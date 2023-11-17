https://ria.ru/20231117/inoagenty-1910194669.html
Минюст включил в реестр иноагентов пять человек и три организации
Минюст включил в реестр иноагентов пять человек и три организации - РИА Новости, 17.11.2023
Минюст включил в реестр иноагентов пять человек и три организации
Министерство юстиции добавило в реестр иностранных агентов Илью Бера*, Александра Морозова*, Григория Свердлина*, Яну Троянову*, Марата Никандрова*,... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T21:11
2023-11-17T21:11
2023-11-17T23:34
россия
the moscow times
министерство юстиции рф (минюст россии)
украина
александр морозов
яна троянова
илья бер
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Министерство юстиции добавило в реестр иностранных агентов Илью Бера*, Александра Морозова*, Григория Свердлина*, Яну Троянову*, Марата Никандрова*, интернет-издание "The Moscow Times"**, организацию "Hidemy.network Ltd"** и ООО "Команда против пыток"**, сообщается на сайте ведомства.Уточняется, что Илья Бер* распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике. Кроме того, он участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами.Александр Морозов* негативно высказывался о спецоперации на Украине и открыто выступал в поддержку ВСУ. Также он призывал к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности России.Григорий Свердлин* осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа России и негативно высказывался по поводу спецоперации на Украине.Яна Троянова* распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступала против спецоперации на Украине, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами.М.И. Никандров* подал заявление о намерении действовать в качестве иноагента, его также внесли в перечень.В свою очередь, интернет-издание "The Moscow Times"** публиковало ложные сведения о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике. СМИ осуществляло действия, направленные на формирование негативного образа российских властей. Также оно принимало участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Изданием руководят иностранные лица и структуры.Иностранная организация Hidemy.network Ltd.**, реализующая VPN-сервис "HideMy.name", принимала участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике. Осуществляла действия, направленные на формирование негативного образа российских властей.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.** Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.
https://ria.ru/20231117/inoagent-1910033690.html
https://ria.ru/20231116/morgenshtern-1909797579.html
https://ria.ru/20230919/inoagenty-1897261736.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, the moscow times, министерство юстиции рф (минюст россии), украина, александр морозов, яна троянова, илья бер
Россия, The Moscow Times, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Украина, Александр Морозов, Яна Троянова, Илья Бер
Минюст включил в реестр иноагентов пять человек и три организации
Минюст признал иноагентами актрису Троянову и VPN-сервис Hide My Name
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости.
Министерство юстиции добавило в реестр иностранных агентов Илью Бера*, Александра Морозова*, Григория Свердлина*, Яну Троянову*, Марата Никандрова*, интернет-издание "The Moscow Times"**, организацию "Hidemy.network Ltd"** и ООО "Команда против пыток"**, сообщается на сайте
ведомства.
Уточняется, что Илья Бер* распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике. Кроме того, он участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами.
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Александр Морозов* негативно высказывался о спецоперации на Украине
и открыто выступал в поддержку ВСУ. Также он призывал к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности России.
Григорий Свердлин* осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа России и негативно высказывался по поводу спецоперации на Украине.
Яна Троянова* распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступала против спецоперации на Украине, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами.
М.И. Никандров* подал заявление о намерении действовать в качестве иноагента, его также внесли в перечень.
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В свою очередь, интернет-издание "The Moscow Times"** публиковало ложные сведения о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике. СМИ осуществляло действия, направленные на формирование негативного образа российских властей. Также оно принимало участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Изданием руководят иностранные лица и структуры.
Иностранная организация Hidemy.network Ltd.**, реализующая VPN-сервис "HideMy.name", принимала участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике. Осуществляла действия, направленные на формирование негативного образа российских властей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
** Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.
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