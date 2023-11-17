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Песков высказался об ограничениях для госслужащих - РИА Новости, 17.11.2023
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12:07 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/gossluzhba-1910050481.html
Песков высказался об ограничениях для госслужащих
Песков высказался об ограничениях для госслужащих - РИА Новости, 17.11.2023
Песков высказался об ограничениях для госслужащих
Закон о госслужбе - достаточно жесткая штука, все госслужащие в РФ платят большую цену, поскольку должны соблюдать определенные ограничения в жизни, заявил... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T12:07
2023-11-17T12:07
дмитрий песков
россия
политика
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Закон о госслужбе - достаточно жесткая штука, все госслужащие в РФ платят большую цену, поскольку должны соблюдать определенные ограничения в жизни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360. "Все госслужащие в нашей стране платят огромную цену. Потому что они все живут по закону о госслужбе. Это достаточно жесткая штука, между прочим, не всегда приятная и так далее. Поэтому да, есть определенные ограничения в жизни, ограничения с точки зрения закона, и с точки зрения морали и правил жизни и так далее. Да этих ограничений много и этому приходится следовать", - сказал Песков.
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дмитрий песков, россия, политика
Дмитрий Песков, Россия, Политика
Песков высказался об ограничениях для госслужащих

Песков: госслужащие платят большую цену, поскольку должны соблюдать ограничения

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Закон о госслужбе - достаточно жесткая штука, все госслужащие в РФ платят большую цену, поскольку должны соблюдать определенные ограничения в жизни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360.
"Все госслужащие в нашей стране платят огромную цену. Потому что они все живут по закону о госслужбе. Это достаточно жесткая штука, между прочим, не всегда приятная и так далее. Поэтому да, есть определенные ограничения в жизни, ограничения с точки зрения закона, и с точки зрения морали и правил жизни и так далее. Да этих ограничений много и этому приходится следовать", - сказал Песков.
Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Госдума приняла закон о приостановке индексации зарплат госслужащих
16 ноября, 15:04
 
Дмитрий ПесковРоссияПолитика
 
 
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