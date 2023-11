https://ria.ru/20231117/inoagenty-1910194669.html

Минюст включил в реестр иноагентов пять человек и три организации

2023-11-17T21:11

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Министерство юстиции добавило в реестр иностранных агентов Илью Бера*, Александра Морозова*, Григория Свердлина*, Яну Троянову*, Марата Никандрова*, интернет-издание "The Moscow Times"**, организацию "Hidemy.network Ltd"** и ООО "Команда против пыток"**, сообщается на сайте ведомства.Уточняется, что Илья Бер* распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике. Кроме того, он участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами.Александр Морозов* негативно высказывался о спецоперации на Украине и открыто выступал в поддержку ВСУ. Также он призывал к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности России.Григорий Свердлин* осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа России и негативно высказывался по поводу спецоперации на Украине.Яна Троянова* распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступала против спецоперации на Украине, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами.М.И. Никандров* подал заявление о намерении действовать в качестве иноагента, его также внесли в перечень.В свою очередь, интернет-издание "The Moscow Times"** публиковало ложные сведения о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике. СМИ осуществляло действия, направленные на формирование негативного образа российских властей. Также оно принимало участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Изданием руководят иностранные лица и структуры.Иностранная организация Hidemy.network Ltd.**, реализующая VPN-сервис "HideMy.name", принимала участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике. Осуществляла действия, направленные на формирование негативного образа российских властей.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.** Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.

