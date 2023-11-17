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Глава Волоколамска ушел в отставку

Глава Волоколамска ушел в отставку - РИА Новости, 17.11.2023

Глава Волоколамска ушел в отставку

Глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка в пятницу объявил о завершении своей работы на данном посту и поблагодарил граждан за проделанную работу,... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T14:38

2023-11-17T14:38

2023-11-17T14:42

общество

волоколамск

политика

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка в пятницу объявил о завершении своей работы на данном посту и поблагодарил граждан за проделанную работу, сообщается на его официальной странице ВКонтакте. "Конечно, волнительно всё сегодня говорить, но сейчас только прошел совет, где я сложил свои полномочия, и хотелось бы вам сказать: за всё то, что мы с вами проделали, огромное большое спасибо… Буду считать себя волоколамцем. До свидания!", - заявил Сылка на опубликованном на странице видео. Также глава отметил, что за пять прошедших лет работы в округе удалось построить новые здания школы №3 и Гимназии №1, школы искусств, создать современный детский сад на 125 мест, отремонтировать много школ и детсадов. А также дать старт новым проектам, таким как ледовый дворец и завершающий обновление стадион "Текстильщик".

волоколамск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, волоколамск, политика