https://ria.ru/20231117/gossluzhba-1910050481.html

Песков высказался об ограничениях для госслужащих

Песков высказался об ограничениях для госслужащих - РИА Новости, 17.11.2023

Песков высказался об ограничениях для госслужащих

Закон о госслужбе - достаточно жесткая штука, все госслужащие в РФ платят большую цену, поскольку должны соблюдать определенные ограничения в жизни, заявил... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T12:07

2023-11-17T12:07

2023-11-17T12:07

дмитрий песков

россия

политика

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Закон о госслужбе - достаточно жесткая штука, все госслужащие в РФ платят большую цену, поскольку должны соблюдать определенные ограничения в жизни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360. "Все госслужащие в нашей стране платят огромную цену. Потому что они все живут по закону о госслужбе. Это достаточно жесткая штука, между прочим, не всегда приятная и так далее. Поэтому да, есть определенные ограничения в жизни, ограничения с точки зрения закона, и с точки зрения морали и правил жизни и так далее. Да этих ограничений много и этому приходится следовать", - сказал Песков.

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россия

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Влада Копылова

дмитрий песков, россия, политика