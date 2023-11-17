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В Иране заявили, что Израилю не позволят господствовать над сектором Газа - РИА Новости, 17.11.2023
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00:05 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/iran-1909975846.html
В Иране заявили, что Израилю не позволят господствовать над сектором Газа
В Иране заявили, что Израилю не позволят господствовать над сектором Газа - РИА Новости, 17.11.2023
В Иране заявили, что Израилю не позволят господствовать над сектором Газа
Командующий силами спецназначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исмаил Каани заявил, что Израилю не позволят господствовать... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T00:05
2023-11-17T00:05
в мире
израиль
иран
ирак
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ТУНИС, 17 ноя – РИА Новости. Командующий силами спецназначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исмаил Каани заявил, что Израилю не позволят господствовать над сектором Газа. В Telegram-канале "Бригад Аль-Кассам" – военного крыла палестинской группировки ХАМАС – опубликовали послание ее лидеру Мухаммеду Дейфу от Каани. В нем Каани называет Дейфа "живым мучеником" и заявляет, что начатая "Бригадами Аль-Кассам" 7 октября операция "Потоп Аль-Аксы" доказала, что Израиль "слабее паутины", а палестинская группировка способна "на инициативу и новаторство". "Будьте уверены, что ваши братья в "Аль-Кудс" и оси сопротивления (шиитские группировки Ирака, Сирии, Ливана и других стран – ред.) не дадут этому дикому врагу (Израилю – ред.) и тем, кто стоит за ним, монополизировать Газу и ее стойких героических жителей и не позволят ему достичь его грязных целей в Газе и Палестине", – говорится в послании. Каани также пишет, что в Иране подтверждают "завет, обязательства веры и братства", и заверяют, что в рамках поддержки сопротивления сделают "все, что должны в этой исторической битве". "От своего имени и от имени ваших братьев в руководстве Исламской Республики Иран приношу вам и всем бойцам за веру, а также всему палестинскому народу поздравления с этой триумфальной победой и беспрецедентными уникальными достижениями в истории борьбы с этим сионистским образованием", – говорится в письме.
https://ria.ru/20231115/palestina-1909574578.html
https://ria.ru/20231113/ekspert-1909086056.html
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в мире, израиль, иран, ирак, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иран, Ирак, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Иране заявили, что Израилю не позволят господствовать над сектором Газа

Командующий КСИР: Израилю не позволят господствовать над сектором Газа

© AP Photo / Tasnim News Agency/Mohammad Ali MarizadИсмаил Каани
Исмаил Каани - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Tasnim News Agency/Mohammad Ali Marizad
Исмаил Каани. Архивное фото
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ТУНИС, 17 ноя – РИА Новости. Командующий силами спецназначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исмаил Каани заявил, что Израилю не позволят господствовать над сектором Газа.
В Telegram-канале "Бригад Аль-Кассам" – военного крыла палестинской группировки ХАМАС – опубликовали послание ее лидеру Мухаммеду Дейфу от Каани. В нем Каани называет Дейфа "живым мучеником" и заявляет, что начатая "Бригадами Аль-Кассам" 7 октября операция "Потоп Аль-Аксы" доказала, что Израиль "слабее паутины", а палестинская группировка способна "на инициативу и новаторство".
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"Будьте уверены, что ваши братья в "Аль-Кудс" и оси сопротивления (шиитские группировки Ирака, Сирии, Ливана и других стран – ред.) не дадут этому дикому врагу (Израилю – ред.) и тем, кто стоит за ним, монополизировать Газу и ее стойких героических жителей и не позволят ему достичь его грязных целей в Газе и Палестине", – говорится в послании.
Каани также пишет, что в Иране подтверждают "завет, обязательства веры и братства", и заверяют, что в рамках поддержки сопротивления сделают "все, что должны в этой исторической битве".
"От своего имени и от имени ваших братьев в руководстве Исламской Республики Иран приношу вам и всем бойцам за веру, а также всему палестинскому народу поздравления с этой триумфальной победой и беспрецедентными уникальными достижениями в истории борьбы с этим сионистским образованием", – говорится в письме.
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В миреИзраильИранИракХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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