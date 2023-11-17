Песков прокомментировал жесткие действия против иноагентов
Песков: многие из получивших статус иноагента пытались вмешаться в политику
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Достаточно жесткие действия в отношении иноагентов-нарушителей идут в контексте становления большей самостоятельности РФ, многие из тех, кто получал деньги из-за рубежа, пытались вмешиваться в политику, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается достаточно жестких действий в отношении тех, кто нарушает действующие законы, связанные с иноагентством, и так далее, и тому подобное… С одной стороны, это идет в контексте становления большей самостоятельности России. Многие из тех, кто получал деньги из-за рубежа, пытались вмешиваться в российскую политику... Это направлено на то, чтобы оградить наше общество, нашу политику от платного вмешательства извне", - сказал Песков в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360". Он отметил, что первым государством, которое придумало, как бороться с подобным вмешательством извне, стали США - ещё в тридцатых годах прошлого века там был придуман закон об иноагентах, "достаточно жёсткий".
Песков добавил, что правоохранительные органы России занимаются не только иноагентами, идет в целом работа по противодействию преступности и обеспечению безопасности граждан. "И убийцами, и насильниками правоохранительные органы тоже занимаются, и занимаются решительно", - сказал он.