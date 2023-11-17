В Иране заявили, что Израилю не позволят господствовать над сектором Газа
Командующий КСИР: Израилю не позволят господствовать над сектором Газа
© AP Photo / Tasnim News Agency/Mohammad Ali MarizadИсмаил Каани
© AP Photo / Tasnim News Agency/Mohammad Ali Marizad
Исмаил Каани. Архивное фото
ТУНИС, 17 ноя – РИА Новости. Командующий силами спецназначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исмаил Каани заявил, что Израилю не позволят господствовать над сектором Газа.
В Telegram-канале "Бригад Аль-Кассам" – военного крыла палестинской группировки ХАМАС – опубликовали послание ее лидеру Мухаммеду Дейфу от Каани. В нем Каани называет Дейфа "живым мучеником" и заявляет, что начатая "Бригадами Аль-Кассам" 7 октября операция "Потоп Аль-Аксы" доказала, что Израиль "слабее паутины", а палестинская группировка способна "на инициативу и новаторство".
"Будьте уверены, что ваши братья в "Аль-Кудс" и оси сопротивления (шиитские группировки Ирака, Сирии, Ливана и других стран – ред.) не дадут этому дикому врагу (Израилю – ред.) и тем, кто стоит за ним, монополизировать Газу и ее стойких героических жителей и не позволят ему достичь его грязных целей в Газе и Палестине", – говорится в послании.
Каани также пишет, что в Иране подтверждают "завет, обязательства веры и братства", и заверяют, что в рамках поддержки сопротивления сделают "все, что должны в этой исторической битве".
"От своего имени и от имени ваших братьев в руководстве Исламской Республики Иран приношу вам и всем бойцам за веру, а также всему палестинскому народу поздравления с этой триумфальной победой и беспрецедентными уникальными достижениями в истории борьбы с этим сионистским образованием", – говорится в письме.