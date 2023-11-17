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Песков прокомментировал жесткие действия против иноагентов - РИА Новости, 17.11.2023
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11:07 17.11.2023 (обновлено: 11:08 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/inoagent-1910033690.html
Песков прокомментировал жесткие действия против иноагентов
Песков прокомментировал жесткие действия против иноагентов - РИА Новости, 17.11.2023
Песков прокомментировал жесткие действия против иноагентов
Достаточно жесткие действия в отношении иноагентов-нарушителей идут в контексте становления большей самостоятельности РФ, многие из тех, кто получал деньги... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T11:07
2023-11-17T11:08
россия
дмитрий песков
политика
иноагенты
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Достаточно жесткие действия в отношении иноагентов-нарушителей идут в контексте становления большей самостоятельности РФ, многие из тех, кто получал деньги из-за рубежа, пытались вмешиваться в политику, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается достаточно жестких действий в отношении тех, кто нарушает действующие законы, связанные с иноагентством, и так далее, и тому подобное… С одной стороны, это идет в контексте становления большей самостоятельности России. Многие из тех, кто получал деньги из-за рубежа, пытались вмешиваться в российскую политику... Это направлено на то, чтобы оградить наше общество, нашу политику от платного вмешательства извне", - сказал Песков в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360". Он отметил, что первым государством, которое придумало, как бороться с подобным вмешательством извне, стали США - ещё в тридцатых годах прошлого века там был придуман закон об иноагентах, "достаточно жёсткий". Песков добавил, что правоохранительные органы России занимаются не только иноагентами, идет в целом работа по противодействию преступности и обеспечению безопасности граждан. "И убийцами, и насильниками правоохранительные органы тоже занимаются, и занимаются решительно", - сказал он.
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россия, дмитрий песков, политика, иноагенты
Россия, Дмитрий Песков, Политика, иноагенты
Песков прокомментировал жесткие действия против иноагентов

Песков: многие из получивших статус иноагента пытались вмешаться в политику

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Достаточно жесткие действия в отношении иноагентов-нарушителей идут в контексте становления большей самостоятельности РФ, многие из тех, кто получал деньги из-за рубежа, пытались вмешиваться в политику, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается достаточно жестких действий в отношении тех, кто нарушает действующие законы, связанные с иноагентством, и так далее, и тому подобное… С одной стороны, это идет в контексте становления большей самостоятельности России. Многие из тех, кто получал деньги из-за рубежа, пытались вмешиваться в российскую политику... Это направлено на то, чтобы оградить наше общество, нашу политику от платного вмешательства извне", - сказал Песков в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360". Он отметил, что первым государством, которое придумало, как бороться с подобным вмешательством извне, стали США - ещё в тридцатых годах прошлого века там был придуман закон об иноагентах, "достаточно жёсткий".
Песков добавил, что правоохранительные органы России занимаются не только иноагентами, идет в целом работа по противодействию преступности и обеспечению безопасности граждан. "И убийцами, и насильниками правоохранительные органы тоже занимаются, и занимаются решительно", - сказал он.
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