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Госдума увеличила на 20% госпошлину за выдачу загранпаспортов
Госдума увеличила на 20% госпошлину за выдачу загранпаспортов - РИА Новости, 17.11.2023
Госдума увеличила на 20% госпошлину за выдачу загранпаспортов
Госдума приняла закон, который в числе прочего предусматривает с 1 июля 2024 года индексацию на 20% госпошлин за выдачу загранпаспорта и ряда других документов, РИА Новости, 17.11.2023
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон, который в числе прочего предусматривает с 1 июля 2024 года индексацию на 20% госпошлин за выдачу загранпаспорта и ряда других документов, а также двукратное снижение госпошлины за рассмотрение заявлений о заключении соглашений о ценообразовании. Так, госпошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения (с электронным носителем информации) увеличивается до 6 тысяч с 5 тысяч рублей, а для детей до 14 лет - до 3 тысяч с 2,5 тысяч рублей; проездного документа беженца или за регистрацию иностранца по месту жительства в РФ – до 420 с 350 рублей. Госпошлина за выдачу или продление срока действия визы для въезда в РФ или выезда из нее вырастет до 1,2 тысячи с 1 тысячи рублей, визы для многократного пересечения госграницы – до 1,92 тысячи с 1,6 тысячи рублей. Госпошлина за выдачу приглашения на въезд в РФ повысится до 960 с 800 рублей; вида на жительство – до 6 тысяч с 5 тысяч рублей; разрешения на временное проживание – до 1,92 тысячи с 1,6 тысячи рублей; разрешений на привлечение и использование иностранных работников – до 12 тысяч с 10 тысяч рублей; разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, а также за прием в гражданство РФ и выход из него – до 4,2 тысячи с 3,5 тысячи рублей. В то же время госпошлина за рассмотрение заявлений о заключении соглашений о ценообразовании и о внесении в них изменений снижается до 1 миллиона с 2 миллионов рублей. Кроме того, с 1 января 2024 года закон устанавливает для налоговых агентов два срока перечисления НДФЛ в бюджет: не позднее 28-го числа текущего месяца - за период с 1-го по 22-е число текущего месяца; не позднее 5-го числа следующего месяца - за период с 23-го числа по последнее число текущего месяца. В связи с этим вводится и обязательное уведомление о сумме исчисленного налога дважды в месяц. Сейчас НДФЛ перечисляют один раз: не позднее 28-го числа текущего месяца – за период с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего месяца. А для периода с 23 по 31 декабря перечисление налога, как и сейчас, будет происходить не позднее последнего рабочего дня текущего года. Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
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Госдума увеличила на 20% госпошлину за выдачу загранпаспортов
Увеличены на 20% госпошлины за выдачу загранпаспортов и ряда других документов
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон, который в числе прочего предусматривает с 1 июля 2024 года индексацию на 20% госпошлин за выдачу загранпаспорта и ряда других документов, а также двукратное снижение госпошлины за рассмотрение заявлений о заключении соглашений о ценообразовании.
Так, госпошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения (с электронным носителем информации) увеличивается до 6 тысяч с 5 тысяч рублей, а для детей до 14 лет - до 3 тысяч с 2,5 тысяч рублей; проездного документа беженца или за регистрацию иностранца по месту жительства в РФ
– до 420 с 350 рублей. Госпошлина за выдачу или продление срока действия визы для въезда в РФ или выезда из нее вырастет до 1,2 тысячи с 1 тысячи рублей, визы для многократного пересечения госграницы – до 1,92 тысячи с 1,6 тысячи рублей.
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Госпошлина за выдачу приглашения на въезд в РФ повысится до 960 с 800 рублей; вида на жительство – до 6 тысяч с 5 тысяч рублей; разрешения на временное проживание – до 1,92 тысячи с 1,6 тысячи рублей; разрешений на привлечение и использование иностранных работников – до 12 тысяч с 10 тысяч рублей; разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, а также за прием в гражданство РФ и выход из него – до 4,2 тысячи с 3,5 тысячи рублей.
В то же время госпошлина за рассмотрение заявлений о заключении соглашений о ценообразовании и о внесении в них изменений снижается до 1 миллиона с 2 миллионов рублей.
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Кроме того, с 1 января 2024 года закон устанавливает для налоговых агентов два срока перечисления НДФЛ в бюджет: не позднее 28-го числа текущего месяца - за период с 1-го по 22-е число текущего месяца; не позднее 5-го числа следующего месяца - за период с 23-го числа по последнее число текущего месяца. В связи с этим вводится и обязательное уведомление о сумме исчисленного налога дважды в месяц. Сейчас НДФЛ перечисляют один раз: не позднее 28-го числа текущего месяца – за период с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего месяца.
А для периода с 23 по 31 декабря перечисление налога, как и сейчас, будет происходить не позднее последнего рабочего дня текущего года.
Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.