
Российские истребители и системы ПВО за минувшую неделю сбили три украинских МиГ-29, а также 198 беспилотников и 22 снаряда РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T15:13
2023-11-17T15:13
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
миг-29
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российские истребители и системы ПВО за минувшую неделю сбили три украинских МиГ-29, а также 198 беспилотников и 22 снаряда РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. "В ходе воздушных и противовоздушных боев сбиты три самолета Миг-29 воздушных сил Украины. Кроме того, средствами ПВО уничтожены 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, две управляемые авиационные бомбы JDAM и 198 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении. Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками группировок ВС РФ за прошедшую неделю были уничтожены радиолокационная станция ЗРК С-300, а также три РЛС контрбатарейной борьбы, в том числе одна Cobra и две AN/TPQ-50. Всего с начала спецоперации было уничтожено 536 украинских военных самолетов, 254 вертолета, 8989 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13446 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7123 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15342 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20231117/bespilotniki-1910006100.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), миг-29, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), МиГ-29, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России за неделю сбили три украинских истребителя МиГ-29

МО: ВС РФ за неделю сбили три украинских истребителя МиГ-29 и почти 200 дронов

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкВКС РФ в зоне проведения спецоперации
ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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ВКС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российские истребители и системы ПВО за минувшую неделю сбили три украинских МиГ-29, а также 198 беспилотников и 22 снаряда РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ.
"В ходе воздушных и противовоздушных боев сбиты три самолета Миг-29 воздушных сил Украины. Кроме того, средствами ПВО уничтожены 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, две управляемые авиационные бомбы JDAM и 198 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками группировок ВС РФ за прошедшую неделю были уничтожены радиолокационная станция ЗРК С-300, а также три РЛС контрбатарейной борьбы, в том числе одна Cobra и две AN/TPQ-50.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 536 украинских военных самолетов, 254 вертолета, 8989 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13446 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7123 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15342 единицы специальной военной автомобильной техники.
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)МиГ-29Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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