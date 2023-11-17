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Глава Волоколамска ушел в отставку
Глава Волоколамска ушел в отставку - РИА Новости, 17.11.2023
Глава Волоколамска ушел в отставку
Глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка в пятницу объявил о завершении своей работы на данном посту и поблагодарил граждан за проделанную работу,... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T14:38
2023-11-17T14:38
2023-11-17T14:42
общество
волоколамск
политика
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка в пятницу объявил о завершении своей работы на данном посту и поблагодарил граждан за проделанную работу, сообщается на его официальной странице ВКонтакте. "Конечно, волнительно всё сегодня говорить, но сейчас только прошел совет, где я сложил свои полномочия, и хотелось бы вам сказать: за всё то, что мы с вами проделали, огромное большое спасибо… Буду считать себя волоколамцем. До свидания!", - заявил Сылка на опубликованном на странице видео. Также глава отметил, что за пять прошедших лет работы в округе удалось построить новые здания школы №3 и Гимназии №1, школы искусств, создать современный детский сад на 125 мест, отремонтировать много школ и детсадов. А также дать старт новым проектам, таким как ледовый дворец и завершающий обновление стадион "Текстильщик".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, волоколамск, политика
Общество, Волоколамск, Политика
Глава Волоколамска ушел в отставку
Глава подмосковного Волоколамска Сылка объявил о завершении работы на этом посту