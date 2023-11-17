https://ria.ru/20231117/inoagent-1910033690.html

Песков прокомментировал жесткие действия против иноагентов

Песков прокомментировал жесткие действия против иноагентов - РИА Новости, 17.11.2023

Песков прокомментировал жесткие действия против иноагентов

Достаточно жесткие действия в отношении иноагентов-нарушителей идут в контексте становления большей самостоятельности РФ, многие из тех, кто получал деньги... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T11:07

2023-11-17T11:07

2023-11-17T11:08

россия

дмитрий песков

политика

иноагенты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901494362_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_2f1384bb154d93c7c1d95e258f516101.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Достаточно жесткие действия в отношении иноагентов-нарушителей идут в контексте становления большей самостоятельности РФ, многие из тех, кто получал деньги из-за рубежа, пытались вмешиваться в политику, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается достаточно жестких действий в отношении тех, кто нарушает действующие законы, связанные с иноагентством, и так далее, и тому подобное… С одной стороны, это идет в контексте становления большей самостоятельности России. Многие из тех, кто получал деньги из-за рубежа, пытались вмешиваться в российскую политику... Это направлено на то, чтобы оградить наше общество, нашу политику от платного вмешательства извне", - сказал Песков в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360". Он отметил, что первым государством, которое придумало, как бороться с подобным вмешательством извне, стали США - ещё в тридцатых годах прошлого века там был придуман закон об иноагентах, "достаточно жёсткий". Песков добавил, что правоохранительные органы России занимаются не только иноагентами, идет в целом работа по противодействию преступности и обеспечению безопасности граждан. "И убийцами, и насильниками правоохранительные органы тоже занимаются, и занимаются решительно", - сказал он.

https://ria.ru/20231016/inoagenty-1903080869.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, дмитрий песков, политика, иноагенты