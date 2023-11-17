Песков высказался об ограничениях для госслужащих
Песков: госслужащие платят большую цену, поскольку должны соблюдать ограничения
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Закон о госслужбе - достаточно жесткая штука, все госслужащие в РФ платят большую цену, поскольку должны соблюдать определенные ограничения в жизни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360.
"Все госслужащие в нашей стране платят огромную цену. Потому что они все живут по закону о госслужбе. Это достаточно жесткая штука, между прочим, не всегда приятная и так далее. Поэтому да, есть определенные ограничения в жизни, ограничения с точки зрения закона, и с точки зрения морали и правил жизни и так далее. Да этих ограничений много и этому приходится следовать", - сказал Песков.